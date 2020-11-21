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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23012302230323042305>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:26

  justit написав:
  freeze написав:Есть и давно составлены независимые списки таких фуфломицинов, они есть в интернете.
например
https://encyclopatia.ru/wiki/Расстрельный_список_препаратов
найдете если интересно правильный вариант ссылки


Ну так... Сельтавир и Фулкап там не присутствует, в списке
Но ведь вчера убеждали, что это фуфломицины.

Амиксин есть - тут не спорю.


Сельтавир(осельтамивир), это не фуфломицин, никто не писал, что это фуфломицин, в отличие от амиксина. Это лекарство от гриппа, с доказанной, хотя и не очень большой эффективностью.
Но при чем тут он к лечению коронавируса, с какой целью его прописали вашей жене? :roll:
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:29

  budivelnik написав:Є правило
Спочатку розберись з основним і тільки після того як розібрався - переходь до деталей.

У каждого своя оценка в расстановке приоритетов при изучении возникшего вопроса.
  budivelnik написав:Але при цьому - хірург онколог - це хірург , який навряд чи замінить хірурга кардіолога, але точно в стані вирізати апендицит , чи вправити зломану кістку...
Так само лікар по ОРВ, ОРЗ ,туберкульозна спрямованість - в стані лікувати ковідників
При цьому в технічних інститутах до третього курсу включно читають для усіх одні і ті ж загальні дисципліни (математика, фізика,хімія,економіка ) а після третього - вже йде спеціалізація
Наскільки мені відомо в медичних ще сильніше вчать базові -(в мене дочка на 3-му курсі), так от стоматологи ,офтальмологи ,гінекологи ,педіатори, онкологи,хірурги і так далі) до 6-го курсу вчать один набір предметів(з деякими уточненнями ,одні вчать предмет повністю ,другі тільки пару курсів) але вся спеціалізація тільки в інтернатурі....після 6-го курсу
Тому примітивні хвороби а-ля грип, чи ковід з герпесом - можуть лікувати усі( в крайньому випадку базовий набір знань є у всіх випускників) , таким чином пересорт лікарів - це відмазка

Тут совсем недавно проходила ссылка на точку зрения профессора Сергея Дуброва.
https://www.radiosvoboda.org/a/30961137 ... hkLJTfH6mw
Інна Кузнецова: Багато людей цікавляться, чому COVID займаються анестезіологи? Мовляв, справа анестезіологів в першу чергу ​інтубація. Підготовка до наркозу, введення в наркоз. Чи ні?

– Це хибна думка. З іншого боку, дійсно анестезіологія – це наука, яка вивчає знеболення. Але в нашій країні і в багатьох інших країнах спеціальність називається анестезіологія, але включає в себе і анестезіологію, і інтенсивну терапію. І, як мені здається, ще більш відповідальний і складний обсяг роботи – це не анестезіологічне забезпечення, а саме забезпечення заходів інтенсивної терапії пацієнтам, які перебувають у тяжкому, критичному стані з будь-якою патологією – хірургічною, терапевтичною, інфекційною у тому числі. Тому, звісно, займаються лікуванням цих пацієнтів, тяжких пацієнтів лікарі-анестезіологи.

Мысль о том, что врачи анестезиологи-реаниматологи должны заниматься лечением в больницах ковидников не коррелируется с Вашими рассуждениями о взаимозаменяемости.

  budivelnik написав:ПС
А уточнення 2% чи 1,8% , або 8% чи 7,5% - мені не цікаві і я їх розраховую спрощено
Хоча якщо позанудствовати то можна вивести наступне
(3257-3013)/3257 =7,49%.. на 7,49% мінімум нижчий від максимума
або
(3257-3013)/3013=8,1% .... на 8,1% максимум більший від мінімума....


Занятно. Сначала озвучиваете в качестве довода набор значений, а затем он перестает быть Вам интересен. Тогда нет смысла обращать внимания на Ваши выкладки.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:33

  freeze написав:Это лекарство от гриппа, с доказанной, хотя и не очень большой эффективностью.
Но при чем тут он к лечению коронавируса, с какой целью его прописали вашей жене? :roll:


Врач сказал, что этот препарат нужен.
То есть мне нужно было в дебаты с врачом вступать? :D
Ну... такое
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:37

  budivelnik написав:....
Але при цьому - хірург онколог - це хірург , який навряд чи замінить хірурга кардіолога, але точно в стані вирізати апендицит , чи вправити зломану кістку...
Так само лікар по ОРВ, ОРЗ ,туберкульозна спрямованість - в стані лікувати ковідників
При цьому в технічних інститутах до третього курсу включно читають для усіх одні і ті ж загальні дисципліни (математика, фізика,хімія,економіка ) а після третього - вже йде спеціалізація
Наскільки мені відомо в медичних ще сильніше вчать базові -(в мене дочка на 3-му курсі), так от стоматологи ,офтальмологи ,гінекологи ,педіатори, онкологи,хірурги і так далі) до 6-го курсу вчать один набір предметів(з деякими уточненнями ,одні вчать предмет повністю ,другі тільки пару курсів) але вся спеціалізація тільки в інтернатурі....після 6-го курсу
Тому примітивні хвороби а-ля грип, чи ковід з герпесом - можуть лікувати усі( в крайньому випадку базовий набір знань є у всіх випускників) , таким чином пересорт лікарів - це відмазка
....

Любой специалист (инженер, физик, биолог, ...), лет 5 не работавший по специальности, квалификацию теряет практически полностью. И с тем же успехом "примітивні хвороби" может лечить любой мало-мальски грамотный челове по бумажке, которую ему напишут.
Аппендицит хирург-онколог, наверно, вырежет. Но вот, что это будет так же быстро и качественно, как и у хирурга, который делал такую операцию 100 раз, не уверен. А если не хирург? А если стоматолог или терапевт, или онколог, но не хирург?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:43

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:
И что если не рак?

Вопрос не понял.

Вы взяли практически безнадёжный пример, где "клиенты" согласны практически на всё, и конечно не проверяют "гарантированность" метода лечения (и готовы стать испытателями новых методов и лекарств)

А что если взять ОРЗ, ОРВИ, грипп, и даже ковид? Где "профессиональная" медицина вроде как выработала "протоколы лечения"? Всегда ли лечение этих болезней по протоколам будет лучше самолечения самообразованным?

В среднем всегда.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:45

  justit написав:
  freeze написав:Это лекарство от гриппа, с доказанной, хотя и не очень большой эффективностью.
Но при чем тут он к лечению коронавируса, с какой целью его прописали вашей жене? :roll:


Врач сказал, что этот препарат нужен.
То есть мне нужно было в дебаты с врачом вступать? :D
Ну... такое


Таких врачей надо менять.
У меня когда-то были серьезные проблемы с кровоснабжением, головокружения и тд.
Длившиеся больше года. За это время я сменил, наверное, около 10 врачей, которые внятно не могли ничего сказать и объяснить, одиннадцатый или двенадцатый врач оказался думающим, около получаса меня слушал, меня осматривал, зачем около получаса шуршал кипой моих самых разных анализов, и мы с ним за неделю, итить, за неделю решили мою проблему путём самых дешевых и примитивных лекарств.
Прошло почти 25 лет, я до сих пор помню этого врача и очень ей благодарен -
Хомицкая Тамара Васильевна, профессор, доктор наук, Одесский государственный медуниверситет.
К сожалению, этот большой врач уже умерла.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:47

  freeze написав:Про коронавирус так много говорят в Украине именно потому, что коронавируса в Украине действительно много, особенно в сравнении с большинством других стран мира.

Например по новым случаям коронавируса Украина вчера вошла в ТОП-10 стран по этому показателю, что явно непропорционально значению Украины в мире по показателю население.

И вообще 10 стран мира из ТОПа ( том числе Украина) дают 70 процентов всех новых зафиксированных случаев коронавируса, остальные 200 стран мира суммарно дают всего 30 процентов новых случаев.

думаю, що проходим пік короної, з наступного тижня плато, потім побєда корони!!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:52

"Мы видим, действительно, рост отяжелевших случаев. И неизбежно растет летальность. Что мы видим за последние две-три недели: по своему госпиталю могу сказать, что за это время произошел рост поступления пациентов с осложненными формами", - рассказал главврач (Главный врач госпиталя Министерства внутренних дел Украины Юрий Сак).

Главврач рассказал, что в его госпитале наблюдают дистанционно пациентов с легкой формой заболевания, у которых нет осложнений в виде, например, пневмонии.

"Мы сегодня занимаемся лечением пациентов, у которых развились осложнения коронавирусной инфекции - чаще всего встречается коронавирусная пневмония. Эта тенденция нарастает. На сегодняшний день у меня в госпитале находится 30 тяжелых пациентов, которые требуют кислородной терапии, которые требуют комплексной терапии, и мы видим, что каждый день рост поступивших пациентов, динамика только увеличивается", - подчеркнул медик.

По его мнению, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции нового типа, следует ужесточить карантин в стране.

https://korrespondent.net/ukraine/4298098-hlava-hospytalia-mvd-zaiavliaet-ob-otiazhelevshem-techenyy-COVID-19
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:54

  flyman написав:.....
думаю, що проходим пік короної, з наступного тижня плато, потім побєда корони!!

Вашими устами да мёд пить!
Но оснований пока не вижу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:00

В случае отсутствия необходимых шагов для сдерживания пандемии коронавируса, Европу ожидает третья волна COVID-19 уже в начале следующего года. Об этом сказал специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу Давид Набарро, сообщает Reuters в воскресенье, 22 ноября.

"Они (руководители стран Европы – ред.) упустили возможность создания необходимой инфраструктуры в течение летних месяцев, после того, как взяли под контроль первую волну. Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимой инфраструктуры, у нас будет третья волна в начале следующего года", – сказал Набарро и назвал реакцию Европы на пандемию "неполноценной".

https://korrespondent.net/world/4298188-voz-predupredyla-o-tretei-volne-COVID-19-v-evrope
Интересно, что он считает необходимой инфраструктурой?
ЛАД
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