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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2302230323042305>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:05

Вакцина от коронавируса COVID-19 производства американской биотехнологической компании Moderna будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки. Об этом сказал глава компании Стефан Бансель, сообщает Welt am Sonntag в воскресенье, 22 ноября.

"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19", – отметил Бансель и добавил, что "мы не заинтересованы в максимальной прибыли".

По его словам, до конца года планируется производство 20 млн доз вакцины, но в Европу в этот период будет поставлена только небольшая часть. Компания заинтересована в поставках в Европу и, по словам Банселя, достижение договоренности – вопрос нескольких дней.

https://korrespondent.net/world/4298142-v-ssha-nazvaly-spravedlyvuui-tsenu-za-COVID-vaktsynu
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:08

  Ratatui написав:
  fler написав:Ахтунг! На 12-й день «исследования» у меня пропали Вкус и Нюх. К поискам сразу приступила мазь «Доктор Мом», 3 раза в день в р-не переносицы. Надеюсь, что найдутся быстро.
Комаровский рекомендует каждое утро после того как проснулись разрезать и нюхать чеснок.Сразу будет понятно в какую сторону идёт движение.

Неоднократно читал, что вкус и нюх пропадают всего лишь у 10-20% больных.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:08

  freeze написав:Таких врачей надо менять.


Ну да.
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:10

  Starikan написав:
  Ratatui написав:
  fler написав:Ахтунг! На 12-й день «исследования» у меня пропали Вкус и Нюх. К поискам сразу приступила мазь «Доктор Мом», 3 раза в день в р-не переносицы. Надеюсь, что найдутся быстро.
Комаровский рекомендует каждое утро после того как проснулись разрезать и нюхать чеснок.Сразу будет понятно в какую сторону идёт движение.

Неоднократно читал, что вкус и нюх пропадают всего лишь у 10-20% больных.


Еще и одновременно не у всех пропадает :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:17

  tumos написав:Сначала озвучиваете в качестве довода набор значений, а затем он перестает быть Вам интересен. Тогда нет смысла обращать внимания на Ваши выкладки.
В залежності що шукаєте
Якщо думаєте що тут пишуть набір статей для Нобелівських лауреатів - то не звертайте уваги - тут такого ні я . ні інші не напишуть
Якщо Вас цікавить точність в три знаки після коми - також не шукайте
А якщо для Вас достатньо знати що 3257 більше від 3063 - то яка різниця скільки це в процентах?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:18

Власти Великобритании обсуждают возможность введения «ковидных паспортов» для тех, кто вакцинировался от коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times с ссылкой на свои источники в правительстве королевства.

По данным издания, такая мера позволит обладателям нового документа более свободно перемещаться по стране, в том числе совершать рабочие командировки, чем тем, кто откажется от вакцинации. Ожидается, что о соответствующем решении может объявить уже в понедельник в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

https://kurs.com.ua/novost/243722-v-velikobritanii-sobirajutsja-vvesti-c2abkovidnie-pasportac2bb
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:19

  ЛАД написав:
Вакцина от коронавируса COVID-19 производства американской биотехнологической компании Moderna будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки. Об этом сказал глава компании Стефан Бансель, сообщает Welt am Sonntag в воскресенье, 22 ноября.

"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19", – отметил Бансель и добавил, что "мы не заинтересованы в максимальной прибыли".

По его словам, до конца года планируется производство 20 млн доз вакцины, но в Европу в этот период будет поставлена только небольшая часть. Компания заинтересована в поставках в Европу и, по словам Банселя, достижение договоренности – вопрос нескольких дней.

https://korrespondent.net/world/4298142-v-ssha-nazvaly-spravedlyvuui-tsenu-za-COVID-vaktsynu


А сколько уколов необходимо для полной вакцинации ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:21

Расстрельный список препаратов

Удивился увидев там Анальгин и Валидол

Анальгин от головной боли раньше постоянно ж принимали, а Валидол каждый сердечник из СССР знает.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вакцинация от COVID-19 в США может начаться 11 декабря, заявил советник администрации Трампа.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:31

  tumos написав:.....
А сколько уколов необходимо для полной вакцинации ?

Насколько помню, у Модерны однократная вакцинация.
ЛАД
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