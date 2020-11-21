Вакцина от коронавируса COVID-19 производства американской биотехнологической компании Moderna будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки. Об этом сказал глава компании Стефан Бансель, сообщает Welt am Sonntag в воскресенье, 22 ноября.
"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19", – отметил Бансель и добавил, что "мы не заинтересованы в максимальной прибыли".
По его словам, до конца года планируется производство 20 млн доз вакцины, но в Европу в этот период будет поставлена только небольшая часть. Компания заинтересована в поставках в Европу и, по словам Банселя, достижение договоренности – вопрос нескольких дней.
fler написав:Ахтунг! На 12-й день «исследования» у меня пропали Вкус и Нюх. К поискам сразу приступила мазь «Доктор Мом», 3 раза в день в р-не переносицы. Надеюсь, что найдутся быстро.
Комаровский рекомендует каждое утро после того как проснулись разрезать и нюхать чеснок.Сразу будет понятно в какую сторону идёт движение.
Неоднократно читал, что вкус и нюх пропадают всего лишь у 10-20% больных.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
tumos написав:Сначала озвучиваете в качестве довода набор значений, а затем он перестает быть Вам интересен. Тогда нет смысла обращать внимания на Ваши выкладки.
В залежності що шукаєте Якщо думаєте що тут пишуть набір статей для Нобелівських лауреатів - то не звертайте уваги - тут такого ні я . ні інші не напишуть Якщо Вас цікавить точність в три знаки після коми - також не шукайте А якщо для Вас достатньо знати що 3257 більше від 3063 - то яка різниця скільки це в процентах?
Власти Великобритании обсуждают возможность введения «ковидных паспортов» для тех, кто вакцинировался от коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times с ссылкой на свои источники в правительстве королевства.
По данным издания, такая мера позволит обладателям нового документа более свободно перемещаться по стране, в том числе совершать рабочие командировки, чем тем, кто откажется от вакцинации. Ожидается, что о соответствующем решении может объявить уже в понедельник в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
Вакцина от коронавируса COVID-19 производства американской биотехнологической компании Moderna будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки. Об этом сказал глава компании Стефан Бансель, сообщает Welt am Sonntag в воскресенье, 22 ноября.
"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19", – отметил Бансель и добавил, что "мы не заинтересованы в максимальной прибыли".
По его словам, до конца года планируется производство 20 млн доз вакцины, но в Европу в этот период будет поставлена только небольшая часть. Компания заинтересована в поставках в Европу и, по словам Банселя, достижение договоренности – вопрос нескольких дней.