Додано: Нед 22 лис, 2020 18:01

04 ноября 2020

В то время как в Украине за сутки выявили рекордные 9,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, из-за высокой заполненности больниц и роста количества госпитализаций во Львове развернут центр для приема пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.



Как передают Українські Новини, об этом Суспільному рассказали во Львовской больнице скорой медицинской помощи.



По словам спикера медицинского учреждения, на сегодня из 250 развернутых коек для заболевших и людей с подозрением на COVID-19 свободными остаются лишь 5.



"У нас существенно увеличивается количество пациентов с коронавирусным заболеванием. Через две недели мы планируем начать работу COVID-центра на 650 коек, который будет обеспечен всем необходимым для оказания помощи заболевшим", — рассказала спикер больницы.



Принимать пациентов с COVID-19 будут в помещении одного из корпусов больницы, который ранее арендовал медицинский колледж. На протяжении двух следующих недель для будущих палат закупят необходимое оборудование, также будут развернуты дополнительные кислородные точки.



Согласно данным Львовской ОГА, за сутки в области выявили более 500 новых случаев заражения. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 31 639 человек.

20.11.2020

Сьогодні у міській лікарні швидкої медичної допомоги відкрили другу частину нового відділення для хворих на COVID — це 130 ліжок на 2-му поверсі із доступом до кисню. Загалом тут буде 350 ліжок.



Першу частину цього відділення тут відкрили 4 дні тому — 50 ліжок на 1-му поверсі. Тож зараз загалом тут є вже 180 ліжок.



До слова, додаткові ліжкомісця розгортають і в інших медичних закладах міста. Так, у 1-шій міській лікарні на вул. Ужгородській — ще 80 ліжок, а у 8-мій міській лікарні на вул. Навроцького — ще 60 ліжок (частину з них — у приміщенні центру «Мікрохірургія ока»). З понеділка, 2 листопада, 5-та міська лікарня Львова також приймає хворих з коронавірусною інфекцією або з підозрою на цю недугу. Водночас, хворих на пневмонію прийматимуть у приміщенні 4-ї лікарні на Свенціцького — там є 40 ліжок.

Как ранее сообщал Степанов, в начале пандемии в Украине было более 3 тыс. коек с приподнятым кислородом, однако сейчас их более 24 тыс.

Там много фото этого нового отделения, похоже на спортзал с 50-тью койками в нем., вы ведь пишете, что коронавирус фикция, что он не страшен, что это заговор производителей лекарств, рептилоидов и пр., ожидаю от вас активных протестов, что государственные (и собранные спонсорами), как новые оборудованные места для больных несуществующим КОВИД-19.Пустькроватей, оборудования, СИЗ,- выплату помощи пострадавшим от ничем необоснованного карантина предпринимателей!И поактивнее, поактивнее, пока эти деньги окончательно не разбазареныА что такое "приподнятый кислород"