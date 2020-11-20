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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2303230423052306>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:Расстрельный список препаратов

Удивился увидев там Анальгин и Валидол

Анальгин от головной боли раньше постоянно ж принимали, а Валидол каждый сердечник из СССР знает.


Анальгин попал в расстрельный список не причине недейственности, а по наличию серьезных побочных эффектов, особенно при длительном применении, а так довольно эффективный препарат при разовом использовании.
Валидол - это по большому счету ментос из супермаркета, освежает и успокаивает, беда в том, что при сердечном приступе, когда надо срочно действовать, вызывать скорую или принять банальный нитроглицерин, кто умеет и знает как, малограмотные люди начинают посасывать ментос, теряя время.
Как шутят черным юмором кардиологи, ни один препарат в мире не убил столько людей как валидол.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:36

  flyman написав:
  freeze написав:Про коронавирус так много говорят в Украине именно потому, что коронавируса в Украине действительно много, особенно в сравнении с большинством других стран мира.

Например по новым случаям коронавируса Украина вчера вошла в ТОП-10 стран по этому показателю, что явно непропорционально значению Украины в мире по показателю население.

И вообще 10 стран мира из ТОПа ( том числе Украина) дают 70 процентов всех новых зафиксированных случаев коронавируса, остальные 200 стран мира суммарно дают всего 30 процентов новых случаев.

думаю, що проходим пік короної, з наступного тижня плато, потім побєда корони!!

Или в декабре введём "военное положение" (а-ля "Керченское"), и пойдём праздновать.
А после праздников корона опять нападьот, возможно обновленной версией типа
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:42

В Украине на сегодня свободны более 11 тыс. коек с кислородом для больных COVID-19. Однако, ситуация отличается в зависимости от региона, в Киеве и в Харьковской области ситуация напряженная. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Количество свободных коек 11815 - это свободных коек обеспеченных кислородом, которые готовы к приему больных ... - цифры в целом по стране. Ситуация отличается от региона к региону. Есть регионы, где количество свободных коек очень велико - это Днепропетровская и Херсонская области, например. А есть регионы, где ситуация у нас достаточно напряженная - это город Киев, Харьковская область. Мы эту ситуация исправляем, исправляем в том числе за счет быстрого обеспечения кислородом этих коек", - отметил министр.

Как ранее сообщал Степанов, в начале пандемии в Украине было более 3 тыс. коек с приподнятым кислородом, однако сейчас их более 24 тыс.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1903865-na-kharkivschini-ta-u-kiyevi-situatsiya-z-vilnimi-lizhkami-iz-kisnem-napruzhena-stepanov
Что- то последнее время Степанов меня в ступор вводит.
Из более 24000 наличных коек с кислородом 11815 свободны?
И какой же умник их распределял по стране, если при таком количестве свободных коек в Киеве и Харькове "ситуация у нас достаточно напряженная"?

Даже не знаю, какие значки вставлять надо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:49

  ЛАД написав:Из более 24000 наличных коек с кислородом 11815 свободны?
Цим своїм повідомленням як я розумію Ви повністю перекреслюєте претензії до того звідки я брав цифри+претензії до їх точності....

Чи
Тут граємо , тут не граємо - тут рибу завертали....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:01

04 ноября 2020
В то время как в Украине за сутки выявили рекордные 9,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, из-за высокой заполненности больниц и роста количества госпитализаций во Львове развернут центр для приема пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом Суспільному рассказали во Львовской больнице скорой медицинской помощи.

По словам спикера медицинского учреждения, на сегодня из 250 развернутых коек для заболевших и людей с подозрением на COVID-19 свободными остаются лишь 5.

"У нас существенно увеличивается количество пациентов с коронавирусным заболеванием. Через две недели мы планируем начать работу COVID-центра на 650 коек, который будет обеспечен всем необходимым для оказания помощи заболевшим", — рассказала спикер больницы.

Принимать пациентов с COVID-19 будут в помещении одного из корпусов больницы, который ранее арендовал медицинский колледж. На протяжении двух следующих недель для будущих палат закупят необходимое оборудование, также будут развернуты дополнительные кислородные точки.

Согласно данным Львовской ОГА, за сутки в области выявили более 500 новых случаев заражения. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 31 639 человек.

https://ukranews.com/news/736757-vo-lvo ... onavirusom

20.11.2020
Сьогодні у міській лікарні швидкої медичної допомоги відкрили другу частину нового відділення для хворих на COVID — це 130 ліжок на 2-му поверсі із доступом до кисню. Загалом тут буде 350 ліжок.

Першу частину цього відділення тут відкрили 4 дні тому — 50 ліжок на 1-му поверсі. Тож зараз загалом тут є вже 180 ліжок.

До слова, додаткові ліжкомісця розгортають і в інших медичних закладах міста. Так, у 1-шій міській лікарні на вул. Ужгородській — ще 80 ліжок, а у 8-мій міській лікарні на вул. Навроцького — ще 60 ліжок (частину з них — у приміщенні центру «Мікрохірургія ока»). З понеділка, 2 листопада, 5-та міська лікарня Львова також приймає хворих з коронавірусною інфекцією або з підозрою на цю недугу. Водночас, хворих на пневмонію прийматимуть у приміщенні 4-ї лікарні на Свенціцького — там є 40 ліжок.

https://city-adm.lviv.ua/news/science-a ... mohy-lvova

Там много фото этого нового отделения, похоже на спортзал с 50-тью койками в нем.


Львовяне, вы ведь пишете, что коронавирус фикция, что он не страшен, что это заговор производителей лекарств, рептилоидов и пр., ожидаю от вас активных протестов, что государственные (и собранные спонсорами) деньги зря тратятся на вот такие аферы, как новые оборудованные места для больных несуществующим КОВИД-19.

Организовывайте петиции, митинги протеста, несите шины к зданию облрады, к горадминистрации!

Пусть эти деньги вместо никому не нужных кроватей, оборудования, СИЗ, отправят на действительно нужное - выплату помощи пострадавшим от ничем необоснованного карантина предпринимателей!

И поактивнее, поактивнее, пока эти деньги окончательно не разбазарены

P.S.
Как ранее сообщал Степанов, в начале пандемии в Украине было более 3 тыс. коек с приподнятым кислородом, однако сейчас их более 24 тыс.

А что такое "приподнятый кислород" :?:
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:01

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Из более 24000 наличных коек с кислородом 11815 свободны?
Цим своїм повідомленням як я розумію Ви повністю перекреслюєте претензії до того звідки я брав цифри+претензії до їх точності....

Чи
Тут граємо , тут не граємо - тут рибу завертали....

Считаете, что невразумительные цифры Степанова оправдывают неверные или потолочные Ваши цифры? :)

P.s. И зачем переводить русские цитаты на украинский язык? Тут все русский знают, в отличие от французского, немецкого или даже английского. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Валидол к сердцу не имеет вообще никакого отношения
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:19

У Дональда Трампа-младшего выявлена коронавирусная инфекция, он ушел на карантин. Об этом сообщают американские СМИ.
......
Как Дональд-младший подхватил вирус, до конца неясно, но есть данные о том, что 3 ноября, в день президентских выборов, он побывал в Белом доме на вечеринке, ни один из участников которой не надел маску.
https://m.rosbalt.ru/world/2020/11/22/1872076.html
Для наших "ковида нет". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:27

  ЛАД написав:
Что- то последнее время Степанов меня в ступор вводит.
Из более 24000 наличных коек с кислородом 11815 свободны?
И какой же умник их распределял по стране, если при таком количестве свободных коек в Киеве и Харькове "ситуация у нас достаточно напряженная"?

Даже не знаю, какие значки вставлять надо.


Насколько я понимаю койки не "распределяются по стране", а являются результатом
работы органов местного самоуправления. Либо выискиваются подходящие под критерии помещения в больницах (например ожоговый центр отдается под эти нужды), либо возникают проекты организации отделений в спорткомплексах и т.д. Как местные власти отработают, такое количество коек и будет. Понятно, что в Киеве и Харькове необходимо изыскать или создать больше коек, чем в Херсоне.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:36

  ЛАД написав:P.s. И зачем переводить русские цитаты на украинский язык? Тут все русский знают, в отличие от французского, немецкого или даже английского. :)


Потому что украинцам приятнее читать на украинском, чем на русском. И пожалйста без шовинистических выпадов, без указаний кому как тут писать, бескультурное русскон хамыдло. Ты убогое так и не осознал, почему вас во всем мире называют русскими свиньями. :oops:
Libo
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