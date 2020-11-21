ЛАД написав:P.s. И зачем переводить русские цитаты на украинский язык? Тут все русский знают, в отличие от французского, немецкого или даже английского.
Потому что украинцам приятнее читать на украинском, чем на русском. И пожалйста без шовинистических выпадов, без указаний кому как тут писать, бескультурное русскон хамыдло. Ты убогое так и не осознал, почему вас во всем мире называют русскими свиньями.
Ну и чего ж ты "не русская свинья" пишешь по-русски? И, кстати, я сказал о цитате. Никаких претензий к Будивельнику или кому ещё по поводу постов на украинском языке никогда не предъявлял. А вам бы стоило поменять ник. "Поп Гапон" вам бы подошло.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 лис, 2020 18:51, всього редагувалось 3 разів.
tumos Койки не распределяются, а деньги на них, наверное, да. Деньги большие. Степанов говорил о 1.5 млрд. Ну и практически половина пустых коек в стране как-то занадто. При том, что где-то их не хватает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 лис, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.
Это в интерпретации пида-рашкинских СМИ. ВОЗ не рекомендовал не применять ремдисивир, он просто сказал, что ремдисивир не эффективен и его необязательно применять. Но есть ли доверие к самой ВОЗ, после её заявлений за время коронавируса? Многие говорят сегодня, послушай ВОЗ и сделай наоборот... Что касается ремдисивира. Многие индийские врачи категорически не согласны с ВОЗ и продолжают его использовать, указывая на его эффективность. В Америке разные мнения, многие врачи приводят положительные данные, подчеркивая, что еще не отработана схема и дозировка лекарства. Общий вывод об его использовании, который признан медиками - в положительных кейсах резко снимает тяжелое состояние пациента и сокращает время его госпитализации. Идет дальнейший поиск схемы его применения и дозировки.
Starikan написав:Неоднократно читал, что вкус и нюх пропадают всего лишь у 10-20% больных.
Ця цифра вірна для важких форм. Для легкого перебігу цифри протилежні: зникає (цілковито чи частково) у 80% випадків. Краще перевіряти на м`яті (в наших умовах). Найчастіше не відчувають взагалі м`яту (та ще якусь спецію, карі, якщо не помиляюся). Перевірено практично з м'ятою. При частковій втраті нюху, м'яту не відчувають взагалі.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 22 лис, 2020 19:04, всього редагувалось 2 разів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
ЛАД написав:Ну и чего ж ты "не русская свинья" пишешь по-русски?
Вот потому что я не русская свинья, а человек, я имею право писать на любом языке. А ты представляешь нацию валдайских макак, которые называют себя русскими, и еще тут это подчеркиваешь. Я б сгорел со стыда от принадлежности к этой русскости и косил под кого угодно, чтоб меня свиньей нормальные люди не считали. Извини, но для меня русский - ниже обезъяны.