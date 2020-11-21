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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2303230423052306

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:43

  Libo написав:
  ЛАД написав:P.s. И зачем переводить русские цитаты на украинский язык? Тут все русский знают, в отличие от французского, немецкого или даже английского. :)


Потому что украинцам приятнее читать на украинском, чем на русском. И пожалйста без шовинистических выпадов, без указаний кому как тут писать, бескультурное русскон хамыдло. Ты убогое так и не осознал, почему вас во всем мире называют русскими свиньями. :oops:

Ну и чего ж ты "не русская свинья" пишешь по-русски?
И, кстати, я сказал о цитате. Никаких претензий к Будивельнику или кому ещё по поводу постов на украинском языке никогда не предъявлял.
А вам бы стоило поменять ник. "Поп Гапон" вам бы подошло.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 лис, 2020 18:51, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:46

tumos
Койки не распределяются, а деньги на них, наверное, да.
Деньги большие. Степанов говорил о 1.5 млрд.
Ну и практически половина пустых коек в стране как-то занадто. При том, что где-то их не хватает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 лис, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:52

  ЛАД написав:
Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.


Это в интерпретации пида-рашкинских СМИ.
ВОЗ не рекомендовал не применять ремдисивир, он просто сказал, что ремдисивир не эффективен и его необязательно применять. Но есть ли доверие к самой ВОЗ, после её заявлений за время коронавируса? Многие говорят сегодня, послушай ВОЗ и сделай наоборот... :shock:
Что касается ремдисивира.
Многие индийские врачи категорически не согласны с ВОЗ и продолжают его использовать, указывая на его эффективность.
В Америке разные мнения, многие врачи приводят положительные данные, подчеркивая, что еще не отработана схема и дозировка лекарства.
Общий вывод об его использовании, который признан медиками - в положительных кейсах резко снимает тяжелое состояние пациента и сокращает время его госпитализации.
Идет дальнейший поиск схемы его применения и дозировки. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Неоднократно читал, что вкус и нюх пропадают всего лишь у 10-20% больных.

Ця цифра вірна для важких форм. Для легкого перебігу цифри протилежні: зникає (цілковито чи частково) у 80% випадків.
Краще перевіряти на м`яті (в наших умовах). Найчастіше не відчувають взагалі м`яту (та ще якусь спецію, карі, якщо не помиляюся).
Перевірено практично з м'ятою. При частковій втраті нюху, м'яту не відчувають взагалі.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 22 лис, 2020 19:04, всього редагувалось 2 разів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:00

  ЛАД написав:Ну и чего ж ты "не русская свинья" пишешь по-русски?


Вот потому что я не русская свинья, а человек, я имею право писать на любом языке. А ты представляешь нацию валдайских макак, которые называют себя русскими, и еще тут это подчеркиваешь. Я б сгорел со стыда от принадлежности к этой русскости и косил под кого угодно, чтоб меня свиньей нормальные люди не считали. :lol: Извини, но для меня русский - ниже обезъяны. :oops:
Libo
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