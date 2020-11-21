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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2303230423052306 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Нед 22 лис, 2020 18:43 Libo написав: ЛАД написав: P.s. И зачем переводить русские цитаты на украинский язык? Тут все русский знают, в отличие от французского, немецкого или даже английского. P.s. И зачем переводить русские цитаты на украинский язык? Тут все русский знают, в отличие от французского, немецкого или даже английского.



Потому что украинцам приятнее читать на украинском, чем на русском. И пожалйста без шовинистических выпадов, без указаний кому как тут писать, бескультурное русскон хамыдло. Ты убогое так и не осознал, почему вас во всем мире называют русскими свиньями. Потому что украинцам приятнее читать на украинском, чем на русском. И пожалйста без шовинистических выпадов, без указаний кому как тут писать, бескультурное русскон хамыдло. Ты убогое так и не осознал, почему вас во всем мире называют русскими свиньями.

Ну и чего ж ты "не русская свинья" пишешь по-русски?

И, кстати, я сказал о цитате. Никаких претензий к Будивельнику или кому ещё по поводу постов на украинском языке никогда не предъявлял.

А вам бы стоило поменять ник. "Поп Гапон" вам бы подошло. Ну и чего ж ты "не русская свинья" пишешь по-русски?И, кстати, я сказал о цитате. Никаких претензий к Будивельнику или кому ещё по поводу постов на украинском языке никогда не предъявлял.А вам бы стоило поменять ник. "Поп Гапон" вам бы подошло. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 лис, 2020 18:51, всього редагувалось 3 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 17791 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4603 раз. Подякували: 4306 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 18:46 tumos

Койки не распределяются, а деньги на них, наверное, да.

Деньги большие. Степанов говорил о 1.5 млрд.

Ну и практически половина пустых коек в стране как-то занадто. При том, что где-то их не хватает. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 лис, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17791 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4603 раз. Подякували: 4306 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 18:52 ЛАД написав:

Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.

Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.



Это в интерпретации пида-рашкинских СМИ.

ВОЗ не рекомендовал не применять ремдисивир, он просто сказал, что ремдисивир не эффективен и его необязательно применять. Но есть ли доверие к самой ВОЗ, после её заявлений за время коронавируса? Многие говорят сегодня, послушай ВОЗ и сделай наоборот...

Что касается ремдисивира.

Многие индийские врачи категорически не согласны с ВОЗ и продолжают его использовать, указывая на его эффективность.

В Америке разные мнения, многие врачи приводят положительные данные, подчеркивая, что еще не отработана схема и дозировка лекарства.

Общий вывод об его использовании, который признан медиками - в положительных кейсах резко снимает тяжелое состояние пациента и сокращает время его госпитализации.

Идет дальнейший поиск схемы его применения и дозировки. Это в интерпретации пида-рашкинских СМИ.ВОЗ не рекомендовал не применять ремдисивир, он просто сказал, что ремдисивир не эффективен и его необязательно применять. Но есть ли доверие к самой ВОЗ, после её заявлений за время коронавируса? Многие говорят сегодня, послушай ВОЗ и сделай наоборот...Что касается ремдисивира.Многие индийские врачи категорически не согласны с ВОЗ и продолжают его использовать, указывая на его эффективность.В Америке разные мнения, многие врачи приводят положительные данные, подчеркивая, что еще не отработана схема и дозировка лекарства.Общий вывод об его использовании, который признан медиками - в положительных кейсах резко снимает тяжелое состояние пациента и сокращает время его госпитализации.Идет дальнейший поиск схемы его применения и дозировки. Libo 2

Повідомлень: 8887 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4102 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 18:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире Starikan написав: Неоднократно читал, что вкус и нюх пропадают всего лишь у 10-20% больных. Неоднократно читал, что вкус и нюх пропадают всего лишь у 10-20% больных.

Ця цифра вірна для важких форм. Для легкого перебігу цифри протилежні: зникає (цілковито чи частково) у 80% випадків.

Краще перевіряти на м`яті (в наших умовах). Найчастіше не відчувають взагалі м`яту (та ще якусь спецію, карі, якщо не помиляюся).

Перевірено практично з м'ятою. При частковій втраті нюху, м'яту не відчувають взагалі. Ця цифра вірна для важких форм. Для легкого перебігу цифри протилежні: зникає (цілковито чи частково) у 80% випадків.Краще перевіряти на м`яті (в наших умовах). Найчастіше не відчувають взагалі м`яту (та ще якусь спецію, карі, якщо не помиляюся).Перевірено практично з м'ятою. При частковій втраті нюху, м'яту не відчувають взагалі. Востаннє редагувалось centurionus в Нед 22 лис, 2020 19:04, всього редагувалось 2 разів. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1459 З нами з: 07.10.09 Подякував: 306 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 19:00 ЛАД написав: Ну и чего ж ты "не русская свинья" пишешь по-русски?

Ну и чего ж ты "не русская свинья" пишешь по-русски?



Вот потому что я не русская свинья, а человек, я имею право писать на любом языке. А ты представляешь нацию валдайских макак, которые называют себя русскими, и еще тут это подчеркиваешь. Я б сгорел со стыда от принадлежности к этой русскости и косил под кого угодно, чтоб меня свиньей нормальные люди не считали. Извини, но для меня русский - ниже обезъяны. Вот потому что я не русская свинья, а человек, я имею право писать на любом языке. А ты представляешь нацию валдайских макак, которые называют себя русскими, и еще тут это подчеркиваешь. Я б сгорел со стыда от принадлежности к этой русскости и косил под кого угодно, чтоб меня свиньей нормальные люди не считали.Извини, но для меня русский - ниже обезъяны. Libo 2

Повідомлень: 8887 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4102 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2303230423052306 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 20 лис, 2020 21:16