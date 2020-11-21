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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2303230423052306

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:52

  ЛАД написав:
Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.


Это в интерпретации пида-рашкинских СМИ.
ВОЗ не рекомендовал не применять ремдисивир, он просто сказал, что ремдисивир не эффективен и его необязательно применять. Но есть ли доверие к самой ВОЗ, после её заявлений за время коронавируса? Многие говорят сегодня, послушай ВОЗ и сделай наоборот... :shock:
Что касается ремдисивира.
Многие индийские врачи категорически не согласны с ВОЗ и продолжают его использовать, указывая на его эффективность.
В Америке разные мнения, многие врачи приводят положительные данные, подчеркивая, что еще не отработана схема и дозировка лекарства.
Общий вывод об его использовании, который признан медиками - в положительных кейсах резко снимает тяжелое состояние пациента и сокращает время его госпитализации.
Идет дальнейший поиск схемы его применения и дозировки. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Неоднократно читал, что вкус и нюх пропадают всего лишь у 10-20% больных.

Ця цифра вірна для важких форм. Для легкого перебігу цифри протилежні: зникає (цілковито чи частково) у 80% випадків.
Краще перевіряти на м`яті (в наших умовах). Найчастіше не відчувають взагалі м`яту (та ще якусь спецію, карі, якщо не помиляюся).
Перевірено практично з м'ятою. При частковій втраті нюху, м'яту не відчувають взагалі.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 22 лис, 2020 19:04, всього редагувалось 2 разів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:34

Может вражеская пропаганда, хз.
Ситуация в норвежских больницах, видео в телеграме (в каментах пишут, что видели таких роботов и в больнице в Германии)

https://t.me/ru2ch_news/2922
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:37

В данный момент ситуация в шанхайском вокзале в Китае, после того, как у рабочего грузового терминала тест показал положительный результат COVID-19.

Теперь будут тестировать всех, кто оказался на вокзале.

ВИДЕО
https://t.me/ru2ch_news/2936
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:03

  centurionus написав:Краще перевіряти на м`яті (в наших умовах).


Вранці кіт наваляв у лоток.
Ляпота.
Ніякого запаху. :D
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:36

  Кучинелли написав:как то не хочется попасть в ковидное отделение из за игнеуса без маски, мол ему евроконвенция разрешает обходиться

  Кучинелли написав:Смотрю, все они как вожак игнеус пытаются извратить истину. перекрутить на свой ляд.

Вы мне уже звание вожака присвоили, чему тут, наверное, были удивлены :D
Хотя, что касается курения и алкоголя, то у меня сложилось впечатление, что мы союзники. Кстати, насколько я понял, именно курение и погубило все-же Аллена Карра?
Получается, что расхождения возникли в отношении к фобиям, которыми Аллен Карр тоже занимался, в частности, к коронавирусу :(
Но хочу возразить, что маску я ношу, так как в супермаркет, банк, а, тем более, в суд, без нее не пускают :cry:
Хотя маска для меня совершенно излишня, так как результат теста IFA месяц назад, который делали перед плановым обследованием в госпитале, был отрицательным :D
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:39

На обід був смачний борщик, пампушки з часником...
Чоловік їв, аж чавкав від задоволення, а мені вся їжа однакова :(
Я десь чула про конкурс, де дають 250 тис. доларів тому, хто найбільше зїсть червоного гострого перцю. Непогана компенсація була б :roll:
fler
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П'ят 20 лис, 2020 21:16
ЛОБ

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