Неоднократно читал, что вкус и нюх пропадают всего лишь у 10-20% больных.

Ця цифра вірна для важких форм. Для легкого перебігу цифри протилежні: зникає (цілковито чи частково) у 80% випадків.

Краще перевіряти на м`яті (в наших умовах). Найчастіше не відчувають взагалі м`яту (та ще якусь спецію, карі, якщо не помиляюся).

