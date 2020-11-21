Додано: Нед 22 лис, 2020 20:36

Кучинелли написав: как то не хочется попасть в ковидное отделение из за игнеуса без маски, мол ему евроконвенция разрешает обходиться как то не хочется попасть в ковидное отделение из за игнеуса без маски, мол ему евроконвенция разрешает обходиться

Кучинелли написав: Смотрю, все они как вожак игнеус пытаются извратить истину. перекрутить на свой ляд. Смотрю, все они как вожак игнеус пытаются извратить истину. перекрутить на свой ляд.

Вы мне уже звание вожака присвоили, чему тут, наверное, были удивленыХотя, что касается курения и алкоголя, то у меня сложилось впечатление, что мы союзники. Кстати, насколько я понял, именно курение и погубило все-же Аллена Карра?Получается, что расхождения возникли в отношении к, которыми Аллен Карр тоже занимался, в частности, к коронавирусуНо хочу возразить, что маску я ношу, так как в супермаркет, банк, а, тем более, в суд, без нее не пускаютХотя маска для меня совершенно излишня, так как результат теста IFA месяц назад, который делали перед плановым обследованием в госпитале, был отрицательным