ЛАД написав: Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.
Это в интерпретации пида-рашкинских СМИ. ВОЗ не рекомендовал не применять ремдисивир, он просто сказал, что ремдисивир не эффективен и его необязательно применять. Но есть ли доверие к самой ВОЗ, после её заявлений за время коронавируса? Многие говорят сегодня, послушай ВОЗ и сделай наоборот... Что касается ремдисивира. Многие индийские врачи категорически не согласны с ВОЗ и продолжают его использовать, указывая на его эффективность. В Америке разные мнения, многие врачи приводят положительные данные, подчеркивая, что еще не отработана схема и дозировка лекарства. Общий вывод об его использовании, который признан медиками - в положительных кейсах резко снимает тяжелое состояние пациента и сокращает время его госпитализации. Идет дальнейший поиск схемы его применения и дозировки.
Starikan написав:Неоднократно читал, что вкус и нюх пропадают всего лишь у 10-20% больных.
Ця цифра вірна для важких форм. Для легкого перебігу цифри протилежні: зникає (цілковито чи частково) у 80% випадків. Краще перевіряти на м`яті (в наших умовах). Найчастіше не відчувають взагалі м`яту (та ще якусь спецію, карі, якщо не помиляюся). Перевірено практично з м'ятою. При частковій втраті нюху, м'яту не відчувають взагалі.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 22 лис, 2020 19:04, всього редагувалось 2 разів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Кучинелли написав:как то не хочется попасть в ковидное отделение из за игнеуса без маски, мол ему евроконвенция разрешает обходиться
Кучинелли написав:Смотрю, все они как вожак игнеус пытаются извратить истину. перекрутить на свой ляд.
Вы мне уже звание вожака присвоили, чему тут, наверное, были удивлены Хотя, что касается курения и алкоголя, то у меня сложилось впечатление, что мы союзники. Кстати, насколько я понял, именно курение и погубило все-же Аллена Карра? Получается, что расхождения возникли в отношении к фобиям, которыми Аллен Карр тоже занимался, в частности, к коронавирусу Но хочу возразить, что маску я ношу, так как в супермаркет, банк, а, тем более, в суд, без нее не пускают Хотя маска для меня совершенно излишня, так как результат теста IFA месяц назад, который делали перед плановым обследованием в госпитале, был отрицательным
На обід був смачний борщик, пампушки з часником... Чоловік їв, аж чавкав від задоволення, а мені вся їжа однакова Я десь чула про конкурс, де дають 250 тис. доларів тому, хто найбільше зїсть червоного гострого перцю. Непогана компенсація була б
fler написав:На обід був смачний борщик, пампушки з часником... Чоловік їв, аж чавкав від задоволення, а мені вся їжа однакова Я десь чула про конкурс, де дають 250 тис. доларів тому, хто найбільше зїсть червоного гострого перцю. Непогана компенсація була б
там інший принцип. ви солене ж відчуваєте. якраз на нетфлікс вийшов док цикл
fler написав:На обід був смачний борщик, пампушки з часником... Чоловік їв, аж чавкав від задоволення, а мені вся їжа однакова Я десь чула про конкурс, де дають 250 тис. доларів тому, хто найбільше зїсть червоного гострого перцю. Непогана компенсація була б
Болевой эффукт всёравно есть. Одна мадам ролик выкладывала, что лимоны ест как яблоки, а вот от чеснока вкуса нет . но есть болевой эффект на языке.