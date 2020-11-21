Никто не знает, что даже если во рту ничего не почувствовать сразу, то "спецэффекты" гарантированы далее по пути следования? Удовольствие может проявляться на протяжении всего времени следования (до нескольких дней), до конечной станции
ЛАД написав: Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.
Это в интерпретации пида-рашкинских СМИ. ВОЗ не рекомендовал не применять ремдисивир, он просто сказал, что ремдисивир не эффективен и его необязательно применять. Но есть ли доверие к самой ВОЗ, после её заявлений за время коронавируса? Многие говорят сегодня, послушай ВОЗ и сделай наоборот... Что касается ремдисивира. Многие индийские врачи категорически не согласны с ВОЗ и продолжают его использовать, указывая на его эффективность. В Америке разные мнения, многие врачи приводят положительные данные, подчеркивая, что еще не отработана схема и дозировка лекарства. Общий вывод об его использовании, который признан медиками - в положительных кейсах резко снимает тяжелое состояние пациента и сокращает время его госпитализации. Идет дальнейший поиск схемы его применения и дозировки.
Затарил акции Gilead на хаях, вот и бесишься. ВОЗ абсолютно адекватно рассматривает всех кандидатов на лечение. НПВС сначала огульно демонизировали - ВОЗ в процессе испытаний их реабилитировала. Хлорохины сначала огульно идеализировали - ВОЗ в процессе испытаний доказатела отсутствие их пользы.
Нет здесь никакой политики - слишком высоки ставки. А если ВОЗ доверять нельзя, то компании-производителю так точно... Лечись подорожником и имбирем
Кучинелли написав:как то не хочется попасть в ковидное отделение из за игнеуса без маски, мол ему евроконвенция разрешает обходиться
Кучинелли написав:Смотрю, все они как вожак игнеус пытаются извратить истину. перекрутить на свой ляд.
Вы мне уже звание вожака присвоили, чему тут, наверное, были удивлены Хотя, что касается курения и алкоголя, то у меня сложилось впечатление, что мы союзники. Кстати, насколько я понял, именно курение и погубило все-же Аллена Карра? Получается, что расхождения возникли в отношении к фобиям, которыми Аллен Карр тоже занимался, в частности, к коронавирусу Но хочу возразить, что маску я ношу, так как в супермаркет, банк, а, тем более, в суд, без нее не пускают Хотя маска для меня совершенно излишня, так как результат теста IFA месяц назад, который делали перед плановым обследованием в госпитале, был отрицательным
У меня к Вам особое отношение.С одной стороны Вы противник, с другой достаточно интересный собеседник.Задался вопросом - почему Вы заняли текущую позицию. Ведь для любого адекватного человека понятно. что ковид=опасность.Пока что пришёл к выводу. что это профессиональное по типу адвоката.адвокат защищает в суде преступника. несмотря на совершённое преступление.работа у него такая.Поэтому я к Вам стал относиться более дружелюбно.Но ...
Кучинелли написав:Ведь для любого адекватного человека понятно. что ковид=опасность.
Але є рівні небезпеки Щось більш небезпечне, щось менш небезпечне... Тому падіння наприклад рівня народжуваності навіть на величину померли від ковіду/5 - є більш стратегічно небезпечним ніж смертність від ковіду...тому що від ковіду у 90% випадків помирають ті які проживуть ще пару років ( при 100% убереженні від ковіду) - а ті хто ненародяться не проживуть 60-70 років.... Тому признавати небезпеку - це одне, я признаю небезпеку від ковіду Ранжувати небезпеку - це інше, в моєму табелі про ранги небезпеки ковід навіть не в першій десятці, він десь коло небезпеки від грипу
zРадио написав:Затарил акции Gilead на хаях, вот и бесишься. ВОЗ абсолютно адекватно рассматривает всех кандидатов на лечение. НПВС сначала огульно демонизировали - ВОЗ в процессе испытаний их реабилитировала. Хлорохины сначала огульно идеализировали - ВОЗ в процессе испытаний доказатела отсутствие их пользы.
Нет здесь никакой политики - слишком высоки ставки. А если ВОЗ доверять нельзя, то компании-производителю так точно... Лечись подорожником и имбирем
Отнюдь не бешусь. Минус есть, но совсем маленький. На ковидном биофарме было очень интересно и азартно. И не скучно на карантине. И самое важное что выбил десятку, угадал. А в целом на этом ковидном биофарме плюс 50%. И Gilead стала приятным открытием - хорошая, перспективная, дивидендная компания. Рекомендую. На биофарме вообще сложно работать в силу специфики сектора. Считается высший пилотаж. Орлята, учатся летать!
ЛАД написав:Сильно сомневаюсь, что карантин этого года сильно помешает молодёжи знакомиться и заводить детей. Знакомства в ночных клубах чаще приводят не в ЗАГС, а к венерологу.
1 Про венеролога, як я розумію - власний досвід.. В противному випадку Степанов би давно заборонив клуби , бо лікування сифілісу ще той геморой.... 2 Про рівень народжуваності Спробуйте створити табличку народження по місяцям за останні 5 років(січень2015-грудень 2020) В в кінці грудня 2020 , початку січня 2021 якраз почнеться вплив першого локдауну.... Тоді зможете або звинуватити мене в легковажному відношенні до ковіда Або посипете собі голову попелом з ковідістерію....