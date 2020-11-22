|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:38
Никто не знает, что даже если во рту ничего не почувствовать сразу, то "спецэффекты" гарантированы далее по пути следования? Удовольствие может проявляться на протяжении всего времени следования (до нескольких дней), до конечной станции
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:40
Затарил акции Gilead на хаях, вот и бесишься. ВОЗ абсолютно адекватно рассматривает всех кандидатов на лечение. НПВС сначала огульно демонизировали - ВОЗ в процессе испытаний их реабилитировала. Хлорохины сначала огульно идеализировали - ВОЗ в процессе испытаний доказатела отсутствие их пользы.
Нет здесь никакой политики - слишком высоки ставки. А если ВОЗ доверять нельзя, то компании-производителю так точно... Лечись подорожником и имбирем
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:42
У меня к Вам особое отношение.С одной стороны Вы противник, с другой достаточно интересный собеседник.Задался вопросом - почему Вы заняли текущую позицию. Ведь для любого адекватного человека понятно. что ковид=опасность.Пока что пришёл к выводу. что это профессиональное по типу адвоката.адвокат защищает в суде преступника. несмотря на совершённое преступление.работа у него такая.Поэтому я к Вам стал относиться более дружелюбно.Но ...
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:51
Але є рівні небезпеки
Щось більш небезпечне, щось менш небезпечне...
Тому падіння наприклад рівня народжуваності навіть на величину
померли від ковіду/5 - є більш стратегічно небезпечним ніж смертність від ковіду...тому що від ковіду у 90% випадків помирають ті які проживуть ще пару років ( при 100% убереженні від ковіду) - а ті хто ненародяться не проживуть 60-70 років....
Тому признавати небезпеку - це одне, я признаю небезпеку від ковіду
Ранжувати небезпеку - це інше, в моєму табелі про ранги небезпеки ковід навіть не в першій десятці, він десь коло небезпеки від грипу
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 22 лис, 2020 22:00
Отнюдь не бешусь. Минус есть, но совсем маленький. На ковидном биофарме было очень интересно и азартно. И не скучно на карантине. И самое важное что выбил десятку, угадал. А в целом на этом ковидном биофарме плюс 50%. И Gilead стала приятным открытием - хорошая, перспективная, дивидендная компания. Рекомендую. На биофарме вообще сложно работать в силу специфики сектора. Считается высший пилотаж. Орлята, учатся летать!
Bye Bye Remdesivir, Hello Gilead Sciences
Додано: Нед 22 лис, 2020 22:08
1 Про венеролога, як я розумію - власний досвід..
В противному випадку Степанов би давно заборонив клуби , бо лікування сифілісу ще той геморой....
2 Про рівень народжуваності
Спробуйте створити табличку народження по місяцям за останні 5 років(січень2015-грудень 2020)
В в кінці грудня 2020 , початку січня 2021 якраз почнеться вплив першого локдауну....
Тоді зможете або звинуватити мене в легковажному відношенні до ковіда
Або посипете собі голову попелом з ковідістерію....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 22 лис, 2020 22:20
Еще в начале карантина предположил - будет всплеск рождаемости, демографический взрыв. Сидели дома на удаленке и шпилились по пять раз в день. Залетела, а куда идти на аборт, в ковидную больницу?! Не было бы счастья, да карантин помог. Пусть остается нам на радость.
Додано: Нед 22 лис, 2020 22:23
Працівники одеського промтоварного ринку "Сьомий кілометр" перекрили дорогу на Овідіополь на знак протесту проти карантину вихідного дня і залишаються ночувати на трасі.
Додано: Нед 22 лис, 2020 22:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|