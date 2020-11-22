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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 23052306230723082309> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Нед 22 лис, 2020 21:38 Никто не знает, что даже если во рту ничего не почувствовать сразу, то "спецэффекты" гарантированы далее по пути следования? Удовольствие может проявляться на протяжении всего времени следования (до нескольких дней), до конечной станции Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13346 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7349 раз. Подякували: 3498 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 21:39 Уже и во Франции решили норок замочить. Ratatui

Повідомлень: 7420 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 701 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 21:40 Libo написав: ЛАД написав:

Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.

Ремдесивир уже признан ВОЗ неэффективным и не рекомендован к применению.



Это в интерпретации пида-рашкинских СМИ.

ВОЗ не рекомендовал не применять ремдисивир, он просто сказал, что ремдисивир не эффективен и его необязательно применять. Но есть ли доверие к самой ВОЗ, после её заявлений за время коронавируса? Многие говорят сегодня, послушай ВОЗ и сделай наоборот...

Что касается ремдисивира.

Многие индийские врачи категорически не согласны с ВОЗ и продолжают его использовать, указывая на его эффективность.

В Америке разные мнения, многие врачи приводят положительные данные, подчеркивая, что еще не отработана схема и дозировка лекарства.

Общий вывод об его использовании, который признан медиками - в положительных кейсах резко снимает тяжелое состояние пациента и сокращает время его госпитализации.

Идет дальнейший поиск схемы его применения и дозировки. Это в интерпретации пида-рашкинских СМИ.ВОЗ не рекомендовал не применять ремдисивир, он просто сказал, что ремдисивир не эффективен и его необязательно применять. Но есть ли доверие к самой ВОЗ, после её заявлений за время коронавируса? Многие говорят сегодня, послушай ВОЗ и сделай наоборот...Что касается ремдисивира.Многие индийские врачи категорически не согласны с ВОЗ и продолжают его использовать, указывая на его эффективность.В Америке разные мнения, многие врачи приводят положительные данные, подчеркивая, что еще не отработана схема и дозировка лекарства.Общий вывод об его использовании, который признан медиками - в положительных кейсах резко снимает тяжелое состояние пациента и сокращает время его госпитализации.Идет дальнейший поиск схемы его применения и дозировки.



Затарил акции Gilead на хаях, вот и бесишься. ВОЗ абсолютно адекватно рассматривает всех кандидатов на лечение. НПВС сначала огульно демонизировали - ВОЗ в процессе испытаний их реабилитировала. Хлорохины сначала огульно идеализировали - ВОЗ в процессе испытаний доказатела отсутствие их пользы.



Нет здесь никакой политики - слишком высоки ставки. А если ВОЗ доверять нельзя, то компании-производителю так точно... Лечись подорожником и имбирем Затарил акции Gilead на хаях, вот и бесишься. ВОЗ абсолютно адекватно рассматривает всех кандидатов на лечение. НПВС сначала огульно демонизировали - ВОЗ в процессе испытаний их реабилитировала. Хлорохины сначала огульно идеализировали - ВОЗ в процессе испытаний доказатела отсутствие их пользы.Нет здесь никакой политики - слишком высоки ставки. А если ВОЗ доверять нельзя, то компании-производителю так точно... Лечись подорожником и имбирем zРадио

Повідомлень: 8442 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1557 раз. Подякували: 3483 раз. Профіль 9 5 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 21:42 Igneus написав: Кучинелли написав: как то не хочется попасть в ковидное отделение из за игнеуса без маски, мол ему евроконвенция разрешает обходиться как то не хочется попасть в ковидное отделение из за игнеуса без маски, мол ему евроконвенция разрешает обходиться

Кучинелли написав: Смотрю, все они как вожак игнеус пытаются извратить истину. перекрутить на свой ляд. Смотрю, все они как вожак игнеус пытаются извратить истину. перекрутить на свой ляд.

Вы мне уже звание вожака присвоили, чему тут, наверное, были удивлены

Хотя, что касается курения и алкоголя, то у меня сложилось впечатление, что мы союзники. Кстати, насколько я понял, именно курение и погубило все-же Аллена Карра?

Получается, что расхождения возникли в отношении к фобиям, которыми Аллен Карр тоже занимался, в частности, к коронавирусу

Но хочу возразить, что маску я ношу, так как в супермаркет, банк, а, тем более, в суд, без нее не пускают

Хотя маска для меня совершенно излишня, так как результат теста IFA месяц назад, который делали перед плановым обследованием в госпитале, был отрицательным Вы мне уже звание вожака присвоили, чему тут, наверное, были удивленыХотя, что касается курения и алкоголя, то у меня сложилось впечатление, что мы союзники. Кстати, насколько я понял, именно курение и погубило все-же Аллена Карра?Получается, что расхождения возникли в отношении к, которыми Аллен Карр тоже занимался, в частности, к коронавирусуНо хочу возразить, что маску я ношу, так как в супермаркет, банк, а, тем более, в суд, без нее не пускаютХотя маска для меня совершенно излишня, так как результат теста IFA месяц назад, который делали перед плановым обследованием в госпитале, был отрицательным



У меня к Вам особое отношение.С одной стороны Вы противник, с другой достаточно интересный собеседник.Задался вопросом - почему Вы заняли текущую позицию. Ведь для любого адекватного человека понятно. что ковид=опасность.Пока что пришёл к выводу. что это профессиональное по типу адвоката.адвокат защищает в суде преступника. несмотря на совершённое преступление.работа у него такая.Поэтому я к Вам стал относиться более дружелюбно.Но ... У меня к Вам особое отношение.С одной стороны Вы противник, с другой достаточно интересный собеседник.Задался вопросом - почему Вы заняли текущую позицию.Ведь для любого адекватного человека понятно. что ковид=опасность.Пока что пришёл к выводу. что это профессиональное по типу адвоката.адвокат защищает в суде преступника. несмотря на совершённое преступление.работа у него такая.Поэтому я к Вам стал относиться более дружелюбно.Но ... Кучинелли

Повідомлень: 547 З нами з: 30.11.17 Подякував: 122 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 21:51 Кучинелли написав: Ведь для любого адекватного человека понятно. что ковид=опасность. Ведь для любого адекватного человека понятно. что ковид=опасность. Але є рівні небезпеки

Щось більш небезпечне, щось менш небезпечне...

Тому падіння наприклад рівня народжуваності навіть на величину

померли від ковіду/5 - є більш стратегічно небезпечним ніж смертність від ковіду...тому що від ковіду у 90% випадків помирають ті які проживуть ще пару років ( при 100% убереженні від ковіду) - а ті хто ненародяться не проживуть 60-70 років....

Тому признавати небезпеку - це одне, я признаю небезпеку від ковіду

Ранжувати небезпеку - це інше, в моєму табелі про ранги небезпеки ковід навіть не в першій десятці, він десь коло небезпеки від грипу Але є рівні небезпекиЩось більш небезпечне, щось менш небезпечне...Тому падіння наприклад рівня народжуваності навіть на величину- є більш стратегічно небезпечним ніж смертність від ковіду...тому що від ковіду у 90% випадків помирають ті які проживуть ще пару років ( при 100% убереженні від ковіду) - а ті хто ненародяться не проживуть 60-70 років....Тому признавати небезпеку - це одне, я признаю небезпеку від ковідуРанжувати небезпеку - це інше, в моєму табелі про ранги небезпеки ковід навіть не в першій десятці, він десь коло небезпеки від грипу http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23579 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:00 zРадио написав: Затарил акции Gilead на хаях, вот и бесишься. ВОЗ абсолютно адекватно рассматривает всех кандидатов на лечение. НПВС сначала огульно демонизировали - ВОЗ в процессе испытаний их реабилитировала. Хлорохины сначала огульно идеализировали - ВОЗ в процессе испытаний доказатела отсутствие их пользы.



Нет здесь никакой политики - слишком высоки ставки. А если ВОЗ доверять нельзя, то компании-производителю так точно... Лечись подорожником и имбирем Затарил акции Gilead на хаях, вот и бесишься. ВОЗ абсолютно адекватно рассматривает всех кандидатов на лечение. НПВС сначала огульно демонизировали - ВОЗ в процессе испытаний их реабилитировала. Хлорохины сначала огульно идеализировали - ВОЗ в процессе испытаний доказатела отсутствие их пользы.Нет здесь никакой политики - слишком высоки ставки. А если ВОЗ доверять нельзя, то компании-производителю так точно... Лечись подорожником и имбирем



Отнюдь не бешусь. Минус есть, но совсем маленький. На ковидном биофарме было очень интересно и азартно. И не скучно на карантине. И самое важное что выбил десятку, угадал. А в целом на этом ковидном биофарме плюс 50%. И Gilead стала приятным открытием - хорошая, перспективная, дивидендная компания. Рекомендую. На биофарме вообще сложно работать в силу специфики сектора. Считается высший пилотаж. Орлята, учатся летать!



Bye Bye Remdesivir, Hello Gilead Sciences

https://seekingalpha.com/article/439082 ... d-sciences



Отнюдь не бешусь. Минус есть, но совсем маленький. На ковидном биофарме было очень интересно и азартно. И не скучно на карантине.И самое важное что выбил десятку, угадал. А в целом на этом ковидном биофарме плюс 50%. И Gilead стала приятным открытием - хорошая, перспективная, дивидендная компания.Рекомендую. На биофарме вообще сложно работать в силу специфики сектора. Считается высший пилотаж. Орлята, учатся летать! Libo 2

Повідомлень: 8896 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4103 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:08 ЛАД написав: Сильно сомневаюсь, что карантин этого года сильно помешает молодёжи знакомиться и заводить детей. Знакомства в ночных клубах чаще приводят не в ЗАГС, а к венерологу. Сильно сомневаюсь, что карантин этого года сильно помешает молодёжи знакомиться и заводить детей. Знакомства в ночных клубах чаще приводят не в ЗАГС, а к венерологу. 1 Про венеролога, як я розумію - власний досвід..

В противному випадку Степанов би давно заборонив клуби , бо лікування сифілісу ще той геморой....

2 Про рівень народжуваності

Спробуйте створити табличку народження по місяцям за останні 5 років(січень2015-грудень 2020)

В в кінці грудня 2020 , початку січня 2021 якраз почнеться вплив першого локдауну....

Тоді зможете або звинуватити мене в легковажному відношенні до ковіда

Або посипете собі голову попелом з ковідістерію.... 1 Про венеролога, як я розумію - власний досвід..В противному випадку Степанов би давно заборонив клуби , бо лікування сифілісу ще той геморой....2 Про рівень народжуваностіСпробуйте створити табличку народження по місяцям за останні 5 років(січень2015-грудень 2020)В в кінці грудня 2020 , початку січня 2021 якраз почнеться вплив першого локдауну....Тоді зможете або звинуватити мене в легковажному відношенні до ковідаАбо посипете собі голову попелом з ковідістерію.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23579 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:20 budivelnik написав: 2 Про рівень народжуваності

Спробуйте створити табличку народження по місяцям за останні 5 років(січень2015-грудень 2020)

В в кінці грудня 2020 , початку січня 2021 якраз почнеться вплив першого локдауну....

2 Про рівень народжуваностіСпробуйте створити табличку народження по місяцям за останні 5 років(січень2015-грудень 2020)В в кінці грудня 2020 , початку січня 2021 якраз почнеться вплив першого локдауну....

Еще в начале карантина предположил - будет всплеск рождаемости, демографический взрыв. Сидели дома на удаленке и шпилились по пять раз в день. Залетела, а куда идти на аборт, в ковидную больницу?! Не было бы счастья, да карантин помог. Пусть остается нам на радость. Еще в начале карантина предположил - будет всплеск рождаемости, демографический взрыв. Сидели дома на удаленке и шпилились по пять раз в день. Залетела, а куда идти на аборт, в ковидную больницу?! Не было бы счастья, да карантин помог. Пусть остается нам на радость. Libo 2

Повідомлень: 8896 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4103 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:23

https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/22/7274464/ Працівники одеського промтоварного ринку "Сьомий кілометр" перекрили дорогу на Овідіополь на знак протесту проти карантину вихідного дня і залишаються ночувати на трасі. fler

Повідомлень: 1511 З нами з: 07.08.09 Подякував: 422 раз. Подякували: 496 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:24 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://habr.com/ru/post/528222/

Вакцина «Спутник V»: инструкция, как испортить хорошее дело



Научно-популярное,

Биотехнологии,

Здоровье



Давайте на минуту отбросим все предубеждения и стереотипы об отечественной медицине и попробуем объективно разобраться в том, что сделано правильно, а что неправильно с "первой в мире вакциной от COVID" — Спутник V от «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи». "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3017 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5936 раз. Подякували: 628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 23052306230723082309> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 20 лис, 2020 21:16