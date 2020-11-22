budivelnik написав:2 Про рівень народжуваності Спробуйте створити табличку народження по місяцям за останні 5 років(січень2015-грудень 2020) В в кінці грудня 2020 , початку січня 2021 якраз почнеться вплив першого локдауну....
Еще в начале карантина предположил - будет всплеск рождаемости, демографический взрыв. Сидели дома на удаленке и шпилились по пять раз в день. Залетела, а куда идти на аборт, в ковидную больницу?! Не было бы счастья, да карантин помог. Пусть остается нам на радость.
Не факт... Дам попередній прогноз 1 Кількість народжень буде постійно падати до кінця 2021 року 2 Кількість хлопчиків серед народжених буде вищою ніж зазвичай
Поясню звідки такі припущення а - під час війни завжди зростала кількість хлопчиків...природа регулювала,бо знала що у війні осіб чоловічої статі гине більше б - в стресових ситуаціях -кількість запліднень зменшується-знову ж природа розуміє що народити і дати можливість вижити під час поганих періодів менша, а який період-визначає наш мозок, який отримує інформацію з зомбоящика, а з березня 2020 якість інформації сильно погіршилась, а негативність різко збільшилась+розчарування в майбутньому на найближчі кілька років під проводом зелених....
Вкладчик1234 написав:А про грипп информации нет. А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него.
Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии. Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина. Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Но пока гриппа нет.
Для большинства врачей - ОРЗ, ОРВИ, грипп, и т.д. - одно и тоже. Если бы китайцы не рассказали миру про "какой-то новый коронавирус" - никто бы про него не знал до сих пор, и болели бы "пневмонией невыясненной этиологии", как болели годами до этого.
Может коронавирус уже ходил по людям 5-10 лет назад, просто его на тот момент не выявили?
"пневмонии невыясненной этиологии" ходили с января месяца сего года тогда погибло около 30 человек у одного или двух (?) нашли "свинной грип"
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
flyman написав:..... Залежить як рахувати статистику "жертв" ковіда. Тут будівельник задав цікаве питання: +10000 "врятованих" пенсіонерів цього року, чи мінус 30000 новонароджених наступного.
Могу подбросить аргументы в пользу "мінус 30000 новонароджених наступного". Уже потеряли и, конечно, из-за того, что "молодежь не видела лица" и не могла позажигать в ночных клубах. По данным Госстата в этом году родилось за январь-сентябрь 220657 человек. За этот же период прошлого года было 233222 новорожденных. Итого потеряли 12565 новорожденных. Правда, с начала карантина не прошло ещё 9 месяцев, но это детали.
На всякий случай для общего развития приведу ещё цифры прошлого года. В 2019 было 308817 рождений, в 2018 - 335874. Итого в 2019 по сравнению с 2018 потеряли 27057 новорожденных. Наверное, тоже из-за ковида. Потери даже больше, чем будут в этом году.
И раз пошла такая пьянка, приведу ещё и цифры смертности. За 9 месяцев этого года 426687 смертей, за 9 месяцев 2019 - 436533 смертей. Т.о. за 9 месяцев этого года на 9846 смертей меньше. Никакого ковида нет!
Посмотрим ещё 2019 в сравнении с 2018. За весь 2019 было 581114 смертей. В 2018 - 587665. Т.о. в 2019 смертей на 6551 смерть меньше, чем в 2018.
К чему бы это - ежегодно падает и рождаемость и смертность? Наверное, из-за ковида.
Скорее всего, в следующем году будет ещё меньше. Что позволит некоторым хамоватым персонажам сказать: - смертность падала и в 2020 и в 2021, следовательно ковида нет, это была просто страшилка рептилоидов. Зато из-за карантина упала рождаемость и мы потеряли n-ое количество новорожденных, которые могли бы прожить 60 лет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 лис, 2020 22:48, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Сильно сомневаюсь, что карантин этого года сильно помешает молодёжи знакомиться и заводить детей. Знакомства в ночных клубах чаще приводят не в ЗАГС, а к венерологу. На встречах в компании маски не носят.
я был летом возле пару клубом, там столько народа увидел знакомого, что офигенно. Я должен ехать в Вьетнам или в Тайланд и знакомится с ними в борделях?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа. http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
ЛАД написав:К чему бы это - ежегодно падает и рождаемость и смертность? Наверное, из-за ковида.
Для тих в кого дві думки -його і неправильна-нагадаю 1 Я пропонував взяти помісячну народжуваність за останні 5 років 2 Ніщо не заважає , побудувати графік який покаже теоретичний рівень помісячної народжуваності в 2021 з урахуванням попередніх 5 років. Найпростіший( в лоб для тугодумів) варіант це а - взяти кількість народжень помісячно в 2015 б - взяти кількість народжень помісячно в 2019 в - порахувати середню кількість зменшення народжень д - від народжень в 2020 - відняти цю середню кількість і отримати теоретично можливу для 2021...
Starikan написав:Неоднократно читал, что вкус и нюх пропадают всего лишь у 10-20% больных.
Ця цифра вірна для важких форм. Для легкого перебігу цифри протилежні: зникає (цілковито чи частково) у 80% випадків. Краще перевіряти на м`яті (в наших умовах). Найчастіше не відчувають взагалі м`яту (та ще якусь спецію, карі, якщо не помиляюся). Перевірено практично з м'ятою. При частковій втраті нюху, м'яту не відчувають взагалі.
я скажу вам как практик : ацетон, бензин, керосин, растворитель 747, аммиак, чеснок, кофе, духи, мандарины, пот , экскременты , формальдегид, мыло всех видов, шампуни и все остальное - off . У меня и коллеги спустя месяц и более Понемногу частично выборочно появляются некоторые запахи , то есть например мандарины до сих пор не чувствую остальные запахи приглушенные, некоторые химические - ярко, другие нет .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
budivelnik Ваше хамство ответа не заслуживает, но мне вообще-то нравится, когда мне неизвестно кто даёт задания. Не нравятся цифры за год, постройте сами графики (или таблицы, как больше нравится) и сделайте прогноз на 2021 год. Этот прогноз, правда, будет иметь весьма сомнительную ценность, поскольку исходит из так любимой Вами арифметики и не учитывает, что жизнь несколько сложнее. Но то таке. Понятия демографических волн и многое другое в арифметику не входит.
Сучасні діячі культури Львова визначають це слово як синонім до понять «некультурна, малокультурна людина», «маргінал».[5] ..... Дослідник історії Львова Ілько Лемко:
« Означення "рагуль", що, нагадую, у жодному разі не є означенням національним чи соціальним, найближче стикається з означенням "плебей", що є протилежністю до людини шляхетної як не за походженням, то, принаймні, за духом. Рагульській пихатості протистоїть природна простота і благородство шляхетних - антирагулізм.[2]
budivelnik написав:2 Кількість хлопчиків серед народжених буде вищою ніж зазвичай
Поясню звідки такі припущення а - під час війни завжди зростала кількість хлопчиків...природа регулювала,бо знала що у війні осіб чоловічої статі гине більше
Сейчас другой фактор может это определять. Например, как в некоторых мусульманских странах, где традиционно человеком считается только мужчина, а девочка в семье это напасть и лишние хлопоты. Овуляшки идут и делают УЗИ. Если мальчик оставляют, если девочка делают аборт и айда по новой в этот приятный путь за мальчиком. В некоторых странах уже формируется большой демографический перекос, уже мальчиков намного больше. Большая проблема появится потом, а где им потом невест и пратнерш брать? Сейчас многоженство и блаженство для мужчин, а потом на каждую тьолку будет приходится по несколько мужиков, нас в гарем, она нас на ночь будет выбирать?! Мы же в такой ситуации порежем друг друга в гареме...