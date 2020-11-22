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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2306230723082309> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Нед 22 лис, 2020 22:33 Libo написав: budivelnik написав: 2 Про рівень народжуваності

Спробуйте створити табличку народження по місяцям за останні 5 років(січень2015-грудень 2020)

В в кінці грудня 2020 , початку січня 2021 якраз почнеться вплив першого локдауну.... 2 Про рівень народжуваностіСпробуйте створити табличку народження по місяцям за останні 5 років(січень2015-грудень 2020)В в кінці грудня 2020 , початку січня 2021 якраз почнеться вплив першого локдауну.... Еще в начале карантина предположил - будет всплеск рождаемости, демографический взрыв. Сидели дома на удаленке и шпилились по пять раз в день. Залетела, а куда идти на аборт, в ковидную больницу?! Не было бы счастья, да карантин помог. Пусть остается нам на радость. Еще в начале карантина предположил - будет всплеск рождаемости, демографический взрыв. Сидели дома на удаленке и шпилились по пять раз в день. Залетела, а куда идти на аборт, в ковидную больницу?! Не было бы счастья, да карантин помог. Пусть остается нам на радость. Не факт...

Дам попередній прогноз

1 Кількість народжень буде постійно падати до кінця 2021 року

2 Кількість хлопчиків серед народжених буде вищою ніж зазвичай



Поясню звідки такі припущення

а - під час війни завжди зростала кількість хлопчиків...природа регулювала,бо знала що у війні осіб чоловічої статі гине більше

б - в стресових ситуаціях -кількість запліднень зменшується-знову ж природа розуміє що народити і дати можливість вижити під час поганих періодів менша, а який період-визначає наш мозок, який отримує інформацію з зомбоящика, а з березня 2020 якість інформації сильно погіршилась, а негативність різко збільшилась+розчарування в майбутньому на найближчі кілька років під проводом зелених.... Не факт...Дам попередній прогноз1 Кількість народжень буде постійно падати до кінця 2021 року2 Кількість хлопчиків серед народжених буде вищою ніж зазвичайПоясню звідки такі припущенняа - під час війни завжди зростала кількість хлопчиків...природа регулювала,бо знала що у війні осіб чоловічої статі гине більшеб - в стресових ситуаціях -кількість запліднень зменшується-знову ж природа розуміє що народити і дати можливість вижити під час поганих періодів менша, а який період-визначає наш мозок, який отримує інформацію з зомбоящика, а з березня 2020 якість інформації сильно погіршилась, а негативність різко збільшилась+розчарування в майбутньому на найближчі кілька років під проводом зелених.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23579 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:36 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Вкладчик1234 написав: А про грипп информации нет.

А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него. А про грипп информации нет.А может у всех "смертников" ещё есть вирус гриппа - и они умерли от него.



Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии.

Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина.

Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Но пока гриппа нет. Про грипп информации нет, потому что его нет практически в северном полушарии.Анча Баранова докладывала недавно, что по данным медслужбы США зафиксированы лишь единичные случаи в паре штатов. Думаю, у нас такая же картина.Грамотный врач, а такие есть, нормально и быстро отличит течение коронавируса от течения гриппа. Там масса отличий в протекании и анализах. Но пока гриппа нет.

Для большинства врачей - ОРЗ, ОРВИ, грипп, и т.д. - одно и тоже.

Если бы китайцы не рассказали миру про "какой-то новый коронавирус" - никто бы про него не знал до сих пор, и болели бы "пневмонией невыясненной этиологии", как болели годами до этого.



Может коронавирус уже ходил по людям 5-10 лет назад, просто его на тот момент не выявили? Для большинства врачей - ОРЗ, ОРВИ, грипп, и т.д. - одно и тоже.Если бы китайцы не рассказали миру про "какой-то новый коронавирус" - никто бы про него не знал до сих пор, и болели бы "пневмонией невыясненной этиологии", как болели годами до этого.Может коронавирус уже ходил по людям 5-10 лет назад, просто его на тот момент не выявили?

"пневмонии невыясненной этиологии" ходили с января месяца сего года тогда погибло около 30 человек у одного или двух (?) нашли "свинной грип" "пневмонии невыясненной этиологии" ходили с января месяца сего года тогда погибло около 30 человек у одного или двух (?) нашли "свинной грип" "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3017 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5936 раз. Подякували: 628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:37 flyman написав: .....

Залежить як рахувати статистику "жертв" ковіда.

Тут будівельник задав цікаве питання: +10000 "врятованих" пенсіонерів цього року, чи мінус 30000 новонароджених наступного. .....Залежить як рахувати статистику "жертв" ковіда.Тут будівельник задав цікаве питання: +10000 "врятованих" пенсіонерів цього року, чи мінус 30000 новонароджених наступного.

Могу подбросить аргументы в пользу "мінус 30000 новонароджених наступного". Уже потеряли и, конечно, из-за того, что "молодежь не видела лица" и не могла позажигать в ночных клубах.

По данным Госстата в этом году родилось за январь-сентябрь 220657 человек. За этот же период прошлого года было 233222 новорожденных. Итого потеряли 12565 новорожденных.

Правда, с начала карантина не прошло ещё 9 месяцев, но это детали.



На всякий случай для общего развития приведу ещё цифры прошлого года.

В 2019 было 308817 рождений, в 2018 - 335874.

Итого в 2019 по сравнению с 2018 потеряли 27057 новорожденных.

Наверное, тоже из-за ковида. Потери даже больше, чем будут в этом году.



И раз пошла такая пьянка, приведу ещё и цифры смертности.

За 9 месяцев этого года 426687 смертей, за 9 месяцев 2019 - 436533 смертей.

Т.о. за 9 месяцев этого года на 9846 смертей меньше.

Никакого ковида нет!



Посмотрим ещё 2019 в сравнении с 2018.

За весь 2019 было 581114 смертей. В 2018 - 587665.

Т.о. в 2019 смертей на 6551 смерть меньше, чем в 2018.



К чему бы это - ежегодно падает и рождаемость и смертность? Наверное, из-за ковида.



Скорее всего, в следующем году будет ещё меньше. Что позволит некоторым хамоватым персонажам сказать:

- смертность падала и в 2020 и в 2021, следовательно ковида нет, это была просто страшилка рептилоидов. Зато из-за карантина упала рождаемость и мы потеряли n-ое количество новорожденных, которые могли бы прожить 60 лет. Могу подбросить аргументы в пользу "мінус 30000 новонароджених наступного". Уже потеряли и, конечно, из-за того, что "молодежь не видела лица" и не могла позажигать в ночных клубах.По данным Госстата в этом году родилось за январь-сентябрь 220657 человек. За этот же период прошлого года было 233222 новорожденных. Итого потеряли 12565 новорожденных.Правда, с начала карантина не прошло ещё 9 месяцев, но это детали.На всякий случай для общего развития приведу ещё цифры прошлого года.В 2019 было 308817 рождений, в 2018 - 335874.Итого в 2019 по сравнению с 2018 потеряли 27057 новорожденных.Наверное, тоже из-за ковида. Потери даже больше, чем будут в этом году.И раз пошла такая пьянка, приведу ещё и цифры смертности.За 9 месяцев этого года 426687 смертей, за 9 месяцев 2019 - 436533 смертей.Т.о. за 9 месяцев этого года на 9846 смертей меньше.Никакого ковида нет!Посмотрим ещё 2019 в сравнении с 2018.За весь 2019 было 581114 смертей. В 2018 - 587665.Т.о. в 2019 смертей на 6551 смерть меньше, чем в 2018.К чему бы это - ежегодно падает и рождаемость и смертность? Наверное, из-за ковида.Скорее всего, в следующем году будет ещё меньше. Что позволит некоторым хамоватым персонажам сказать:- смертность падала и в 2020 и в 2021, следовательно ковида нет, это была просто страшилка рептилоидов. Зато из-за карантина упала рождаемость и мы потеряли n-ое количество новорожденных, которые могли бы прожить 60 лет. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 лис, 2020 22:48, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17793 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4604 раз. Подякували: 4306 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:46 ЛАД написав: Сильно сомневаюсь, что карантин этого года сильно помешает молодёжи знакомиться и заводить детей. Знакомства в ночных клубах чаще приводят не в ЗАГС, а к венерологу.

На встречах в компании маски не носят.

Сильно сомневаюсь, что карантин этого года сильно помешает молодёжи знакомиться и заводить детей. Знакомства в ночных клубах чаще приводят не в ЗАГС, а к венерологу.На встречах в компании маски не носят.



я был летом возле пару клубом, там столько народа увидел знакомого, что офигенно. Я должен ехать в Вьетнам или в Тайланд и знакомится с ними в борделях? я был летом возле пару клубом, там столько народа увидел знакомого, что офигенно. Я должен ехать в Вьетнам или в Тайланд и знакомится с ними в борделях?

http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы. Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.http://bratsk.org/news/show/22906.htmlХозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3676 З нами з: 22.12.16 Подякував: 280 раз. Подякували: 207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:47 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: К чему бы это - ежегодно падает и рождаемость и смертность? Наверное, из-за ковида. К чему бы это - ежегодно падает и рождаемость и смертность? Наверное, из-за ковида. Для тих в кого дві думки -його і неправильна-нагадаю

1 Я пропонував взяти помісячну народжуваність за останні 5 років

2 Ніщо не заважає , побудувати графік який покаже теоретичний рівень помісячної народжуваності в 2021 з урахуванням попередніх 5 років.

Найпростіший( в лоб для тугодумів) варіант це

а - взяти кількість народжень помісячно в 2015

б - взяти кількість народжень помісячно в 2019

в - порахувати середню кількість зменшення народжень

д - від народжень в 2020 - відняти цю середню кількість і отримати теоретично можливу для 2021...



Але хіба для ковідістерика щось доведеш? Для тих в кого дві думки -його і неправильна-нагадаю1 Я пропонував взяти помісячну народжуваність за останні 5 років2 Ніщо не заважає , побудувати графік який покаже теоретичний рівень помісячної народжуваності в 2021 з урахуванням попередніх 5 років.Найпростіший( в лоб для тугодумів) варіант цеа - взяти кількість народжень помісячно в 2015б - взяти кількість народжень помісячно в 2019в - порахувати середню кількість зменшення народженьд - від народжень в 2020 - відняти цю середню кількість і отримати теоретично можливу для 2021...Але хіба для ковідістерика щось доведеш? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23579 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:49 centurionus написав: Starikan написав: Неоднократно читал, что вкус и нюх пропадают всего лишь у 10-20% больных. Неоднократно читал, что вкус и нюх пропадают всего лишь у 10-20% больных.

Ця цифра вірна для важких форм. Для легкого перебігу цифри протилежні: зникає (цілковито чи частково) у 80% випадків.

Краще перевіряти на м`яті (в наших умовах). Найчастіше не відчувають взагалі м`яту (та ще якусь спецію, карі, якщо не помиляюся).

Перевірено практично з м'ятою. При частковій втраті нюху, м'яту не відчувають взагалі. Ця цифра вірна для важких форм. Для легкого перебігу цифри протилежні: зникає (цілковито чи частково) у 80% випадків.Краще перевіряти на м`яті (в наших умовах). Найчастіше не відчувають взагалі м`яту (та ще якусь спецію, карі, якщо не помиляюся).Перевірено практично з м'ятою. При частковій втраті нюху, м'яту не відчувають взагалі.

я скажу вам как практик : ацетон, бензин, керосин, растворитель 747, аммиак, чеснок, кофе, духи, мандарины, пот , экскременты , формальдегид, мыло всех видов, шампуни и все остальное - off . У меня и коллеги спустя месяц и более Понемногу частично выборочно появляются некоторые запахи , то есть например мандарины до сих пор не чувствую остальные запахи приглушенные, некоторые химические - ярко, другие нет . я скажу вам как практик : ацетон, бензин, керосин, растворитель 747, аммиак, чеснок, кофе, духи, мандарины, пот , экскременты , формальдегид, мыло всех видов, шампуни иостальное - off . У меня и коллеги спустя месяц и более Понемногу частично выборочно появляются некоторые запахи , то есть например мандарины до сих пор не чувствуюостальные запахи приглушенные, некоторые химические - ярко, другие нет "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3017 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5936 раз. Подякували: 628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:59 budivelnik

Ваше хамство ответа не заслуживает, но мне вообще-то нравится, когда мне неизвестно кто даёт задания.

Не нравятся цифры за год, постройте сами графики (или таблицы, как больше нравится) и сделайте прогноз на 2021 год.

Этот прогноз, правда, будет иметь весьма сомнительную ценность, поскольку исходит из так любимой Вами арифметики и не учитывает, что жизнь несколько сложнее. Но то таке.

Понятия демографических волн и многое другое в арифметику не входит. ЛАД 2 Повідомлень: 17793 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4604 раз. Подякували: 4306 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 23:18

Сучасні діячі культури Львова визначають це слово як синонім до понять «некультурна, малокультурна людина», «маргінал».[5]

.....

Дослідник історії Львова Ілько Лемко:



« Означення "рагуль", що, нагадую, у жодному разі не є означенням національним чи соціальним, найближче стикається з означенням "плебей", що є протилежністю до людини шляхетної як не за походженням, то, принаймні, за духом. Рагульській пихатості протистоїть природна простота і благородство шляхетних - антирагулізм.[2] Из статьи "Рагуль" в украинской Вики: ЛАД 2 Повідомлень: 17793 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4604 раз. Подякували: 4306 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 23:20 budivelnik написав: 2 Кількість хлопчиків серед народжених буде вищою ніж зазвичай



Поясню звідки такі припущення

а - під час війни завжди зростала кількість хлопчиків...природа регулювала,бо знала що у війні осіб чоловічої статі гине більше

2 Кількість хлопчиків серед народжених буде вищою ніж зазвичайПоясню звідки такі припущенняа - під час війни завжди зростала кількість хлопчиків...природа регулювала,бо знала що у війні осіб чоловічої статі гине більше



Сейчас другой фактор может это определять.

Например, как в некоторых мусульманских странах, где традиционно человеком считается только мужчина, а девочка в семье это напасть и лишние хлопоты. Овуляшки идут и делают УЗИ. Если мальчик оставляют, если девочка делают аборт и айда по новой в этот приятный путь за мальчиком.

В некоторых странах уже формируется большой демографический перекос, уже мальчиков намного больше. Большая проблема появится потом, а где им потом невест и пратнерш брать? Сейчас многоженство и блаженство для мужчин, а потом на каждую тьолку будет приходится по несколько мужиков, нас в гарем, она нас на ночь будет выбирать?! Мы же в такой ситуации порежем друг друга в гареме... Сейчас другой фактор может это определять.Например, как в некоторых мусульманских странах, где традиционно человеком считается только мужчина, а девочка в семье это напасть и лишние хлопоты. Овуляшки идут и делают УЗИ. Если мальчик оставляют, если девочка делают аборт и айда по новой в этот приятный путь за мальчиком.В некоторых странах уже формируется большой демографический перекос, уже мальчиков намного больше. Большая проблема появится потом, а где им потом невест и пратнерш брать? Сейчас многоженство и блаженство для мужчин, а потом на каждую тьолку будет приходится по несколько мужиков, нас в гарем, она нас на ночь будет выбирать?!Мы же в такой ситуации порежем друг друга в гареме... Libo 2

Повідомлень: 8896 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4103 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 23:26 freeze написав: Вакцинация от COVID-19 в США может начаться 11 декабря, заявил советник администрации Трампа. Вакцинация от COVID-19 в США может начаться 11 декабря, заявил советник администрации Трампа.

я ж писал, с 12го спад... я ж писал, с 12го спад... edvardd

Повідомлень: 6414 З нами з: 20.11.08 Подякував: 102 раз. Подякували: 1598 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2306230723082309> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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