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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2306230723082309

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:34

  Libo написав:
  zРадио написав:Затарил акции Gilead на хаях, вот и бесишься. ВОЗ абсолютно адекватно рассматривает всех кандидатов на лечение. НПВС сначала огульно демонизировали - ВОЗ в процессе испытаний их реабилитировала. Хлорохины сначала огульно идеализировали - ВОЗ в процессе испытаний доказатела отсутствие их пользы.

Нет здесь никакой политики - слишком высоки ставки. А если ВОЗ доверять нельзя, то компании-производителю так точно... Лечись подорожником и имбирем :mrgreen:


Отнюдь не бешусь. Минус есть, но совсем маленький. На ковидном биофарме было очень интересно и азартно. И не скучно на карантине. :lol: И самое важное что выбил десятку, угадал. А в целом на этом ковидном биофарме плюс 50%. И Gilead стала приятным открытием - хорошая, перспективная, дивидендная компания. :? Рекомендую. На биофарме вообще сложно работать в силу специфики сектора. Считается высший пилотаж. Орлята, учатся летать!

Bye Bye Remdesivir, Hello Gilead Sciences
https://seekingalpha.com/article/439082 ... d-sciences

Gilead это проходящее, их ремдесивир скоро никому и нахр будет не нужен, я в своё время предлагал тему последствий, вот это надолго...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:На обід був смачний борщик, пампушки з часником...
Чоловік їв, аж чавкав від задоволення, а мені вся їжа однакова :(
Я десь чула про конкурс, де дають 250 тис. доларів тому, хто найбільше зїсть червоного гострого перцю. Непогана компенсація була б :roll:
Смаку може й не відчуєте, але опіки слизової нікуди не дінуться
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:42

  edvardd написав:Gilead это проходящее,


Дивиденды 4,5% в год, лидер индустрии по некоторым направлениям, бабла немерянно. Украшение любого портфолио. :?
Libo
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П'ят 20 лис, 2020 21:16
ЛОБ

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