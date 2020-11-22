Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2306230723082309 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Нед 22 лис, 2020 23:34 Libo написав: zРадио написав: Затарил акции Gilead на хаях, вот и бесишься. ВОЗ абсолютно адекватно рассматривает всех кандидатов на лечение. НПВС сначала огульно демонизировали - ВОЗ в процессе испытаний их реабилитировала. Хлорохины сначала огульно идеализировали - ВОЗ в процессе испытаний доказатела отсутствие их пользы.



Нет здесь никакой политики - слишком высоки ставки. А если ВОЗ доверять нельзя, то компании-производителю так точно... Лечись подорожником и имбирем Затарил акции Gilead на хаях, вот и бесишься. ВОЗ абсолютно адекватно рассматривает всех кандидатов на лечение. НПВС сначала огульно демонизировали - ВОЗ в процессе испытаний их реабилитировала. Хлорохины сначала огульно идеализировали - ВОЗ в процессе испытаний доказатела отсутствие их пользы.Нет здесь никакой политики - слишком высоки ставки. А если ВОЗ доверять нельзя, то компании-производителю так точно... Лечись подорожником и имбирем



Отнюдь не бешусь. Минус есть, но совсем маленький. На ковидном биофарме было очень интересно и азартно. И не скучно на карантине. И самое важное что выбил десятку, угадал. А в целом на этом ковидном биофарме плюс 50%. И Gilead стала приятным открытием - хорошая, перспективная, дивидендная компания. Рекомендую. На биофарме вообще сложно работать в силу специфики сектора. Считается высший пилотаж. Орлята, учатся летать!



Bye Bye Remdesivir, Hello Gilead Sciences

https://seekingalpha.com/article/439082 ... d-sciences

Отнюдь не бешусь. Минус есть, но совсем маленький. На ковидном биофарме было очень интересно и азартно. И не скучно на карантине.И самое важное что выбил десятку, угадал. А в целом на этом ковидном биофарме плюс 50%. И Gilead стала приятным открытием - хорошая, перспективная, дивидендная компания.Рекомендую. На биофарме вообще сложно работать в силу специфики сектора. Считается высший пилотаж. Орлята, учатся летать!

Gilead это проходящее, их ремдесивир скоро никому и нахр будет не нужен, я в своё время предлагал тему последствий, вот это надолго... Gilead это проходящее, их ремдесивир скоро никому и нахр будет не нужен, я в своё время предлагал тему последствий, вот это надолго... edvardd

Повідомлень: 6414 З нами з: 20.11.08 Подякував: 102 раз. Подякували: 1598 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 23:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: На обід був смачний борщик, пампушки з часником...

Чоловік їв, аж чавкав від задоволення, а мені вся їжа однакова

Я десь чула про конкурс, де дають 250 тис. доларів тому, хто найбільше зїсть червоного гострого перцю. Непогана компенсація була б На обід був смачний борщик, пампушки з часником...Чоловік їв, аж чавкав від задоволення, а мені вся їжа однаковаЯ десь чула про конкурс, де дають 250 тис. доларів тому, хто найбільше зїсть червоного гострого перцю. Непогана компенсація була б Смаку може й не відчуєте, але опіки слизової нікуди не дінуться Смаку може й не відчуєте, але опіки слизової нікуди не дінуться Faceless

Модератор Повідомлень: 28128 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1184 раз. Подякували: 6760 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 23:42 edvardd написав: Gilead это проходящее, Gilead это проходящее,



Дивиденды 4,5% в год, лидер индустрии по некоторым направлениям, бабла немерянно. Украшение любого портфолио. Дивиденды 4,5% в год, лидер индустрии по некоторым направлениям, бабла немерянно. Украшение любого портфолио. Libo 2

Повідомлень: 8896 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4103 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2306230723082309 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 20 лис, 2020 21:16