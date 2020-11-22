zРадио написав:Затарил акции Gilead на хаях, вот и бесишься. ВОЗ абсолютно адекватно рассматривает всех кандидатов на лечение. НПВС сначала огульно демонизировали - ВОЗ в процессе испытаний их реабилитировала. Хлорохины сначала огульно идеализировали - ВОЗ в процессе испытаний доказатела отсутствие их пользы.
Нет здесь никакой политики - слишком высоки ставки. А если ВОЗ доверять нельзя, то компании-производителю так точно... Лечись подорожником и имбирем
Отнюдь не бешусь. Минус есть, но совсем маленький. На ковидном биофарме было очень интересно и азартно. И не скучно на карантине. И самое важное что выбил десятку, угадал. А в целом на этом ковидном биофарме плюс 50%. И Gilead стала приятным открытием - хорошая, перспективная, дивидендная компания. Рекомендую. На биофарме вообще сложно работать в силу специфики сектора. Считается высший пилотаж. Орлята, учатся летать!
fler написав:На обід був смачний борщик, пампушки з часником... Чоловік їв, аж чавкав від задоволення, а мені вся їжа однакова Я десь чула про конкурс, де дають 250 тис. доларів тому, хто найбільше зїсть червоного гострого перцю. Непогана компенсація була б
Смаку може й не відчуєте, але опіки слизової нікуди не дінуться