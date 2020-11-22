Додано: Пон 23 лис, 2020 01:23

IgA написав: в Англии планируют начинать вакцинацию в средине декабря для уязвимых групп населения, все население с конца января

https://www.express.co.uk/life-style/he ... id-jab-evg в Англии планируют начинать вакцинацию в средине декабря для уязвимых групп населения, все население с конца января

Согласно HSJ, у всех взрослых будет шанс получить укол, когда в следующем году появятся необходимые материалы.



Они добавили, что все, кто решит получить вакцину, будут иметь ее к началу апреля 2020 года.



Но «приоритетные когорты» получат свои дозы первыми, а вакцинация в этой категории завершится к февралю.

Будем точнее. Гугл-перевод из Вашей ссылки:2020, понятно, опечатка.Но даже это слишком оптимистично. Производители обещали в этом году всего 20 млн. доз. А на следующий год 1 млрд., т.е. примерно 85 млн в месяц. Это даже если считать равномерно по году. В реале, очевидно, будут наращивать постепенно. Кроме того, в очереди не одни англичане и в первую очередь всё же, думаю, будут обеспечивать Америку.Сейчас идёт такая же политболтовня как была в России с регистрацией Спутника.