zРадио написав:Затарил акции Gilead на хаях, вот и бесишься. ВОЗ абсолютно адекватно рассматривает всех кандидатов на лечение. НПВС сначала огульно демонизировали - ВОЗ в процессе испытаний их реабилитировала. Хлорохины сначала огульно идеализировали - ВОЗ в процессе испытаний доказатела отсутствие их пользы.
Нет здесь никакой политики - слишком высоки ставки. А если ВОЗ доверять нельзя, то компании-производителю так точно... Лечись подорожником и имбирем
Отнюдь не бешусь. Минус есть, но совсем маленький. На ковидном биофарме было очень интересно и азартно. И не скучно на карантине. И самое важное что выбил десятку, угадал. А в целом на этом ковидном биофарме плюс 50%. И Gilead стала приятным открытием - хорошая, перспективная, дивидендная компания. Рекомендую. На биофарме вообще сложно работать в силу специфики сектора. Считается высший пилотаж. Орлята, учатся летать!
fler написав:На обід був смачний борщик, пампушки з часником... Чоловік їв, аж чавкав від задоволення, а мені вся їжа однакова Я десь чула про конкурс, де дають 250 тис. доларів тому, хто найбільше зїсть червоного гострого перцю. Непогана компенсація була б
Смаку може й не відчуєте, але опіки слизової нікуди не дінуться
Андрей Шевченко, тренер национальной сборной по футболу заявил, что он сдал уже более 50 тестов ПЦР на коронавирус, тест на антитела, все ПЦР отрицательные, антител нет, и это при том, что чуть ли не половина сборной переболела коронавирусом. Человек-скала )))
Всё-таки современная наука утёрла бюрократам нос, помню как в мае месяце нудили чиновники ВОЗ и другие приверженцы правил, протоколов и стандартов - в самом лучшем случае вакцина будет через год, а то и через полтора года. Как говориться прошло полгода )))
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Согласно HSJ, у всех взрослых будет шанс получить укол, когда в следующем году появятся необходимые материалы.
Они добавили, что все, кто решит получить вакцину, будут иметь ее к началу апреля 2020 года.
Но «приоритетные когорты» получат свои дозы первыми, а вакцинация в этой категории завершится к февралю.
2020, понятно, опечатка. Но даже это слишком оптимистично. Производители обещали в этом году всего 20 млн. доз. А на следующий год 1 млрд., т.е. примерно 85 млн в месяц. Это даже если считать равномерно по году. В реале, очевидно, будут наращивать постепенно. Кроме того, в очереди не одни англичане и в первую очередь всё же, думаю, будут обеспечивать Америку. Сейчас идёт такая же политболтовня как была в России с регистрацией Спутника.
Всё-таки современная наука утёрла бюрократам нос, помню как в мае месяце нудили чиновники ВОЗ и другие приверженцы правил, протоколов и стандартов - в самом лучшем случае вакцина будет через год, а то и через полтора года. Как говориться прошло полгода )))
ВОЗ поступал как все врачи - лучше не давать большие надежды, получится лучше все будут рады, а если давать много обещаний а потом не выйдет, все будут ругать почём зря.