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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2307230823092310

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 02:43

  freeze написав:
  IgA написав:в Англии планируют начинать вакцинацию в средине декабря для уязвимых групп населения, все население с конца января
https://www.express.co.uk/life-style/he ... id-jab-evg



Всё-таки современная наука утёрла бюрократам нос, помню как в мае месяце нудили чиновники ВОЗ и другие приверженцы правил, протоколов и стандартов - в самом лучшем случае вакцина будет через год, а то и через полтора года. Как говориться прошло полгода )))

Будуть тестувати вакцину на пенсіонерах в яких невідомо чи і імунітет буде утворюватись і наскільки його вистачить. Вакцина основана на мікроРНК взагалі не була використанна раніше.
Пишуть що добровільно ніхто силувати не буде. Тим хто не в групі ризику отримувати не опробовану вакцину взагалі немає сенсу. Через рік два після всіх тестувань можливо.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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