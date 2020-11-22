Всё-таки современная наука утёрла бюрократам нос, помню как в мае месяце нудили чиновники ВОЗ и другие приверженцы правил, протоколов и стандартов - в самом лучшем случае вакцина будет через год, а то и через полтора года. Как говориться прошло полгода )))
Будуть тестувати вакцину на пенсіонерах в яких невідомо чи і імунітет буде утворюватись і наскільки його вистачить. Вакцина основана на мікроРНК взагалі не була використанна раніше. Пишуть що добровільно ніхто силувати не буде. Тим хто не в групі ризику отримувати не опробовану вакцину взагалі немає сенсу. Через рік два після всіх тестувань можливо.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".