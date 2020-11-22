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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2307230823092310

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 02:43

  freeze написав:
  IgA написав:в Англии планируют начинать вакцинацию в средине декабря для уязвимых групп населения, все население с конца января
https://www.express.co.uk/life-style/he ... id-jab-evg



Всё-таки современная наука утёрла бюрократам нос, помню как в мае месяце нудили чиновники ВОЗ и другие приверженцы правил, протоколов и стандартов - в самом лучшем случае вакцина будет через год, а то и через полтора года. Как говориться прошло полгода )))

Будуть тестувати вакцину на пенсіонерах в яких невідомо чи і імунітет буде утворюватись і наскільки його вистачить. Вакцина основана на мікроРНК взагалі не була використанна раніше.
Пишуть що добровільно ніхто силувати не буде. Тим хто не в групі ризику отримувати не опробовану вакцину взагалі немає сенсу. Через рік два після всіх тестувань можливо.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 08:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  yama написав:коронавирус это мелочь по сравнению с кучей кучей всего остального
https://habr.com/ru/post/524886/

Ну Вы и нашли!
Зачем же такие ужастики на ночь! :)


​​На редкость неудачной оказалась поездка в Индию сотрудника благотворительной организации из Великобритании Яна Джонса – помимо ожидаемого коронавируса он подцепил лихорадку денге и малярию. Ну и чтобы дважды не ездить – его укусила ядовитая кобра.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:02

  Ukrainian написав: Будуть тестувати вакцину на пенсіонерах в яких невідомо чи і імунітет буде утворюватись і наскільки його вистачить. Вакцина основана на мікроРНК взагалі не була використанна раніше.

Если не секрет вы какое-то отношение к медицине имеете?
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Дам попередній прогноз
1 Кількість народжень буде постійно падати до кінця 2021 року
2 Кількість хлопчиків серед народжених буде вищою ніж зазвичай

Народжуваність буде падати і надалі, бо зараз почали народжувати діти дев'яностих, яких мало.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:38

  lapay написав:
  budivelnik написав:Дам попередній прогноз
1 Кількість народжень буде постійно падати до кінця 2021 року
2 Кількість хлопчиків серед народжених буде вищою ніж зазвичай

Народжуваність буде падати і надалі, бо зараз почали народжувати діти дев'яностих, яких мало.

согласно данным Госстата, за 2017-й год на первого ребенка решались в среднем уже в 25,6 лет.

https://amp.segodnya.ua/ukraine/ukrainki-reshayutsya-na-rozhdenie-pervogo-rebenka-vse-pozzhe-1239628.html
Через пару лет можно надеяться на некоторый рост.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:42

  Libo написав:
Сейчас другой фактор может это определять.
Например, как в некоторых мусульманских странах, где традиционно человеком считается только мужчина, а девочка в семье это напасть и лишние хлопоты. Овуляшки идут и делают УЗИ. Если мальчик оставляют, если девочка делают аборт и айда по новой в этот приятный путь за мальчиком. :oops:
В некоторых странах уже формируется большой демографический перекос, уже мальчиков намного больше. Большая проблема появится потом, а где им потом невест и пратнерш брать? Сейчас многоженство и блаженство для мужчин, а потом на каждую тьолку будет приходится по несколько мужиков, нас в гарем, она нас на ночь будет выбирать?! :shock: Мы же в такой ситуации порежем друг друга в гареме... :?

Вы забыли про однополую любовь... :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:42

  Ukrainian написав:
  freeze написав:......
Будуть тестувати вакцину на пенсіонерах в яких невідомо чи і імунітет буде утворюватись і наскільки його вистачить. Вакцина основана на мікроРНК взагалі не була використанна раніше.
....

Вообще-то всё западные вакцины испытывались на 30-40 тыс. добровольцев.
Причём, по-моему, Модерна испытывалась и на пожилых.
Российский Спутник проходит массовые испытания сейчас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:53

  budivelnik написав:
  Кучинелли написав:Ведь для любого адекватного человека понятно. что ковид=опасность.
Але є рівні небезпеки
Щось більш небезпечне, щось менш небезпечне...
Тому падіння наприклад рівня народжуваності навіть на величину
померли від ковіду/5 - є більш стратегічно небезпечним ніж смертність від ковіду...тому що від ковіду у 90% випадків помирають ті які проживуть ще пару років ( при 100% убереженні від ковіду) - а ті хто ненародяться не проживуть 60-70 років....
Тому признавати небезпеку - це одне, я признаю небезпеку від ковіду
Ранжувати небезпеку - це інше, в моєму табелі про ранги небезпеки ковід навіть не в першій десятці, він десь коло небезпеки від грипу

Сфигли? -- в современных условиях все, на что падение рождаемости влияет -- выполняемость Солидарки. Но про ее "крах" и так уже из каждого утюга вещают.
А, ну да -- на стройках будет тяжеловато. Что еще?..
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Подскажите пожалуйста где можно посмотреть статистику по смертности в Украине по болезням ? За 2020 и 2019 года .
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:22

  ЛАД написав:Будем точнее. Гугл-перевод из Вашей ссылки:


Это утечка информации от NHS в газеты, официально это не озвучивали. Естественно вакцинировать будут при наличии вакцины, написано же "планируется".
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