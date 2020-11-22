Всё-таки современная наука утёрла бюрократам нос, помню как в мае месяце нудили чиновники ВОЗ и другие приверженцы правил, протоколов и стандартов - в самом лучшем случае вакцина будет через год, а то и через полтора года. Как говориться прошло полгода )))
Будуть тестувати вакцину на пенсіонерах в яких невідомо чи і імунітет буде утворюватись і наскільки його вистачить. Вакцина основана на мікроРНК взагалі не була використанна раніше. Пишуть що добровільно ніхто силувати не буде. Тим хто не в групі ризику отримувати не опробовану вакцину взагалі немає сенсу. Через рік два після всіх тестувань можливо.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
На редкость неудачной оказалась поездка в Индию сотрудника благотворительной организации из Великобритании Яна Джонса – помимо ожидаемого коронавируса он подцепил лихорадку денге и малярию. Ну и чтобы дважды не ездить – его укусила ядовитая кобра.
Libo написав: Сейчас другой фактор может это определять. Например, как в некоторых мусульманских странах, где традиционно человеком считается только мужчина, а девочка в семье это напасть и лишние хлопоты. Овуляшки идут и делают УЗИ. Если мальчик оставляют, если девочка делают аборт и айда по новой в этот приятный путь за мальчиком. В некоторых странах уже формируется большой демографический перекос, уже мальчиков намного больше. Большая проблема появится потом, а где им потом невест и пратнерш брать? Сейчас многоженство и блаженство для мужчин, а потом на каждую тьолку будет приходится по несколько мужиков, нас в гарем, она нас на ночь будет выбирать?! Мы же в такой ситуации порежем друг друга в гареме...
freeze написав:...... Будуть тестувати вакцину на пенсіонерах в яких невідомо чи і імунітет буде утворюватись і наскільки його вистачить. Вакцина основана на мікроРНК взагалі не була використанна раніше. ....
Вообще-то всё западные вакцины испытывались на 30-40 тыс. добровольцев. Причём, по-моему, Модерна испытывалась и на пожилых. Российский Спутник проходит массовые испытания сейчас.
Кучинелли написав:Ведь для любого адекватного человека понятно. что ковид=опасность.
Але є рівні небезпеки Щось більш небезпечне, щось менш небезпечне... Тому падіння наприклад рівня народжуваності навіть на величину померли від ковіду/5 - є більш стратегічно небезпечним ніж смертність від ковіду...тому що від ковіду у 90% випадків помирають ті які проживуть ще пару років ( при 100% убереженні від ковіду) - а ті хто ненародяться не проживуть 60-70 років.... Тому признавати небезпеку - це одне, я признаю небезпеку від ковіду Ранжувати небезпеку - це інше, в моєму табелі про ранги небезпеки ковід навіть не в першій десятці, він десь коло небезпеки від грипу
Сфигли? -- в современных условиях все, на что падение рождаемости влияет -- выполняемость Солидарки. Но про ее "крах" и так уже из каждого утюга вещают. А, ну да -- на стройках будет тяжеловато. Что еще?..