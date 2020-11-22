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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 лис, 2020 10:32
И все таки какие цели ставятся ? Зачем разогнали эту панику? Вот над чем нужно подумать. Нужно смотреть статистику по смертности от болезней .
Человек ясно и доходчиво объясняет , многое становится понятно .
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:18
_hunter написав: budivelnik написав: Кучинелли написав:
Ведь для любого адекватного человека понятно. что ковид=опасность.
Але є рівні небезпеки
Щось більш небезпечне, щось менш небезпечне...
Тому падіння наприклад рівня народжуваності навіть на величину померли від ковіду/5
- є більш стратегічно небезпечним ніж смертність від ковіду
...тому що від ковіду у 90% випадків помирають ті які проживуть ще пару років ( при 100% убереженні від ковіду) - а ті хто ненародяться не проживуть 60-70 років....
Тому признавати небезпеку - це одне, я признаю небезпеку від ковіду
Ранжувати небезпеку - це інше, в моєму табелі про ранги небезпеки ковід навіть не в першій десятці, він десь коло небезпеки від грипу
Сфигли? -- в современных условиях все, на что падение рождаемости влияет -- выполняемость Солидарки. Но про ее "крах" и так уже из каждого утюга вещают.
А, ну да -- на стройках будет тяжеловато. Что еще?..
Якби Ви мене читали - то знали б що
а - мені пофіг народжуваність у розрізі - ми вимираємо бо в 1990 нас було 52 млн
б - мене не цікавить пенсійна система від слова взагалі
А тепер що цікавить
Чисто по людськи
Якщо внаслідок істеричних страхів тих кому за 60 ( а як правило саме вони при владі) , не народиться якась кількість дітей , тільки тому, що старі пердуни захочуть протягнути своє життя на рік-два - то це погано у всіх розрізах
Природному, еволюційному.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:28
budivelnik написав:
Якщо внаслідок істеричних страхів тих кому за 60 ( а як правило саме вони при владі) ,
Сейчас при власти относительно молодое поколение, если взять всех верхних ТОПов украинской власти это 37-45 лет.
Если брать уровень чуть пониже, депутаты Рады, которые принимают законы, это средний возраст 41 год.
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freeze
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:36
freeze написав: budivelnik написав:
Якщо внаслідок істеричних страхів тих кому за 60 ( а як правило саме вони при владі) ,
Сейчас при власти относительно молодое поколение, если взять всех верхних ТОПов украинской власти это 37-45 лет.
Если брать уровень чуть пониже, депутаты Рады, которые принимают законы, это средний возраст 41 год.
Мені цікаво
Якщо на заводі( чи в мене) власник заводу має 55+ , а середній вік працівників 40+ - хто там при владі?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:41
budivelnik написав: freeze написав: budivelnik написав:
Якщо внаслідок істеричних страхів тих кому за 60 ( а як правило саме вони при владі) ,
Сейчас при власти относительно молодое поколение, если взять всех верхних ТОПов украинской власти это 37-45 лет.
Если брать уровень чуть пониже, депутаты Рады, которые принимают законы, это средний возраст 41 год.
Мені цікаво
Якщо на заводі( чи в мене) власник заводу має 55+ , а середній вік працівників 40+ - хто там при владі?
При владе тогда 37-45 лет, будем считать, что депутаты наемные работники.
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freeze
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:46
budivelnik написав:
Якби Ви мене читали - то знали б що
а - мені пофіг народжуваність у розрізі - ми вимираємо бо в 1990 нас було 52 млн
б - мене не цікавить пенсійна система від слова взагалі
А тепер що цікавить
Чисто по людськи
Якщо внаслідок істеричних страхів тих кому за 60 ( а як правило саме вони при владі) , не народиться якась кількість дітей , тільки тому, що старі пердуни захочуть протягнути своє життя на рік-два - то це погано у всіх розрізах
Природному, еволюційному.....
Либерально-глобалисткое влияние на рождаемость тоже не интересует ? С десятками гендеров, рекламой на бордах где один бородатый держит другого бородатого за зад.
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tumos
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:50
freeze написав:
При владе тогда 37-45 лет, будем считать, что депутаты наемные работники.
1 Мені дуже подобається Ваш оптимізм
2 Куди Ви поділи
Ахметова-Коломойського-Боголюбова-Порошенко-Фірташа-Герег-Медведчука-Рабіновича-Бойко-Тимошенко-Кучму-Кравчука-Бахматюка.....?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:51
tumos написав: budivelnik написав:
Якби Ви мене читали - то знали б що
а - мені пофіг народжуваність у розрізі - ми вимираємо бо в 1990 нас було 52 млн
б - мене не цікавить пенсійна система від слова взагалі
А тепер що цікавить
Чисто по людськи
Якщо внаслідок істеричних страхів тих кому за 60 ( а як правило саме вони при владі) , не народиться якась кількість дітей , тільки тому, що старі пердуни захочуть протягнути своє життя на рік-два - то це погано у всіх розрізах
Природному, еволюційному.....
Либерально-глобалисткое влияние на рождаемость тоже не интересует ? С десятками гендеров, рекламой на бордах где один бородатый держит другого бородатого за зад.
Не цікавить...
А знаєте чого?
Там де я живу-таких бордів не має....
Може просто Ви живете в такому розсаднику?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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