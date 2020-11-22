И все таки какие цели ставятся ? Зачем разогнали эту панику? Вот над чем нужно подумать. Нужно смотреть статистику по смертности от болезней . Человек ясно и доходчиво объясняет , многое становится понятно .
"(За неделю - ред.) мы получили подтвержденных случаев COVID-19 полностью по стране ровно 90 тыс. случаев. Это почти на 14 тыс. больше, чем за позапрошлую неделю, когда было 76 тыс. 221 случай соответственно. Также у нас увеличилось количество людей, которые были госпитализированы и стали пациентами в наших больницах. За прошедшую неделю были госпитализированы 10 тыс. 597 человек против 9 653 человек, которые были госпитализированы на позапрошлой неделе", - сказал Максим Степанов.
Адміністрація Гонконгу буде виплачувати людям з позитивним тестом на коронавірус по 5000 гонконзьких доларів ($ 645). Про це заявила секретар з питань продовольства і здоров'я міста Софія Чан, пише Forbes.
Компания Pfizer сделала запрос в Управление по контролю за качеством продуктов и лекарств США для срочного утверждения их вакцины от коронавируса, и встреча соответствующего совещательного комитета управления назначена на 10 декабря.
По словам Слауи, это означает, что уже на следующий день могут начать вакцинацию населения.
“Наш план состоит в том, чтобы иметь возможность отправлять вакцины на места проведения прививок в течение 24 часов с момента утверждения, и я ожидаю это, вероятно, 11 или 12 декабря”, — сказал чиновник.
Он добавил, что речь может идти только об иммунизации взрослых людей и подростков, для детей вакцину могут утвердить только в середине следующего года.
greenozon написав:Адміністрація Гонконгу буде виплачувати людям з позитивним тестом на коронавірус по 5000 гонконзьких доларів ($ 645). Про це заявила секретар з питань продовольства і здоров'я міста Софія Чан, пише Forbes.
"На сегодняшний день у нас 25 тыс. 996 коек, которые обеспечены кислородом или децентрализовано (централизованно - ред.), или обеспечены кислородными концентраторами. Так, у нас есть регионы, в которых ситуация достаточно напряженная по количеству свободных коек. Если в целом по стране, например, у нас 12 тыс. 168 коек свободных, которые обеспечены кислородом, то есть регионы, где у нас есть напряженная ситуация. Что это за регионы? Это и Киев, и Черкасская область, Харьковская область. Мы считаем, что там их недостаточное количество", - сказал Степанов.
Он отметил, что у них есть четкое понимание с местными властями по увеличению количества коек с подведенным кислородом.
"Это очень важно, потому что именно местная власть является владельцем больниц, которые лечат больных COVID-19 в том числе. Следовательно, ситуация, хочу подчеркнуть, полностью контролируется. С начала, до конца. У нас есть четкое понимание по увеличению количества коек. Это понимание уже воплощено в соответствующие нормативные акты", - добавил министр.