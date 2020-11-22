RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2308230923102311

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

И все таки какие цели ставятся ? Зачем разогнали эту панику? Вот над чем нужно подумать. Нужно смотреть статистику по смертности от болезней .
Человек ясно и доходчиво объясняет , многое становится понятно .
Uppi
 
Повідомлень: 181
З нами з: 22.04.20
Подякував: 32 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Просьба к модератору зачистить политсрач на ветке, традиционно развязываемый будивельником
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10186
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1238 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:35

"(За неделю - ред.) мы получили подтвержденных случаев COVID-19 полностью по стране ровно 90 тыс. случаев. Это почти на 14 тыс. больше, чем за позапрошлую неделю, когда было 76 тыс. 221 случай соответственно. Также у нас увеличилось количество людей, которые были госпитализированы и стали пациентами в наших больницах. За прошедшую неделю были госпитализированы 10 тыс. 597 человек против 9 653 человек, которые были госпитализированы на позапрошлой неделе", - сказал Максим Степанов.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1904074-kilkist-gospitalizatsiy-z-covid-19-roste-za-minuliy-tizhden-blizko-10-6-tisyachi
Итого за неделю прирост 18%по новым случаям и 9,8% по количеству госпитализированных.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 лис, 2020 12:40, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17802
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4605 раз.
Подякували: 4307 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:39

Адміністрація Гонконгу буде виплачувати людям з позитивним тестом на коронавірус по 5000 гонконзьких доларів ($ 645). Про це заявила секретар з питань продовольства і здоров'я міста Софія Чан, пише Forbes.

https://minfin.com.ua/ua/2020/11/23/56037234/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10146
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:51

Компания Pfizer сделала запрос в Управление по контролю за качеством продуктов и лекарств США для срочного утверждения их вакцины от коронавируса, и встреча соответствующего совещательного комитета управления назначена на 10 декабря.

По словам Слауи, это означает, что уже на следующий день могут начать вакцинацию населения.

“Наш план состоит в том, чтобы иметь возможность отправлять вакцины на места проведения прививок в течение 24 часов с момента утверждения, и я ожидаю это, вероятно, 11 или 12 декабря”, — сказал чиновник.

Он добавил, что речь может идти только об иммунизации взрослых людей и подростков, для детей вакцину могут утвердить только в середине следующего года.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1904053-u-ssha-sprognozuvali-pochatok-vaktsinatsiyi-vid-covid-19-u-grudni

Кому интересны причины большого количества ложноотрицательных тестов, посмотрите https://kurs.com.ua/novost/243840-vrachi-predosteregli-ot-oshibok-pri-vzjatii-testov-na-covid.
Как я понял тест довольно капризный - предъявляет достаточно строгие требования как к берущим анализ, так и к тестируемым.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17802
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4605 раз.
Подякували: 4307 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:51

  greenozon написав:Адміністрація Гонконгу буде виплачувати людям з позитивним тестом на коронавірус по 5000 гонконзьких доларів ($ 645). Про це заявила секретар з питань продовольства і здоров'я міста Софія Чан, пише Forbes.

https://minfin.com.ua/ua/2020/11/23/56037234/

Нужно просто всем сдать четыре теста . Один из них точно будет положительный и вперед в кассу обелечивать результат.
А потом статистика будет расти . Ох уж эти глобалисты умеют организовывать.
Uppi
 
Повідомлень: 181
З нами з: 22.04.20
Подякував: 32 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Нужно просто всем сдать четыре теста . Один из них точно будет положительный и вперед в кассу обелечивать результат.

За таку маячню блокувати треба.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11213
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:15

  lapay написав:
  Uppi написав:Нужно просто всем сдать четыре теста . Один из них точно будет положительный и вперед в кассу обелечивать результат.

За таку маячню блокувати треба.

Давно бы надо. У девушки других постов и не бывает.
Для сторонников теории заговора и просто интересующихся рекомендую https://zn.ua/WORLD/pochemu-ljudi-verjat-v-teorii-zahovora-nyt.html. Статья популярная, возможно, даже чересчур, но тем не менее.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17802
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4605 раз.
Подякували: 4307 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:24

"На сегодняшний день у нас 25 тыс. 996 коек, которые обеспечены кислородом или децентрализовано (централизованно - ред.), или обеспечены кислородными концентраторами. Так, у нас есть регионы, в которых ситуация достаточно напряженная по количеству свободных коек. Если в целом по стране, например, у нас 12 тыс. 168 коек свободных, которые обеспечены кислородом, то есть регионы, где у нас есть напряженная ситуация. Что это за регионы? Это и Киев, и Черкасская область, Харьковская область. Мы считаем, что там их недостаточное количество", - сказал Степанов.

Он отметил, что у них есть четкое понимание с местными властями по увеличению количества коек с подведенным кислородом.

"Это очень важно, потому что именно местная власть является владельцем больниц, которые лечат больных COVID-19 в том числе. Следовательно, ситуация, хочу подчеркнуть, полностью контролируется. С начала, до конца. У нас есть четкое понимание по увеличению количества коек. Это понимание уже воплощено в соответствующие нормативные акты", - добавил министр.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1904085-u-moz-nazvali-regioni-de-nedostatno-lizhok-iz-kisnem-dlya-khvorikh-na-covid-19
Бред продолжается?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17802
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4605 раз.
Подякували: 4307 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2308230923102311
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7288 1680530
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 21:16
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26555)
23.11.2020 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.