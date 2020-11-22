"На сегодняшний день у нас 25 тыс. 996 коек, которые обеспечены кислородом или децентрализовано (централизованно - ред.), или обеспечены кислородными концентраторами. Так, у нас есть регионы, в которых ситуация достаточно напряженная по количеству свободных коек. Если в целом по стране, например, у нас 12 тыс. 168 коек свободных, которые обеспечены кислородом, то есть регионы, где у нас есть напряженная ситуация. Что это за регионы? Это и Киев, и Черкасская область, Харьковская область. Мы считаем, что там их недостаточное количество", - сказал Степанов.



Он отметил, что у них есть четкое понимание с местными властями по увеличению количества коек с подведенным кислородом.



"Это очень важно, потому что именно местная власть является владельцем больниц, которые лечат больных COVID-19 в том числе. Следовательно, ситуация, хочу подчеркнуть, полностью контролируется. С начала, до конца. У нас есть четкое понимание по увеличению количества коек. Это понимание уже воплощено в соответствующие нормативные акты", - добавил министр.