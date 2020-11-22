Організація, яка має назву "Прощавай, Корона" – це група вчених, яка надає громадськості інформацію про COVID-19.
Вони рекомендують помістити маску в паперовий конверт із чітко позначеною датою і залишити її на тиждень.
"Кілька наукових досліджень показують, що через сім днів віруси майже всі мертві на масці", – пояснює Корпет.
Дослідження, опубліковане в The Lancet, показало, що через тиждень можна було виявити лише 0,1% вірусу на зовнішній поверхні маски.
Однак цей метод не підходить для медичних працівників, які піддаються високому ризику зараження.
Пітер Цай, винахідник електростатично зарядженого фільтруючого матеріалу N95, погоджується із семиденним методом.
Але він пропонує залишити використані маски на відкритому повітрі протягом тижня перед повторним використанням. Цей цикл, на його думку, можна повторити від 5 до 10 разів.
Винахідник також заявив, що одноразові маски можна поміщати в духовку. В ідеалі при температурі від 70 до 75°C. Ця температура не надто висока, щоб спалити пластик, але достатня для знищення вірусу."
Странно, что к идее помещения в "карантин" масок-респираторов на семь-десять дней пришли так поздно.