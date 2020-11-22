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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2309231023112312

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Хірургічні маски потрібно викинути після одноразового використання, але екологічні проблеми змушують поставити під сумнів цю рекомендацію

Організація, яка має назву "Прощавай, Корона" – це група вчених, яка надає громадськості інформацію про COVID-19.

Вони рекомендують помістити маску в паперовий конверт із чітко позначеною датою і залишити її на тиждень.

"Кілька наукових досліджень показують, що через сім днів віруси майже всі мертві на масці", – пояснює Корпет.

Дослідження, опубліковане в The Lancet, показало, що через тиждень можна було виявити лише 0,1% вірусу на зовнішній поверхні маски.

Однак цей метод не підходить для медичних працівників, які піддаються високому ризику зараження.

Пітер Цай, винахідник електростатично зарядженого фільтруючого матеріалу N95, погоджується із семиденним методом.

Але він пропонує залишити використані маски на відкритому повітрі протягом тижня перед повторним використанням. Цей цикл, на його думку, можна повторити від 5 до 10 разів.

Винахідник також заявив, що одноразові маски можна поміщати в духовку. В ідеалі при температурі від 70 до 75°C. Ця температура не надто висока, щоб спалити пластик, але достатня для знищення вірусу."


https://life.liga.net/poyasnennya/news/ ... ut-uchenye

Странно, что к идее помещения в "карантин" масок-респираторов на семь-десять дней пришли так поздно. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кому интересно
120 тысяч погибших с начала пандемии. «Медиазона» исследовала избыточную смертность в России

https://zona.media/article/2020/11/23/120k
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Кишиневе не осталось мест для больных COVID-19.

Все 1042 койки в городских больницах заняты, заявил заместитель начальника Управления здравоохранения примарии Кишинева Борис Гылкэ.
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