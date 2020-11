Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2309231023112312 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Пон 23 лис, 2020 19:59 ЛАД написав: st512 написав: Кому интересно

120 тысяч погибших с начала пандемии. «Медиазона» исследовала избыточную смертность в России

https://zona.media/article/2020/11/23/120k Кому интересно

Если это так, то удивляют наши цифры, показывающие снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Чем мы так отличаемся? Если это так, то удивляют наши цифры, показывающие снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Чем мы так отличаемся?



подсчитайте, сколько человек умерло от турбелькулеза? слабо подсчитать?



Туберкулёз просто переименовали в СПИД.





Основные факты



В 2019 г. от туберкулеза умерло в общей сложности 1,4 миллиона человек (в том числе 208 000 человек с ВИЧ-инфекцией). Во всем мире туберкулез является одной из 10 основных причин смерти и основной причиной смерти, обусловленной каким-либо одним возбудителем инфекции (опережая ВИЧ/СПИД).

По оценкам, во всем мире в 2019 г. туберкулезом заболели 10 миллионов человек, включая 5,6 миллиона мужчин, 3,2 миллиона женщин и 1,2 миллиона детей. Туберкулез распространен во всех странах и возрастных группах. Туберкулез излечим и предотвратим.

В глобальных масштабах в 2019 г. туберкулезом заболели 1,2 миллиона детей. Диагностировать и лечить туберкулез у детей и подростков бывает сложно, и болезнь в этом возрасте часто остается не распознанной работниками здравоохранения.

В 2019 г. на 30 стран с тяжелым бременем туберкулеза приходилось 87% новых случаев заболевания туберкулезом. Две трети случаев заболевания приходилось на восемь стран, среди которых первое место занимала Индия, а за ней следовали Индонезия, Китай, Филиппины, Пакистан, Нигерия, Бангладеш и Южная Африка.

Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) по-прежнему представляет собой кризисную ситуацию и угрозу безопасности в области здравоохранения. В 2019 г. было выявлено и поставлено на учет в общей сложности 206 030 человек с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью или с устойчивостью к рифампицину (МЛУ/РУ-ТБ), что на 10% больше, чем в 2018 г. (186 883 человека).

Во всем мире заболеваемость туберкулезом снижается примерно на 2% в год, а в период с 2015 по 2019 г. совокупное снижение составило 9%. Это менее половины от предусмотренного в Стратегии по ликвидации туберкулеза контрольного показателя на период с 2015 по 2020 г., составляющего 20%.

По оценкам, за период с 2000 по 2019 г. благодаря диагностике и лечению туберкулеза было спасено 60 миллионов человеческих жизней.

Одна из задач в области здравоохранения в рамках Целей в области устойчивого развития (ЦУР) заключается в том, чтобы к 2030 г. положить конец эпидемии туберкулеза. подсчитайте, сколько человек умерло от турбелькулеза? слабо подсчитать?Основные фактыВ 2019 г. от туберкулеза умерло в общей сложности 1,4 миллиона человек (в том числе 208 000 человек с ВИЧ-инфекцией). Во всем мире туберкулез является одной из 10 основных причин смерти и основной причиной смерти, обусловленной каким-либо одним возбудителем инфекции (опережая ВИЧ/СПИД).По оценкам, во всем мире в 2019 г. туберкулезом заболели 10 миллионов человек, включая 5,6 миллиона мужчин, 3,2 миллиона женщин и 1,2 миллиона детей. Туберкулез распространен во всех странах и возрастных группах. Туберкулез излечим и предотвратим.В глобальных масштабах в 2019 г. туберкулезом заболели 1,2 миллиона детей. Диагностировать и лечить туберкулез у детей и подростков бывает сложно, и болезнь в этом возрасте часто остается не распознанной работниками здравоохранения.В 2019 г. на 30 стран с тяжелым бременем туберкулеза приходилось 87% новых случаев заболевания туберкулезом. Две трети случаев заболевания приходилось на восемь стран, среди которых первое место занимала Индия, а за ней следовали Индонезия, Китай, Филиппины, Пакистан, Нигерия, Бангладеш и Южная Африка.Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) по-прежнему представляет собой кризисную ситуацию и угрозу безопасности в области здравоохранения. В 2019 г. было выявлено и поставлено на учет в общей сложности 206 030 человек с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью или с устойчивостью к рифампицину (МЛУ/РУ-ТБ), что на 10% больше, чем в 2018 г. (186 883 человека).Во всем мире заболеваемость туберкулезом снижается примерно на 2% в год, а в период с 2015 по 2019 г. совокупное снижение составило 9%. Это менее половины от предусмотренного в Стратегии по ликвидации туберкулеза контрольного показателя на период с 2015 по 2020 г., составляющего 20%.По оценкам, за период с 2000 по 2019 г. благодаря диагностике и лечению туберкулеза было спасено 60 миллионов человеческих жизней.Одна из задач в области здравоохранения в рамках Целей в области устойчивого развития (ЦУР) заключается в том, чтобы к 2030 г. положить конец эпидемии туберкулеза.

http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы. Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.http://bratsk.org/news/show/22906.htmlХозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3679 З нами з: 22.12.16 Подякував: 282 раз. Подякували: 207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 20:33 Re: Эпидемия коронавируса в мире



https://www.wsj.com/articles/damaged-se ... _lead_pos6



Scientists are uncovering clues to explain how the coronavirus attacks the nervous system by studying a bizarre side effect of the infection that distorts sufferers’ sense of smell for months on end.



Since the pandemic began, doctors have puzzled over why the coronavirus causes as many as 80% of patients to experience anosmia, a temporary loss of smell.



Most patients recover their sense of smell within a week or two. But a smaller subset, probably 10% to 20% of those who experience sensory disruption, lose their sense of smell for much longer, and when it returns, they find their favorite foods, familiar scents and even their own body odors have changed, doctors and researchers say. насчет потери нюха. тут упоминалось, что это симптом у 20%. есть альтернативное мнениеScientists are uncovering clues to explain how the coronavirus attacks the nervous system by studying a bizarre side effect of the infection that distorts sufferers’ sense of smell for months on end.Since the pandemic began, doctors have puzzled over why the coronavirus causes, a temporary loss of smell.Most patients recover their sense of smell within a week or two. But a smaller subset, probably 10% to 20% of those who experience sensory disruption, lose their sense of smell for much longer, and when it returns, they find their favorite foods, familiar scents and even their own body odors have changed, doctors and researchers say. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3635 З нами з: 14.03.06 Подякував: 249 раз. Подякували: 596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 20:42 ЛАД написав: Соотношение нейтрофилов и лимфоцитов в лейкоцитарной формуле может указывать на начало развития коронавирусной пневмонии





Интересно. Это же соотношение определяет и выживаемость онкологических больных. Наверно, маркер системного воспаления Интересно. Это же соотношение определяет и выживаемость онкологических больных. Наверно, маркер системного воспаления zРадио

Повідомлень: 8450 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1561 раз. Подякували: 3490 раз. Профіль 9 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 20:50 ЛАД написав: st512 написав: Кому интересно

120 тысяч погибших с начала пандемии. «Медиазона» исследовала избыточную смертность в России

https://zona.media/article/2020/11/23/120k Кому интересно Если это так, то удивляют наши цифры, показывающие снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Чем мы так отличаемся? Если это так, то удивляют наши цифры, показывающие снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Чем мы так отличаемся? Меншою насильницькою складовою над психікою...

Всі ці -богоізбраний народ, скрєпи , третій рим, вічний лідер при владі - обмежують власну свободу , а обмеження власної свободи в свою чергу викликає запитання - а навіщо мучитись...

В Україні простіше(особливо останні 15 років), всі отримали можливість жити наперекор іншим...Це одночасно і добре і погано...але на природну смертність як виявляється має позитивний вплив. Меншою насильницькою складовою над психікою...Всі ці -богоізбраний народ, скрєпи , третій рим, вічний лідер при владі - обмежують власну свободу , а обмеження власної свободи в свою чергу викликає запитання - а навіщо мучитись...В Україні простіше(особливо останні 15 років), всі отримали можливість жити наперекор іншим...Це одночасно і добре і погано...але на природну смертність як виявляється має позитивний вплив. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23582 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 21:11 proftpd66

Зачем такая длинная простыня?

Кто-то сомневается в существовании туберкулёза или его опасности? ЛАД 2 Повідомлень: 17803 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4605 раз. Подякували: 4309 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 21:13 budivelnik

Вы специально несёте бред, чтобы загробить ветку?

Вам с этим бредом тесно на мусорке политветки? ЛАД 2 Повідомлень: 17803 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4605 раз. Подякували: 4309 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2309231023112312 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио Василь-Рівне і 6 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 727 , 728 , 729

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7288 1680637

ЛОБ П'ят 20 лис, 2020 21:16