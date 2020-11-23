Додано: Пон 23 лис, 2020 21:30

ЛАД написав: budivelnik

Вы специально несёте бред, чтобы загробить ветку?

Вам с этим бредом тесно на мусорке политветки? Вы специально несёте бред, чтобы загробить ветку?Вам с этим бредом тесно на мусорке политветки?

1Хто ви такий щоб заявляти що те що вам не підходить - брєд2 Ви будете заперечувати , що психологічна навантаженість є складовою яка продовжує або скорочує життя3 Для ілюстрації п2Є море районів де рівень медицини наближається до нуля і при цьому рівень довголіття перевищує 80-90 років....Єдине чим ці райони відрізняються від цивілізаційно розвинутих - це спокоєм...Люди там займаються не тим що їх змушують...а тим що хочуть...Томужиття в диктаторських державах( я надіюсь ви не будете заперечувати що росія в порівнянні з Україною - це диктаторсько-авторитарний режим, а путін в порівнянні з зеленським - це диктаторі і паєнька...)От і виходистьСтатистика каже - при дуктатурі тривалість життя нижче..То чого Ви дивуєтесьВи запитали чому в росії померло на 120 000 більше а за той самий період в Україні на 9000 менше в порівнянні з попереднім рокомЯ вам відповівТам останні дні диктатури яка закручує гайки - у нас свобода і практично анархія,президент пише відосіки, всі інші офіційно хворі ковідом...населення робить все що хоче...ПСЗа 2 дні тотального вихідного локдауну у Львові і Львівській області - 80 штрафів за неносіння маски...Як на мене це ознака того що населення в якійсь далекій точці бачило вказівки керівництва, а бачити керівництво в далекій точці+силові структури цьому не заважають= більш вільне життя і менше насильство над психікою..Але вам постійно мерещиться політика... може в церкву сходите, віск зільєте...я не вірю .але для таких перепуджених як ви будь-який спосіб не зайвий...можете ще червону ниточку на запястя завязати ,особливо колди до мене звертаєтесь...