Если это так, то удивляют наши цифры, показывающие снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Чем мы так отличаемся?
подсчитайте, сколько человек умерло от турбелькулеза? слабо подсчитать?
Туберкулёз просто переименовали в СПИД.
Основные факты
В 2019 г. от туберкулеза умерло в общей сложности 1,4 миллиона человек (в том числе 208 000 человек с ВИЧ-инфекцией). Во всем мире туберкулез является одной из 10 основных причин смерти и основной причиной смерти, обусловленной каким-либо одним возбудителем инфекции (опережая ВИЧ/СПИД). По оценкам, во всем мире в 2019 г. туберкулезом заболели 10 миллионов человек, включая 5,6 миллиона мужчин, 3,2 миллиона женщин и 1,2 миллиона детей. Туберкулез распространен во всех странах и возрастных группах. Туберкулез излечим и предотвратим. В глобальных масштабах в 2019 г. туберкулезом заболели 1,2 миллиона детей. Диагностировать и лечить туберкулез у детей и подростков бывает сложно, и болезнь в этом возрасте часто остается не распознанной работниками здравоохранения. В 2019 г. на 30 стран с тяжелым бременем туберкулеза приходилось 87% новых случаев заболевания туберкулезом. Две трети случаев заболевания приходилось на восемь стран, среди которых первое место занимала Индия, а за ней следовали Индонезия, Китай, Филиппины, Пакистан, Нигерия, Бангладеш и Южная Африка. Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) по-прежнему представляет собой кризисную ситуацию и угрозу безопасности в области здравоохранения. В 2019 г. было выявлено и поставлено на учет в общей сложности 206 030 человек с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью или с устойчивостью к рифампицину (МЛУ/РУ-ТБ), что на 10% больше, чем в 2018 г. (186 883 человека). Во всем мире заболеваемость туберкулезом снижается примерно на 2% в год, а в период с 2015 по 2019 г. совокупное снижение составило 9%. Это менее половины от предусмотренного в Стратегии по ликвидации туберкулеза контрольного показателя на период с 2015 по 2020 г., составляющего 20%. По оценкам, за период с 2000 по 2019 г. благодаря диагностике и лечению туберкулеза было спасено 60 миллионов человеческих жизней. Одна из задач в области здравоохранения в рамках Целей в области устойчивого развития (ЦУР) заключается в том, чтобы к 2030 г. положить конец эпидемии туберкулеза.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа. http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Scientists are uncovering clues to explain how the coronavirus attacks the nervous system by studying a bizarre side effect of the infection that distorts sufferers’ sense of smell for months on end.
Since the pandemic began, doctors have puzzled over why the coronavirus causes as many as 80% of patients to experience anosmia, a temporary loss of smell.
Most patients recover their sense of smell within a week or two. But a smaller subset, probably 10% to 20% of those who experience sensory disruption, lose their sense of smell for much longer, and when it returns, they find their favorite foods, familiar scents and even their own body odors have changed, doctors and researchers say.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Если это так, то удивляют наши цифры, показывающие снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Чем мы так отличаемся?
Меншою насильницькою складовою над психікою... Всі ці -богоізбраний народ, скрєпи , третій рим, вічний лідер при владі - обмежують власну свободу , а обмеження власної свободи в свою чергу викликає запитання - а навіщо мучитись... В Україні простіше(особливо останні 15 років), всі отримали можливість жити наперекор іншим...Це одночасно і добре і погано...але на природну смертність як виявляється має позитивний вплив.
AstraZeneca отчиталась по своей вакцине. Эффективность 70%, но утверждают что можно увеличить до 90%. Может хранится в холодильнике. 4 дол за дозу. Разработка заняла 10 месяцев. Британское правительство закупило 100000 доз, так что планы по вакцинации этой зимой вполне реальны если не будет проблем с производством.
ЛАД написав:budivelnik Вы специально несёте бред, чтобы загробить ветку? Вам с этим бредом тесно на мусорке политветки?
1Хто ви такий щоб заявляти що те що вам не підходить - брєд 2 Ви будете заперечувати , що психологічна навантаженість є складовою яка продовжує або скорочує життя 3 Для ілюстрації п2 Є море районів де рівень медицини наближається до нуля і при цьому рівень довголіття перевищує 80-90 років.... Єдине чим ці райони відрізняються від цивілізаційно розвинутих - це спокоєм... Люди там займаються не тим що їх змушують...а тим що хочуть... Тому життя в диктаторських державах( я надіюсь ви не будете заперечувати що росія в порівнянні з Україною - це диктаторсько-авторитарний режим, а путін в порівнянні з зеленським - це диктаторі і паєнька...) От і виходисть Статистика каже - при дуктатурі тривалість життя нижче..
То чого Ви дивуєтесь Ви запитали чому в росії померло на 120 000 більше а за той самий період в Україні на 9000 менше в порівнянні з попереднім роком Я вам відповів Там останні дні диктатури яка закручує гайки - у нас свобода і практично анархія,президент пише відосіки, всі інші офіційно хворі ковідом...населення робить все що хоче...
ПС За 2 дні тотального вихідного локдауну у Львові і Львівській області - 80 штрафів за неносіння маски...Як на мене це ознака того що населення в якійсь далекій точці бачило вказівки керівництва, а бачити керівництво в далекій точці+силові структури цьому не заважають= більш вільне життя і менше насильство над психікою..
Але вам постійно мерещиться політика... може в церкву сходите, віск зільєте...я не вірю .але для таких перепуджених як ви будь-який спосіб не зайвий...можете ще червону ниточку на запястя завязати ,особливо колди до мене звертаєтесь...
IgA написав:AstraZeneca отчиталась по своей вакцине. Эффективность 70%, но утверждают что можно увеличить до 90%. Может хранится в холодильнике. 4 дол за дозу. Разработка заняла 10 месяцев. Британское правительство закупило 100000 доз, так что планы по вакцинации этой зимой вполне реальны если не будет проблем с производством.