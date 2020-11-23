ЛАД написав:Если это так, то удивляют наши цифры, показывающие снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Чем мы так отличаемся?
Странно.
Преамбула Закона Украины "Основы законодательства об охране здоровья" гласит:
"...Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості." https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280 ... D1%8F#w1_1
Таким образом, задачей государства является обеспечение долголетней активной жизни граждан, предупреждение и снижение заболеваемости, инвалидности и смертности.
А Вас, наоборот, волнует именно снижение смертности граждан. Осталось только разработать пятилетний план, как в СССР, с целью повышения смертности, который, после проведения общественный слушаний, можно будет предложить органам государственной власти для его реализации.
ЛАД написав:budivelnik Вы специально несёте бред, чтобы загробить ветку? Вам с этим бредом тесно на мусорке политветки?
1Хто ви такий щоб заявляти що те що вам не підходить - брєд 2 Ви будете заперечувати , що психологічна навантаженість є складовою яка продовжує або скорочує життя
Если бы Вы читали статью, а не несли политбред, Вы бы увидели, что:
Общая смертность бьет рекорды не только в России. Например, за аналогичный период эпидемии она выросла примерно на 20% в Англии, США и Испании.
В этих странах тоже диктаторские режимы?
3 Для ілюстрації п2 Є море районів де рівень медицини наближається до нуля і при цьому рівень довголіття перевищує 80-90 років.... Єдине чим ці райони відрізняються від цивілізаційно розвинутих - це спокоєм... Люди там займаються не тим що їх змушують...а тим що хочуть...
Масса учёных занимается исследованием причин долгожительства и пока не пришли к окончательному выводу. А самоуверенный львовский строитель-торговец уже всё знает. Дураки учёные, не знают у кого спросить. Кстати, очень много долгожителей в Японии. К ним тоже относится всё сказанное Вами?
Але вам постійно мерещиться політика... може в церкву сходите, віск зільєте...я не вірю .але для таких перепуджених як ви будь-який спосіб не зайвий...можете ще червону ниточку на запястя завязати ,особливо колди до мене звертаєтесь...
1. Мы с Вами уже столько лет общаемся, что могли бы запомнить, что я атеист. 2. Я бы с огромным удовольствием к Вам вообще не обращался бы, если бы Вы не загаживали ветку откровенным бредом. Тут "червона ниточка" не поможет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД написав:Если это так, то удивляют наши цифры, показывающие снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Чем мы так отличаемся?
Не совсем так. Тенденция на уменьшение величины показателя соотношения умерло к количеству населения прослеживается как минимум с 2015 года. Исключением был 2018 год, когда показатель вырос по отношению к 2017.
я думал что это настолько очевидно и понятно ( с масками и их сменой) что даже и обсуждать не надо ( стыдно писать такие очевидные вещи) еще можно провезти исследования что полезно мыть руки после туалета , вредно облизывать башмаки и поручни в транспорте .... и еще миллион прописных истин . Странно что кто-то пришел к этом так поздно
ЗЫ да я помню что писал что каждый имеет право кушать грязными руками , но я не писал что это полезно
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
ЛАД написав:Если это так, то удивляют наши цифры, показывающие снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Чем мы так отличаемся?
Не совсем так. Тенденция на уменьшение величины показателя соотношения умерло к количеству населения прослеживается как минимум с 2015 года. Исключением был 2018 год, когда показатель вырос по отношению к 2017.
Я знаю. Но в этом году (в связи с эпидемией?) рост смертности наблюдается не только в РФ. Почему этого нет у нас? Действительно у нас относительно благополучно или тоже фокусы со статистикой?
budivelnik написав:За 2 дні тотального вихідного локдауну у Львові
У Львові немає ніякого КВД, в сраці мав Садовий зелебобіка
вот именно это заявление мера заставило меня пойти проголосовать во втором туре выборов и понятно за кого . Хоть до этого мне было как бы фиолетово. Но к сожалению последний оплот диссидентов Эпицентр во Львове пал ... в прошлые выходные Я спокойно\нейтрально отношусь к эпицентрам, да они зажрались , но обидно когда упал последний бастион . Ибо враг моего врага мой друг Еще спортлайф пал при чем это было очень смешно предложили мне прийти в офис подписать\купить двухгодичный абонемент по цене абонемента на год - но в этот день я не мог пойти поплавать , а мог только подписать договор 10 тис с копейками просили за 2-ух годичный без привязки к конкретному спортлайфу , полный день с бассейном ( обычный не премиум - без саун) полотенца в премиуме в связи с ковидом престали выдавать , хотя какая связь не ясно , оно же стриаеться - просто решили себе облегчить ( удешевить) работу ссылаясь на ковид ... тоже можно понять убытки терпят
Востаннє редагувалось yama в Пон 23 лис, 2020 23:08, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
budivelnik написав:За 2 дні тотального вихідного локдауну у Львові
У Львові немає ніякого КВД, в сраці мав Садовий зелебобіка
почекайте трохи. вибори вже сі скінчили, результати вже фактично відомі. наступні вибори поки що не скоро і шо там буде не ясно. так що вийожуватися перед лохторатом вже немає ніякого резону, він вже пофігу, до наступних виборів. а державно-репресивний апарат він тут, поруч, хоч і спотворений 95кварталом, але все ж. і с.атися з ним відверто садіку не з руки, тим більше після виборів в цьому вже немає такої нагальної потреби. садік вміє зализувати всім, ющу-янику-пороху, і зелі буде. в цій справі він фахівець. тим більше, він чудово знає, наскільки швидко у випадку чого відкриваються кримінальні справи, якщо заступити туди, куди не варто. головне щоб крісло стабільно стояло і не штормило його, а для цього в нього ніс завжди як флюгер.
ЛАД написав:Igneus Вы завидуете лаврам Будивельника? В то, что Вы не умеете читать, простите, не верю.
Извините, вмешаюсь. Пытался понять причину тенденции. Обратил внимание, что согласно официальной статистике действительно показывается рост продолжительности жизни населения Украины. Но сомневаюсь, что это является причиной тенденции. Здесь что-то другое. ИМХО.
ЛАД написав:Действительно у нас относительно благополучно или тоже фокусы со статистикой?
В сборнике за 2017 год есть такая оговорка
Розрахунок (оцінка) чисельності населення – наближене визначення чисельності населення на території країни або її частини без проведення перепису населення. Поточні розрахунки (оцінки) чисельності населення на 1 січня базуються на даних останнього перепису населення з урахуванням природного і міграційного рух ів населення, а також змін чисельності населення внаслідок адміністративно-територіальних змін.
Т.е. крайней переписью на тот момент была перепись от 2001 года.