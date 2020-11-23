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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2311231223132314> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 35 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 81 Додано: Пон 23 лис, 2020 22:46 ЛАД написав: Если это так, то удивляют наши цифры, показывающие снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Чем мы так отличаемся? Если это так, то. Чем мы так отличаемся?

Странно.



Преамбула Закона Украины "Основы законодательства об охране здоровья" гласит:



"...Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності , поліпшення спадковості."

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280 ... D1%8F#w1_1



Таким образом, задачей государства является обеспечение долголетней активной жизни граждан, предупреждение и снижение заболеваемости, инвалидности и смертности .



А Вас, наоборот, волнует именно снижение смертности граждан.

Осталось только разработать пятилетний план, как в СССР, с целью повышения смертности, который, после проведения общественный слушаний, можно будет предложить органам государственной власти для его реализации. Странно.Преамбула Закона Украины "Основы законодательства об охране здоровья" гласит:"...Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я,, поліпшення спадковості."Таким образом, задачей государства является обеспечение, предупреждение и снижениеА Вас, наоборот, волнует именно снижение смертности граждан.Осталось только разработать пятилетний план, как в СССР, с целью повышения смертности, который, после проведения общественный слушаний, можно будет предложить органам государственной власти для его реализации. Igneus Повідомлень: 815 З нами з: 29.08.18 Подякував: 344 раз. Подякували: 393 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 22:53 budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik

Вы специально несёте бред, чтобы загробить ветку?

Вам с этим бредом тесно на мусорке политветки? Вы специально несёте бред, чтобы загробить ветку?Вам с этим бредом тесно на мусорке политветки? 1Хто ви такий щоб заявляти що те що вам не підходить - брєд

2 Ви будете заперечувати , що психологічна навантаженість є складовою яка продовжує або скорочує життя 1Хто ви такий щоб заявляти що те що вам не підходить - брєд2 Ви будете заперечувати , що психологічна навантаженість є складовою яка продовжує або скорочує життя



Если бы Вы читали статью, а не несли политбред, Вы бы увидели, что:

Общая смертность бьет рекорды не только в России. Например, за аналогичный период эпидемии она выросла примерно на 20% в Англии, США и Испании.

В этих странах тоже диктаторские режимы?



3 Для ілюстрації п2

Є море районів де рівень медицини наближається до нуля і при цьому рівень довголіття перевищує 80-90 років....

Єдине чим ці райони відрізняються від цивілізаційно розвинутих - це спокоєм... Люди там займаються не тим що їх змушують...а тим що хочуть...

Масса учёных занимается исследованием причин долгожительства и пока не пришли к окончательному выводу.

А самоуверенный львовский строитель-торговец уже всё знает. Дураки учёные, не знают у кого спросить.

Кстати, очень много долгожителей в Японии. К ним тоже относится всё сказанное Вами?



Але вам постійно мерещиться політика... може в церкву сходите, віск зільєте...я не вірю .але для таких перепуджених як ви будь-який спосіб не зайвий...можете ще червону ниточку на запястя завязати ,особливо колди до мене звертаєтесь...

1. Мы с Вами уже столько лет общаемся, что могли бы запомнить, что я атеист.

2. Я бы с огромным удовольствием к Вам вообще не обращался бы, если бы Вы не загаживали ветку откровенным бредом. Тут "червона ниточка" не поможет. Если бы Вы читали статью, а не несли политбред, Вы бы увидели, что:В этих странах тоже диктаторские режимы?Масса учёных занимается исследованием причин долгожительства и пока не пришли к окончательному выводу.А самоуверенный львовский строитель-торговец уже всё знает. Дураки учёные, не знают у кого спросить.Кстати, очень много долгожителей в Японии. К ним тоже относится всё сказанное Вами?1. Мы с Вами уже столько лет общаемся, что могли бы запомнить, что я атеист.2. Я бы с огромным удовольствием к Вам вообще не обращался бы, если бы Вы не загаживали ветку откровенным бредом. Тут "червона ниточка" не поможет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17806 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4605 раз. Подякували: 4310 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 22:54 ЛАД написав: Если это так, то удивляют наши цифры, показывающие снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Чем мы так отличаемся? Если это так, то удивляют наши цифры, показывающие снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Чем мы так отличаемся?



Не совсем так. Тенденция на уменьшение величины показателя соотношения умерло к количеству населения прослеживается как минимум с 2015 года. Исключением был 2018 год, когда показатель вырос по отношению к 2017. Не совсем так. Тенденция на уменьшение величины показателя соотношения умерло к количеству населения прослеживается как минимум с 2015 года. Исключением был 2018 год, когда показатель вырос по отношению к 2017. tumos Повідомлень: 1337 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 22:55 Igneus

Вы завидуете лаврам Будивельника?

В то, что Вы не умеете читать, простите, не верю. ЛАД 2 Повідомлень: 17806 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4605 раз. Подякували: 4310 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 22:56 Re: Эпидемия коронавируса в мире _Mykola_ написав: Странно, что к идее помещения в "карантин" масок-респираторов на семь-десять дней пришли так поздно. Странно, что к идее помещения в "карантин" масок-респираторов на семь-десять дней пришли так поздно. итить-колотить едрен батон... это ж было очевидно с самого начала каждому здравомыслящему человеку без каких либо исследований , как только сказали сколько вирус живет на бумаге

Но исследования NIH обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, попавший на картон, остаётся жизнеспособным в течение 24 часов. А на пластике и нержавеющей стали он может выживать до двух-трёх дней. от 19 марта сего года ( 2020)

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-51963373



я думал что это настолько очевидно и понятно ( с масками и их сменой) что даже и обсуждать не надо ( стыдно писать такие очевидные вещи) еще можно провезти исследования что полезно мыть руки после туалета , вредно облизывать башмаки и поручни в транспорте .... и еще миллион прописных истин . Странно что кто-то пришел к этом так поздно



ЗЫ да я помню что писал что каждый имеет право кушать грязными руками , но я не писал что это полезно итить-колотить едрен батон... это ж было очевидно с самого начала каждому здравомыслящему человеку без каких либо исследований , как только сказали сколько вирус живет на бумаге( 2020)я думал что это настолько очевидно и понятно ( с масками и их сменой) что даже и обсуждать не надо ( стыдно писать такие очевидные вещи) еще можно провезти исследования что полезно мыть руки после туалета , вредно облизывать башмаки и поручни в транспорте .... и еще миллион прописных истин . Странно что кто-то пришел к этом так поздноЗЫ да я помню что писал что каждый имеет право кушать грязными руками , но я не писал что это полезно "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3024 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5953 раз. Подякували: 629 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 23:00 tumos написав: ЛАД написав: Если это так, то удивляют наши цифры, показывающие снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Чем мы так отличаемся? Если это так, то удивляют наши цифры, показывающие снижение смертности по сравнению с прошлым годом. Чем мы так отличаемся?



Не совсем так. Тенденция на уменьшение величины показателя соотношения умерло к количеству населения прослеживается как минимум с 2015 года. Исключением был 2018 год, когда показатель вырос по отношению к 2017. Не совсем так. Тенденция на уменьшение величины показателя соотношения умерло к количеству населения прослеживается как минимум с 2015 года. Исключением был 2018 год, когда показатель вырос по отношению к 2017.

Я знаю. Но в этом году (в связи с эпидемией?) рост смертности наблюдается не только в РФ. Почему этого нет у нас?

Действительно у нас относительно благополучно или тоже фокусы со статистикой? Я знаю. Но в этом году (в связи с эпидемией?) рост смертности наблюдается не только в РФ. Почему этого нет у нас?Действительно у нас относительно благополучно или тоже фокусы со статистикой? ЛАД 2 Повідомлень: 17806 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4605 раз. Подякували: 4310 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 23:03 greenozon написав: budivelnik написав: За 2 дні тотального вихідного локдауну у Львові За 2 дні тотального вихідного локдауну у Львові



У Львові немає ніякого КВД, в сраці мав Садовий зелебобіка

У Львові немає ніякого КВД, в сраці мав Садовий зелебобіка

вот именно это заявление мера заставило меня пойти проголосовать во втором туре выборов и понятно за кого . Хоть до этого мне было как бы фиолетово.

Но к сожалению последний оплот диссидентов Эпицентр во Львове пал ... в прошлые выходные Я спокойно\нейтрально отношусь к эпицентрам, да они зажрались , но обидно когда упал последний бастион . Ибо враг моего врага мой друг

Еще спортлайф пал при чем это было очень смешно предложили мне прийти в офис подписать\купить двухгодичный абонемент по цене абонемента на год - но в этот день я не мог пойти поплавать , а мог только подписать договор 10 тис с копейками просили за 2-ух годичный без привязки к конкретному спортлайфу , полный день с бассейном ( обычный не премиум - без саун) полотенца в премиуме в связи с ковидом престали выдавать , хотя какая связь не ясно , оно же стриаеться - просто решили себе облегчить ( удешевить) работу ссылаясь на ковид ... тоже можно понять убытки терпят вот именно это заявление мера заставило меня пойти проголосовать во втором туре выборов и понятно за кого. Хоть до этого мне было как бы фиолетово.Но к сожалению последний оплот диссидентов Эпицентр во Львове пал ... в прошлые выходныеЯ спокойно\нейтрально отношусь к эпицентрам, да они зажрались , но обидно когда упал последний бастион . Ибо враг моего врага мой другЕще спортлайф палпри чем это было очень смешно предложили мне прийти в офис подписать\купить двухгодичный абонемент по цене абонемента на год - но в этот день я не мог пойти поплавать , а мог только подписать договор 10 тис с копейками просили за 2-ух годичный без привязки к конкретному спортлайфу , полный день с бассейном ( обычный не премиум - без саун) полотенца в премиуме в связи с ковидом престали выдавать , хотя какая связь не ясно , оно же стриаеться - просто решили себе облегчить ( удешевить) работу ссылаясь на ковид ... тоже можно понять убытки терпят Востаннє редагувалось yama в Пон 23 лис, 2020 23:08, всього редагувалось 2 разів. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3024 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5953 раз. Подякували: 629 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 23:03 greenozon написав: budivelnik написав: За 2 дні тотального вихідного локдауну у Львові За 2 дні тотального вихідного локдауну у Львові



У Львові немає ніякого КВД, в сраці мав Садовий зелебобіка

У Львові немає ніякого КВД, в сраці мав Садовий зелебобіка



почекайте трохи. вибори вже сі скінчили, результати вже фактично відомі. наступні вибори поки що не скоро і шо там буде не ясно. так що вийожуватися перед лохторатом вже немає ніякого резону, він вже пофігу, до наступних виборів. а державно-репресивний апарат він тут, поруч, хоч і спотворений 95кварталом, але все ж. і с.атися з ним відверто садіку не з руки, тим більше після виборів в цьому вже немає такої нагальної потреби. садік вміє зализувати всім, ющу-янику-пороху, і зелі буде. в цій справі він фахівець. тим більше, він чудово знає, наскільки швидко у випадку чого відкриваються кримінальні справи, якщо заступити туди, куди не варто. головне щоб крісло стабільно стояло і не штормило його, а для цього в нього ніс завжди як флюгер. почекайте трохи. вибори вже сі скінчили, результати вже фактично відомі. наступні вибори поки що не скоро і шо там буде не ясно. так що вийожуватися перед лохторатом вже немає ніякого резону, він вже пофігу, до наступних виборів. а державно-репресивний апарат він тут, поруч, хоч і спотворений 95кварталом, але все ж. і с.атися з ним відверто садіку не з руки, тим більше після виборів в цьому вже немає такої нагальної потреби. садік вміє зализувати всім, ющу-янику-пороху, і зелі буде. в цій справі він фахівець. тим більше, він чудово знає, наскільки швидко у випадку чого відкриваються кримінальні справи, якщо заступити туди, куди не варто. головне щоб крісло стабільно стояло і не штормило його, а для цього в нього ніс завжди як флюгер. wild.tomcat Повідомлень: 975 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 23:05 ЛАД написав: Igneus

Вы завидуете лаврам Будивельника?

В то, что Вы не умеете читать, простите, не верю. Вы завидуете лаврам Будивельника?В то, что Вы не умеете читать, простите, не верю.

Извините, вмешаюсь. Пытался понять причину тенденции. Обратил внимание, что согласно официальной статистике действительно показывается рост продолжительности жизни населения Украины. Но сомневаюсь, что это является причиной тенденции. Здесь что-то другое. ИМХО. Извините, вмешаюсь. Пытался понять причину тенденции. Обратил внимание, что согласно официальной статистике действительно показывается рост продолжительности жизни населения Украины. Но сомневаюсь, что это является причиной тенденции. Здесь что-то другое. ИМХО. tumos Повідомлень: 1337 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 23:25 ЛАД написав: Действительно у нас относительно благополучно или тоже фокусы со статистикой? Действительно у нас относительно благополучно или тоже фокусы со статистикой?



В сборнике за 2017 год есть такая оговорка



Розрахунок (оцінка) чисельності населення – наближене визначення

чисельності населення на території країни або її частини без проведення перепису населення. Поточні розрахунки (оцінки) чисельності населення на 1 січня базуються на даних останнього перепису населення з урахуванням природного і міграційного рух ів населення, а також змін чисельності населення внаслідок адміністративно-територіальних змін.



Т.е. крайней переписью на тот момент была перепись от 2001 года. В сборнике за 2017 год есть такая оговоркаРозрахунок (оцінка) чисельності населення – наближене визначеннячисельності населення на території країни або її частини без проведення перепису населення. Поточні розрахунки (оцінки) чисельності населення на 1 січня базуються на даних останнього перепису населення з урахуванням природного і міграційного рух ів населення, а також змін чисельності населення внаслідок адміністративно-територіальних змін.Т.е. крайней переписью на тот момент была перепись от 2001 года. tumos Повідомлень: 1337 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2311231223132314> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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proftpd66 Пон 23 лис, 2020 22:34