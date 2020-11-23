Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:51
прослушал АКАДЕМИКА 73 года человеку
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%B8%D1%87
советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор[1].
Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, ранее — эксперт Государственной думы РФ[2]. https://youtu.be/d6WNDevkdx4
этот человек более крутой\авторитетный чем Комаровский
но не такой раскрученный
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
Повідомлень: 3024
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5953 раз.
Подякували: 629 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 24 лис, 2020 00:11
Цікаво,чому на вихідних відсоток позитивних тестів умовно 35% від загальної кількості, а в будні 20%?
stryzhko
Повідомлень: 1462
З нами з: 04.10.16
Подякував: 344 раз.
Подякували: 302 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
7289
1680782