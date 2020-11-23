Додано: Вів 24 лис, 2020 01:00

За первое полугодие 2020 года число умерших составило 946 539 человек (за аналогичный период прошлого года - 918 тыс. 503 человека).

На фоне пандемии смертность в стране за первые полгода выросла на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего умерли 1,128 млн человек, однако летальность из-за COVID-19 подтверждена только в 1,62% случаев: так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, от новой инфекции на 8 сентября в стране умерли около 18 тысяч человек.

Это всё понятно.И согласен с Вами, причина не в росте продолжительности жизни.Вопрос в другом.Посмотрел данные по РФ. Например, здесь -Там, правда, количество умерших в расчете на 1000 населения. Эта цифра падает ещё с 2005 года. Был, правда, небольшой подъём в 2014, не знаю в связи с чем. И падение продолжилось. При этом население тоже снижается, т.е. число умерших за год снижается ещё быстрее, чем в расчёте на 1000.В 2020 число умерших выросло:При этом здесь -- цифра сильно отличается:Но в любом случае, цифра заметно выше прошлогодней.Поэтому у меня и возник вопрос о смертности у нас.P.s. Данные Росстата () совпадают с цифрами Интерфакса. Откуда Регнум взял свою цифру непонятно.