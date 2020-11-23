Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:51
прослушал АКАДЕМИКА 73 года человеку
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%B8%D1%87
советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор[1].
Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, ранее — эксперт Государственной думы РФ[2]. https://youtu.be/d6WNDevkdx4
этот человек более крутой\авторитетный чем Комаровский
но не такой раскрученный
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
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Додано: Вів 24 лис, 2020 00:11
Цікаво,чому на вихідних відсоток позитивних тестів умовно 35% від загальної кількості, а в будні 20%?
stryzhko
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Додано: Вів 24 лис, 2020 00:47
yama написав:
прослушал АКАДЕМИКА 73 года человеку
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%B8%D1%87
советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор[1].
Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, ранее — эксперт Государственной думы РФ[2]. https://youtu.be/d6WNDevkdx4
этот человек более крутой\авторитетный чем Комаровский
но не такой раскрученный
В биографии нет когда же он кандидатом мед.наук стал, сразу доктором, причем намного позже чем по философии.
Сравнение ковида с орз это, конечно, сильно, Комаровскому до этого далеко
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shapo
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Додано: Вів 24 лис, 2020 01:00
tumos
Это всё понятно.
И согласен с Вами, причина не в росте продолжительности жизни.
Вопрос в другом.
Посмотрел данные по РФ. Например, здесь -
https://ruxpert.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0:%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
.
Там, правда, количество умерших в расчете на 1000 населения. Эта цифра падает ещё с 2005 года. Был, правда, небольшой подъём в 2014, не знаю в связи с чем. И падение продолжилось. При этом население тоже снижается, т.е. число умерших за год снижается ещё быстрее, чем в расчёте на 1000.
В 2020 число умерших выросло:
За первое полугодие 2020 года число умерших составило
946 539 человек (за аналогичный период прошлого года - 918 тыс. 503 человека). https://www.interfax.ru/russia/720820
При этом здесь -
https://rg.ru/2020/09/09/rosstat-predstavil-dannye-o-rozhdaemosti-i-smertnosti-v-rf-za-polugodie.html
- цифра сильно отличается:
На фоне пандемии смертность в стране за первые полгода выросла на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего умерли
1,128 млн человек, однако летальность из-за COVID-19 подтверждена только в 1,62% случаев: так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, от новой инфекции на 8 сентября в стране умерли около 18 тысяч человек.
Но в любом случае, цифра заметно выше прошлогодней.
Поэтому у меня и возник вопрос о смертности у нас.
P.s. Данные Росстата (
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/94975
) совпадают с цифрами Интерфакса. Откуда Регнум взял свою цифру непонятно.
ЛАД
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