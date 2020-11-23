этот человек более крутой\авторитетный чем Комаровский но не такой раскрученный
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
На фоне пандемии смертность в стране за первые полгода выросла на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего умерли 1,128 млн человек, однако летальность из-за COVID-19 подтверждена только в 1,62% случаев: так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, от новой инфекции на 8 сентября в стране умерли около 18 тысяч человек.
Но в любом случае, цифра заметно выше прошлогодней. Поэтому у меня и возник вопрос о смертности у нас.
ЛАД написав:Поэтому у меня и возник вопрос о смертности у нас.
Тут два вопроса вызывают интерес. Если у нас и РФ показатель имел тенденцию к уменьшению, то с чем это связано ?
Что касается основного вопроса, то наверное для начала можно провести сверку по 2019 году и 2020 году в разрезе причин. Если в 2020 добавился ковид, то по другим причинам надо искать значение, которое по сравнению с 2019 явно уменьшилось в своей величине. Тогда баш на баш и дает такой эффект. Если здесь мимо, то причина скорее всего в величине населения. А его реальное значение не проверить.
PS Даже не совсем так. Сверку по причинам надо проводить с учетом количества населения. А это трудоемкий процесс. Кроме того результат баш на баш может быть достигнут не за счет одной причины, а накопительно по нескольким.
Научные достижения: ... – физиология: обосновал наличие в популяции «физиологического синдрома», являющегося соматическим субстратом здоровья и вариабельности жизнеспособности людей; – профилактическая медицина: доказал неэффективность традиционных профилактических технологий во влиянии на смертность; открыл новые факторы риска и «антириска» в виде тонических и кинетических параметров кровообращения; обосновал стратегию персонализированной массовой профилактики неинфекционных заболеваний; – демография и эпидемиология: предложил метод «регистрации следов» для мониторинга в населении нематериальных социальных процессов; разработал основы психодемографии и эпидемиологии духовности; ввёл понятие «сверхсмертность» (совместно с Б.С.Хоревым) и доказал роль агрессивно-депрессивного состояния общества как ведущей причины сверхсмертости и спада рождаемости в России; описал каскадные демографические реакции; ...
Куча наукоподобных терминов, но как красиво звучат!
Хотя есть и статья, имеющая отношение к медицине
Ющенко болен проказой, а не отравлен диоксином, уверен российский эпидемиолог
Президент Украины Виктор Ющенко тяжело болен, скорее всего, проказой (лепрой). А диагноз "отравление диоксином", поставленный ему американскими и швейцарскими врачами в 2004 году, по крайней мере, ошибочен. Такого мнения придерживается доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Игорь Гундаров. 16 июня 2006 ... Российский эпидемиолог уверен на 99,9% в своем диагнозе. И опровергнуть выдвинутое им предположение может лишь специальное медицинское обследование, которое до сих пор так и не проведено. А проказа - опасная и к тому же заразная болезнь, которая угрожает здоровью не только самого Ющенко, но всех тех, с кем он общается, даже на расстоянии одного-двух метров. Следовательно, постановка точного диагноза и принятие в соответствии с ним необходимого курса лечения - вопрос не только личный (для Ющенко), но и социальный. Коварство сложившейся ситуации в том, что в центре Европы закладывается эпидемия лепры, которая начнет проявляться не раньше чем через 8-15 лет.
https://iz.ru/news/380002 Уважаемые форумчане! Ни в коем случае не ездите в Европу, а побывавшие там срочно пройдите обследование! Ведь в Европе уже идет или вот-вот начнется Эпидемия лепры (2006 + 8/15 = 2014/2021), ведь "специалист в области эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор" ошибаться абсолютно не способен
...вакцину AstraZeneca можно транспортировать и хранить до полугода в стандартных условиях охлаждения – при температуре от +2 до +7. Также она будет стоить около 4 долларов, что в разы дешевле вакцин Pfizer / BioNTech и Moderna. Кроме того, эффективность вакцины все же может достигать 90% при более низкой концентрации в первой дозе. Хотя результаты на первый взгляд выглядят не так как у Pfizer и Moderna, ученые настаивают на несопоставимости, поскольку Оксфорд и AstraZeneca вакцинировали людей в легкой и серьезной стадии COVID-19. Наконец, вакцина AstraZeneca показала высокую эффективность как у пожилых, так и у молодых людей.
yanyura написав:Куча наукоподобных терминов, но как красиво звучат!
Хотя есть и статья, имеющая отношение к медицине
Забавно, что среди так называемых ковид-диссидентов, публикующих сейчас разоблачение всемирного заговора нет ни одного врача, который бы работал непосредственно с больными коронавирусом, нет ни одного учёного вирусолога, а одни гомеопаты, философы, блогеры, специалисты по питанию, кинорежиссёры, просто самозванцы. Мёдом для них эта тема намазана, или просто хайп ловят среди любителей программ про экстрасенсов, всемирный обман, лохнесское чудовище и тд?