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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2311231223132314

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

прослушал АКАДЕМИКА 73 года человеку
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%B8%D1%87
советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор[1].

Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, ранее — эксперт Государственной думы РФ[2].

https://youtu.be/d6WNDevkdx4

этот человек более крутой\авторитетный чем Комаровский :idea: но не такой раскрученный
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:11

Цікаво,чому на вихідних відсоток позитивних тестів умовно 35% від загальної кількості, а в будні 20%?

Зображення
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:47

  yama написав:прослушал АКАДЕМИКА 73 года человеку
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%B8%D1%87
советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор[1].

Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, ранее — эксперт Государственной думы РФ[2].

https://youtu.be/d6WNDevkdx4

этот человек более крутой\авторитетный чем Комаровский :idea: но не такой раскрученный

В биографии нет когда же он кандидатом мед.наук стал, сразу доктором, причем намного позже чем по философии.
Сравнение ковида с орз это, конечно, сильно, Комаровскому до этого далеко
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 01:00

tumos
Это всё понятно.
И согласен с Вами, причина не в росте продолжительности жизни.
Вопрос в другом.
Посмотрел данные по РФ. Например, здесь - https://ruxpert.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0:%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.
Там, правда, количество умерших в расчете на 1000 населения. Эта цифра падает ещё с 2005 года. Был, правда, небольшой подъём в 2014, не знаю в связи с чем. И падение продолжилось. При этом население тоже снижается, т.е. число умерших за год снижается ещё быстрее, чем в расчёте на 1000.
В 2020 число умерших выросло:
За первое полугодие 2020 года число умерших составило 946 539 человек (за аналогичный период прошлого года - 918 тыс. 503 человека).

https://www.interfax.ru/russia/720820
При этом здесь - https://rg.ru/2020/09/09/rosstat-predstavil-dannye-o-rozhdaemosti-i-smertnosti-v-rf-za-polugodie.html - цифра сильно отличается:
На фоне пандемии смертность в стране за первые полгода выросла на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего умерли 1,128 млн человек, однако летальность из-за COVID-19 подтверждена только в 1,62% случаев: так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, от новой инфекции на 8 сентября в стране умерли около 18 тысяч человек.

Но в любом случае, цифра заметно выше прошлогодней.
Поэтому у меня и возник вопрос о смертности у нас.

P.s. Данные Росстата (https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/94975) совпадают с цифрами Интерфакса. Откуда Регнум взял свою цифру непонятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 01:53

  ЛАД написав:Поэтому у меня и возник вопрос о смертности у нас.

Тут два вопроса вызывают интерес. Если у нас и РФ показатель имел тенденцию к уменьшению, то с чем это связано ?

Что касается основного вопроса, то наверное для начала можно провести сверку по 2019 году и 2020 году в разрезе причин. Если в 2020 добавился ковид, то по другим причинам надо искать значение, которое по сравнению с 2019 явно уменьшилось в своей величине. Тогда баш на баш и дает такой эффект. Если здесь мимо, то причина скорее всего в величине населения. А его реальное значение не проверить.

PS
Даже не совсем так. Сверку по причинам надо проводить с учетом количества населения. А это трудоемкий процесс. Кроме того результат баш на баш может быть достигнут не за счет одной причины, а накопительно по нескольким.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 02:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:этот человек более крутой\авторитетный чем Комаровский :idea: но не такой раскрученный

Who is Who
Гундаров И.А.

Научные публикации и монографии
...
Публицистика
...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%B8%D1%87
Абсолютно ничего имеющего отношение к эпидемиологии нет.

Научные достижения:
...
физиология: обосновал наличие в популяции «физиологического синдрома», являющегося соматическим субстратом здоровья и вариабельности жизнеспособности людей;
профилактическая медицина: доказал неэффективность традиционных профилактических технологий во влиянии на смертность; открыл новые факторы риска и «антириска» в виде тонических и кинетических параметров кровообращения; обосновал стратегию персонализированной массовой профилактики неинфекционных заболеваний;
демография и эпидемиология: предложил метод «регистрации следов» для мониторинга в населении нематериальных социальных процессов; разработал основы психодемографии и эпидемиологии духовности; ввёл понятие «сверхсмертность» (совместно с Б.С.Хоревым) и доказал роль агрессивно-депрессивного состояния общества как ведущей причины сверхсмертости и спада рождаемости в России; описал каскадные демографические реакции;
...

http://www.ggtu.ru/index.php?option=com ... Itemid=463

Куча наукоподобных терминов, но как красиво звучат!

Хотя есть и статья, имеющая отношение к медицине
Ющенко болен проказой, а не отравлен диоксином, уверен российский эпидемиолог

Президент Украины Виктор Ющенко тяжело болен, скорее всего, проказой (лепрой). А диагноз "отравление диоксином", поставленный ему американскими и швейцарскими врачами в 2004 году, по крайней мере, ошибочен. Такого мнения придерживается доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Игорь Гундаров.
16 июня 2006
...
Российский эпидемиолог уверен на 99,9% в своем диагнозе. И опровергнуть выдвинутое им предположение может лишь специальное медицинское обследование, которое до сих пор так и не проведено. А проказа - опасная и к тому же заразная болезнь, которая угрожает здоровью не только самого Ющенко, но всех тех, с кем он общается, даже на расстоянии одного-двух метров. Следовательно, постановка точного диагноза и принятие в соответствии с ним необходимого курса лечения - вопрос не только личный (для Ющенко), но и социальный. Коварство сложившейся ситуации в том, что в центре Европы закладывается эпидемия лепры, которая начнет проявляться не раньше чем через 8-15 лет.

https://iz.ru/news/380002

Уважаемые форумчане!
Ни в коем случае не ездите в Европу, а побывавшие там срочно пройдите обследование!
Ведь в Европе уже идет или вот-вот начнется Эпидемия лепры (2006 + 8/15 = 2014/2021), ведь "специалист в области эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор" ошибаться абсолютно не способен :!:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 02:24

...вакцину AstraZeneca можно транспортировать и хранить до полугода в стандартных условиях охлаждения – при температуре от +2 до +7. Также она будет стоить около 4 долларов, что в разы дешевле вакцин Pfizer / BioNTech и Moderna. Кроме того, эффективность вакцины все же может достигать 90% при более низкой концентрации в первой дозе. Хотя результаты на первый взгляд выглядят не так как у Pfizer и Moderna, ученые настаивают на несопоставимости, поскольку Оксфорд и AstraZeneca вакцинировали людей в легкой и серьезной стадии COVID-19. Наконец, вакцина AstraZeneca показала высокую эффективность как у пожилых, так и у молодых людей.

Источник: https://www.ukrnews24.net/covid-vakcina-astrazeneca-budet-dostupna-bednym-stranam-smi/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 07:19

  yanyura написав:Куча наукоподобных терминов, но как красиво звучат!

Хотя есть и статья, имеющая отношение к медицине


Забавно, что среди так называемых ковид-диссидентов, публикующих сейчас разоблачение всемирного заговора нет ни одного врача, который бы работал непосредственно с больными коронавирусом, нет ни одного учёного вирусолога, а одни гомеопаты, философы, блогеры, специалисты по питанию, кинорежиссёры, просто самозванцы. Мёдом для них эта тема намазана, или просто хайп ловят среди любителей программ про экстрасенсов, всемирный обман, лохнесское чудовище и тд?
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