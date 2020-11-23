Додано: Вів 24 лис, 2020 01:53

ЛАД написав: Поэтому у меня и возник вопрос о смертности у нас.

Поэтому у меня и возник вопрос о смертности у нас.

Тут два вопроса вызывают интерес. Если у нас и РФ показатель имел тенденцию к уменьшению, то с чем это связано ?Что касается основного вопроса, то наверное для начала можно провести сверку по 2019 году и 2020 году в разрезе причин. Если в 2020 добавился ковид, то по другим причинам надо искать значение, которое по сравнению с 2019 явно уменьшилось в своей величине. Тогда баш на баш и дает такой эффект. Если здесь мимо, то причина скорее всего в величине населения. А его реальное значение не проверить.PSДаже не совсем так. Сверку по причинам надо проводить с учетом количества населения. А это трудоемкий процесс. Кроме того результат баш на баш может быть достигнут не за счет одной причины, а накопительно по нескольким.