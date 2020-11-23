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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:20
Igneus написав:
Кстати, критиковать ученых нужно не в социальных сетях, скрываясь за ником и используя жаргоны ("кадр", "хайп" и т.д.), а публично в своих докладах на научных конференциях и семинарах, а также в своих статьях в специализированных изданиях, указывая обязательно при этом свои ученую степень и ученое звание!
От тільки самі вчені, справжні вчені, спочатку, публікують свої роботи в спеціалізованих рецензованих наукових журналах, а вже потім знімають науково-популярні відосики на ці теми, якщо є бажання. А це не той випадок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 11:54
Igneus написав:
freeze, а что Вас так взволновало в его биографии?
То что не имеющий опыта лечения больных коронавирусом, не имеющий даже базового профильного образования по вирусологии и инфекционным болезням даёт глупые советы людям, ставя их в заблуждение, а их жизни в опасность.
Пусть сначала этот "специалист по лепре" почитает современные исследования действующих и практикующих вирусологов, микробиологов, генетиков.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 11:59
lapay написав: Igneus написав:
Кстати, критиковать ученых нужно не в социальных сетях, скрываясь за ником и используя жаргоны ("кадр", "хайп" и т.д.), а публично в своих докладах на научных конференциях и семинарах, а также в своих статьях в специализированных изданиях, указывая обязательно при этом свои ученую степень и ученое звание!
От тільки самі вчені, справжні вчені, спочатку, публікують свої роботи в спеціалізованих рецензованих наукових журналах, а вже потім знімають науково-популярні відосики на ці теми, якщо є бажання. А це не той випадок.
Не верю в "энциклопедистов" в современном мире. Его карьерная лестница говорит больше в пользу "волосатой руки", чем личных достоинств.
Кроме того, "верующий марксист" напоминает мне "бородатую Кончиту".
P.s. Интересно, где yama
такое откапывает. Причём, достаточно регулярно.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:27
ЛАД написав:P.s. Интересно, где yama такое откапывает. Причём, достаточно регулярно.
Я вот тоже не раз удивлялся, сколько не читаю статьи профильных учёных, действующих инфекционистов и тд.
ни разу даже ссылка не всплыла с какими-то гомеопатами, экстрасенсами, параноиками, пропагандистами средневековья и тд.
Вероятно, есть где-то специальные сайты, где аггрегируется подобная ахинея.
Возможно и Гугл подкидывает, если хотя бы раз набрать - как раскрыть всемирный заговор.
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Вів 24 лис, 2020 11:50
ЛОБ
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