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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Кстати, критиковать ученых нужно не в социальных сетях, скрываясь за ником и используя жаргоны ("кадр", "хайп" и т.д.), а публично в своих докладах на научных конференциях и семинарах, а также в своих статьях в специализированных изданиях, указывая обязательно при этом свои ученую степень и ученое звание!

От тільки самі вчені, справжні вчені, спочатку, публікують свої роботи в спеціалізованих рецензованих наукових журналах, а вже потім знімають науково-популярні відосики на ці теми, якщо є бажання. А це не той випадок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:54

  Igneus написав:freeze, а что Вас так взволновало в его биографии?


То что не имеющий опыта лечения больных коронавирусом, не имеющий даже базового профильного образования по вирусологии и инфекционным болезням даёт глупые советы людям, ставя их в заблуждение, а их жизни в опасность.
Пусть сначала этот "специалист по лепре" почитает современные исследования действующих и практикующих вирусологов, микробиологов, генетиков.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:59

  lapay написав:
  Igneus написав:Кстати, критиковать ученых нужно не в социальных сетях, скрываясь за ником и используя жаргоны ("кадр", "хайп" и т.д.), а публично в своих докладах на научных конференциях и семинарах, а также в своих статьях в специализированных изданиях, указывая обязательно при этом свои ученую степень и ученое звание!

От тільки самі вчені, справжні вчені, спочатку, публікують свої роботи в спеціалізованих рецензованих наукових журналах, а вже потім знімають науково-популярні відосики на ці теми, якщо є бажання. А це не той випадок.

Не верю в "энциклопедистов" в современном мире. Его карьерная лестница говорит больше в пользу "волосатой руки", чем личных достоинств.
Кроме того, "верующий марксист" напоминает мне "бородатую Кончиту". :)

P.s. Интересно, где yama такое откапывает. Причём, достаточно регулярно.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:P.s. Интересно, где yama такое откапывает. Причём, достаточно регулярно.


Я вот тоже не раз удивлялся, сколько не читаю статьи профильных учёных, действующих инфекционистов и тд.
ни разу даже ссылка не всплыла с какими-то гомеопатами, экстрасенсами, параноиками, пропагандистами средневековья и тд.
Вероятно, есть где-то специальные сайты, где аггрегируется подобная ахинея.
Возможно и Гугл подкидывает, если хотя бы раз набрать - как раскрыть всемирный заговор.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:38

  freeze написав:
ЛАД написав:P.s. Интересно, где yama такое откапывает. Причём, достаточно регулярно.


Я вот тоже не раз удивлялся, сколько не читаю статьи профильных учёных, действующих инфекционистов и тд.
ну и где эти труды которые вы читаете - делитесь ссылками :mrgreen: разбомбим ваших грантоедов точно так же , и найдем волохатые руки которые в них вставлены :wink:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Вів 24 лис, 2020 11:50
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