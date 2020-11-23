Igneus написав:Кстати, критиковать ученых нужно не в социальных сетях, скрываясь за ником и используя жаргоны ("кадр", "хайп" и т.д.), а публично в своих докладах на научных конференциях и семинарах, а также в своих статьях в специализированных изданиях, указывая обязательно при этом свои ученую степень и ученое звание!
От тільки самі вчені, справжні вчені, спочатку, публікують свої роботи в спеціалізованих рецензованих наукових журналах, а вже потім знімають науково-популярні відосики на ці теми, якщо є бажання. А це не той випадок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Igneus написав:freeze, а что Вас так взволновало в его биографии?
То что не имеющий опыта лечения больных коронавирусом, не имеющий даже базового профильного образования по вирусологии и инфекционным болезням даёт глупые советы людям, ставя их в заблуждение, а их жизни в опасность. Пусть сначала этот "специалист по лепре" почитает современные исследования действующих и практикующих вирусологов, микробиологов, генетиков.
Igneus написав:Кстати, критиковать ученых нужно не в социальных сетях, скрываясь за ником и используя жаргоны ("кадр", "хайп" и т.д.), а публично в своих докладах на научных конференциях и семинарах, а также в своих статьях в специализированных изданиях, указывая обязательно при этом свои ученую степень и ученое звание!
От тільки самі вчені, справжні вчені, спочатку, публікують свої роботи в спеціалізованих рецензованих наукових журналах, а вже потім знімають науково-популярні відосики на ці теми, якщо є бажання. А це не той випадок.
Не верю в "энциклопедистов" в современном мире. Его карьерная лестница говорит больше в пользу "волосатой руки", чем личных достоинств. Кроме того, "верующий марксист" напоминает мне "бородатую Кончиту".
P.s. Интересно, где yama такое откапывает. Причём, достаточно регулярно.
ЛАД написав:P.s. Интересно, где yama такое откапывает. Причём, достаточно регулярно.
Я вот тоже не раз удивлялся, сколько не читаю статьи профильных учёных, действующих инфекционистов и тд. ни разу даже ссылка не всплыла с какими-то гомеопатами, экстрасенсами, параноиками, пропагандистами средневековья и тд. Вероятно, есть где-то специальные сайты, где аггрегируется подобная ахинея. Возможно и Гугл подкидывает, если хотя бы раз набрать - как раскрыть всемирный заговор.
ЛАД написав:P.s. Интересно, где yama такое откапывает. Причём, достаточно регулярно.
Я вот тоже не раз удивлялся, сколько не читаю статьи профильных учёных, действующих инфекционистов и тд.
ну и где эти труды которые вы читаете - делитесь ссылками разбомбим ваших грантоедов точно так же , и найдем волохатые руки которые в них вставлены
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України