Додано: Вів 24 лис, 2020 16:27

yama написав: так же как на любого академика найдется свой freeze без образования и профильного опыта работы. так же как на любого академика найдется свой freeze без образования и профильного опыта работы.

Образование у меня профильное есть, на кафедре вирусологии и микробиологии обучался, и неплохо.Но опыта работы по профилю действительно нет, поэтому я не критикую действующих специалистов вирусологов, в отличии от академиков РАЕН, которые ставят бредовый диагноз лепра по фотографии Ющенко, не имея опыта лечения инфекционных болезней )))Кстати академия РАЕН это не Академия Наук, в общепринятом заслуженном смысле, как мы привыкли. Это другая самоназванная контора.Помню там был такой же прикольный академик в кавычках Неумывакин, который пропагандировал перекись водорода стаканами пить, и много других представителей так называемой альтернативной психоделической медицины.