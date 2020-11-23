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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:35

Швеція поширила правило "не більше 8" на публічні заходи із сидячими місцями, замість попереднього обмеження 50 осіб.
......
Нове правило набуває чинності 24 листопада і поширюватиметься на концерти, вистави й спортивні матчі, але не стосується шкіл та офісів. Винятком є також похорони - на церемонію можуть прийти до 20 осіб.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/11/24/7116875/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:37

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
На днях глобальный фонд доступа к вакцинам против Covid-19 COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины бесплатно.

Интересно, для населения это тоже будет бесплатно?

Увы :( -- где-то неделю назад уже проскакивала информация -- там что-то типа на 20% населения (вроде) дают -- т.е. оно медикам и прочим планируется, остальным -- в "порядке живой очереди"

Это понятно, но хоть этим бесплатно будет?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17812
З нами з: 31.08.10
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