Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:35
Швеція поширила правило "не більше 8" на публічні заходи із сидячими місцями, замість попереднього обмеження 50 осіб.
...... Нове правило набуває чинності 24 листопада і поширюватиметься на концерти, вистави й спортивні матчі, але не стосується шкіл та офісів. Винятком є також похорони - на церемонію можуть прийти до 20 осіб. https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/11/24/7116875/
ЛАД
2
Повідомлень: 17812
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4607 раз.
Подякували: 4310 раз.
Профіль
2
2
5
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:37
_hunter написав: ЛАД написав:
На днях глобальный фонд доступа к вакцинам против Covid-19 COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины бесплатно.
Интересно, для населения это тоже будет бесплатно?
Увы
-- где-то неделю назад уже проскакивала информация -- там что-то типа на 20% населения (вроде) дают -- т.е. оно медикам и прочим планируется, остальным -- в "порядке живой очереди"
Это понятно, но хоть этим бесплатно будет?
ЛАД
2
Повідомлень: 17812
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4607 раз.
Подякували: 4310 раз.
Профіль
2
2
5
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
7291
1681378
Вів 24 лис, 2020 11:50 ЛОБ