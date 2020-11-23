Швеція поширила правило "не більше 8" на публічні заходи із сидячими місцями, замість попереднього обмеження 50 осіб. ...... Нове правило набуває чинності 24 листопада і поширюватиметься на концерти, вистави й спортивні матчі, але не стосується шкіл та офісів. Винятком є також похорони - на церемонію можуть прийти до 20 осіб.
Поки тут мусолиться питання платності/безплатності вакцини, наша влада потихеньку отямилась і починає робити правильні кроки 1 Постійно збільшує койки з киснем...при чому-не ШВЛ а просто кисень , це і дешевше , і простіше, і швидше 2 З попереднього перебігу подій, влада побачила, що а - приблизно 10% від захворівших потребують госпіталізації , а наявність кисню - взагалі лафа , бо дає можливість організму відносно просто і швидко справитись з інфекцією б - перебування на койці з підведеним киснем триває приблизно 10 днів.. 3 Таким чином, наявних вже сьогодні 25000 койок,дозволяють 25000-30000 щоденних заражень , а це приблизно 1 млн в місяць (виявлених)+парочка мільйонів не виявлених = повна природна імунізація на протязі 8-10 місців, без якоїсь критичної перевантаженості системи(дати маску з киснем - і дурень може, це не ШВЛ....)
пс Пора опозиції переключатись на критику чогось іншого , бо через пару місяців Зеленський(не без підстав) заявить про перемогу над ковідом і при цьому зверне увагу всіх що це був його геніальний план...
После того, как флюорография стала необязательной - вполне естественно
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+