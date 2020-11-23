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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2314231523162317>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:35

Швеція поширила правило "не більше 8" на публічні заходи із сидячими місцями, замість попереднього обмеження 50 осіб.
......
Нове правило набуває чинності 24 листопада і поширюватиметься на концерти, вистави й спортивні матчі, але не стосується шкіл та офісів. Винятком є також похорони - на церемонію можуть прийти до 20 осіб.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/11/24/7116875/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:37

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
На днях глобальный фонд доступа к вакцинам против Covid-19 COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины бесплатно.

Интересно, для населения это тоже будет бесплатно?

Увы :( -- где-то неделю назад уже проскакивала информация -- там что-то типа на 20% населения (вроде) дают -- т.е. оно медикам и прочим планируется, остальным -- в "порядке живой очереди"

Это понятно, но хоть этим бесплатно будет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:12

Поки тут мусолиться питання платності/безплатності вакцини, наша влада потихеньку отямилась і починає робити правильні кроки
1 Постійно збільшує койки з киснем...при чому-не ШВЛ а просто кисень , це і дешевше , і простіше, і швидше
2 З попереднього перебігу подій, влада побачила, що
а - приблизно 10% від захворівших потребують госпіталізації , а наявність кисню - взагалі лафа , бо дає можливість організму відносно просто і швидко справитись з інфекцією
б - перебування на койці з підведеним киснем триває приблизно 10 днів..
3 Таким чином, наявних вже сьогодні 25000 койок,дозволяють 25000-30000 щоденних заражень , а це приблизно 1 млн в місяць (виявлених)+парочка мільйонів не виявлених = повна природна імунізація на протязі 8-10 місців, без якоїсь критичної перевантаженості системи(дати маску з киснем - і дурень може, це не ШВЛ....)

пс
Пора опозиції переключатись на критику чогось іншого , бо через пару місяців Зеленський(не без підстав) заявить про перемогу над ковідом і при цьому зверне увагу всіх що це був його геніальний план...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Кстати, флюорография уже тоже платная услуга?
Взяли со знакомого в районной поликлинике 38 грн. Оно-то копейки, но всё же.

Безкоштовна по направленню сімейного лікаря була місяць тому в Полтаві.
Можливо без направлення робив чи попросили "благодійний" внесок, а главврач премії лікарям потім випише))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:45

  ЛАД написав:
На днях глобальный фонд доступа к вакцинам против Covid-19 COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины бесплатно.

https://kurs.com.ua/novost/244717-skolko-naselenija-nuzhno-provakcinirovat-ot-covid-19
Интересно, для населения это тоже будет бесплатно?
Кстати, флюорография уже тоже платная услуга?
Взяли со знакомого в районной поликлинике 38 грн. Оно-то копейки, но всё же.

После того, как флюорография стала необязательной - вполне естественно :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:04

У нас дійсно немає фахівців, які можуть зробити УЗД легенів? Хто в темі?
https://krainanews.co.ua/likar-teper-tr ... 8ci9NtOU2s
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Она не сертифицирована". Песков объяснил, почему Путин не спешит колоть себе Sputnik V
"Президент не может использовать не сертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он об этом сообщит", – сказал Песков.


Это та самая "вакцина", которая якобы есть.
Которую уже Медведчук себе "вколол" и дочка Путина

Но сам Путин не колет её себе.

Вывод простой - нет никакой российской вакцины.
Трындёж есть, а вакцины нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas в будущем будет требовать от пассажиров свидетельства о вакцинации против COVID-19:
https://bit.ly/3fvyMO4
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:01

  freeze написав:Забавно, что среди так называемых ковид-диссидентов, публикующих сейчас разоблачение всемирного заговора нет ни одного врача, который бы работал непосредственно с больными коронавирусом, нет ни одного учёного вирусолога, а одни гомеопаты, философы, блогеры, специалисты по питанию, кинорежиссёры, просто самозванцы. Мёдом для них эта тема намазана, или просто хайп ловят среди любителей программ про экстрасенсов, всемирный обман, лохнесское чудовище и тд?

Комар постоянно ловит хайп на этой теме, будучи педиатром
А другие чем хуже ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:11

  pesikot написав:
  freeze написав:Забавно, что среди так называемых ковид-диссидентов, публикующих сейчас разоблачение всемирного заговора нет ни одного врача, который бы работал непосредственно с больными коронавирусом, нет ни одного учёного вирусолога, а одни гомеопаты, философы, блогеры, специалисты по питанию, кинорежиссёры, просто самозванцы. Мёдом для них эта тема намазана, или просто хайп ловят среди любителей программ про экстрасенсов, всемирный обман, лохнесское чудовище и тд?

Комар постоянно ловит хайп на этой теме, будучи педиатром
А другие чем хуже ? :)


Но Комаровский 10 лет был заведующим инфекционным отделением в детской больнице.
freeze
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