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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2314231523162317

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:16

  freeze написав:Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas в будущем будет требовать от пассажиров свидетельства о вакцинации против COVID-19:
https://bit.ly/3fvyMO4

Ну и зря. Потеряет пассажиропоток. Кто захочет заморачиваться :roll:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:21

  Lady_N написав:
  freeze написав:Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas в будущем будет требовать от пассажиров свидетельства о вакцинации против COVID-19:
https://bit.ly/3fvyMO4

Ну и зря. Потеряет пассажиропоток. Кто захочет заморачиваться :roll:


Тот кто захочет попасть в Австралию или обратно )))
Поезда не ходят, на пароходе очень долго.
Qantas это почти монополист у них, с кучей удобных рейсов, а австралийцы очень законопослушные.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:26

  freeze написав:Тот кто захочет попасть в Австралию или обратно )))
Поезда не ходят, на пароходе очень долго.
Qantas это почти монополист у них, с кучей удобных рейсов, а австралийцы очень законопослушные.


Значит у них будет меньше туристов и всякие необязательные поездки отпадут или маршруты поменяются...
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:32

  freeze написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:Забавно, что среди так называемых ковид-диссидентов, публикующих сейчас разоблачение всемирного заговора нет ни одного врача, который бы работал непосредственно с больными коронавирусом, нет ни одного учёного вирусолога, а одни гомеопаты, философы, блогеры, специалисты по питанию, кинорежиссёры, просто самозванцы. Мёдом для них эта тема намазана, или просто хайп ловят среди любителей программ про экстрасенсов, всемирный обман, лохнесское чудовище и тд?

Комар постоянно ловит хайп на этой теме, будучи педиатром
А другие чем хуже ? :)


Но Комаровский 10 лет был заведующим инфекционным отделением в детской больнице.

И когда это было ?
Когда гепатит А с чесоткой с трудом вылечивали

Вы тоже когда-то были в загранках
На этом факте, вы и он ловите тут хайп

А чем другие хуже ? :)
На сибе пасатрите :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати, кто искал пульс-оксиметр с сертификацеий
счас по 777грн в розетке есть.
https://bt.rozetka.com.ua/berry_bm1000b ... 212359765/
Впрочем и в Биомед подвезли тоже 790 грн.
https://biomed.ua/ru/produktsiya/kardio ... ij-resurs3

ЗЫ. Модераторы не удаляйте, не рекламы ради, в помощь тем кому необходим. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:50

  _Mykola_ написав:Кстати, кто искал пульс-оксиметр с сертификацеий
счас по 777грн в розетке есть.
https://bt.rozetka.com.ua/berry_bm1000b ... 212359765/
Впрочем и в Биомед подвезли тоже 790 грн.
https://biomed.ua/ru/produktsiya/kardio ... ij-resurs3

ЗЫ. Модераторы не удаляйте, не рекламы ради, в помощь тем кому необходим. :roll:

Точність вимірювання SpO2 80-100%, ± 2%, 70-79%, ± 3%, ≤70%, без визначення

Собственно ничем не отличается от обычного пульсоксиметра с Али за 250 грн
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:53

  Faceless написав:
Точність вимірювання SpO2 80-100%, ± 2%, 70-79%, ± 3%, ≤70%, без визначення

Собственно ничем не отличается от обычного пульсоксиметра с Али за 250 грн

Так, но ждать месяц с Али не всем подходит, + параметры могут быть хуже, и это никак не проверишь. В этом есть сертификаты, это плюс
_Mykola_
 
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