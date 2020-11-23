freeze написав:Тот кто захочет попасть в Австралию или обратно ))) Поезда не ходят, на пароходе очень долго. Qantas это почти монополист у них, с кучей удобных рейсов, а австралийцы очень законопослушные.
Значит у них будет меньше туристов и всякие необязательные поездки отпадут или маршруты поменяются...
freeze написав:Забавно, что среди так называемых ковид-диссидентов, публикующих сейчас разоблачение всемирного заговора нет ни одного врача, который бы работал непосредственно с больными коронавирусом, нет ни одного учёного вирусолога, а одни гомеопаты, философы, блогеры, специалисты по питанию, кинорежиссёры, просто самозванцы. Мёдом для них эта тема намазана, или просто хайп ловят среди любителей программ про экстрасенсов, всемирный обман, лохнесское чудовище и тд?
Комар постоянно ловит хайп на этой теме, будучи педиатром А другие чем хуже ?
Но Комаровский 10 лет был заведующим инфекционным отделением в детской больнице.
И когда это было ? Когда гепатит А с чесоткой с трудом вылечивали
Вы тоже когда-то были в загранках На этом факте, вы и он ловите тут хайп
А чем другие хуже ? На сибе пасатрите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой