freeze написав:Тот кто захочет попасть в Австралию или обратно ))) Поезда не ходят, на пароходе очень долго. Qantas это почти монополист у них, с кучей удобных рейсов, а австралийцы очень законопослушные.
Значит у них будет меньше туристов и всякие необязательные поездки отпадут или маршруты поменяются...
freeze написав:Забавно, что среди так называемых ковид-диссидентов, публикующих сейчас разоблачение всемирного заговора нет ни одного врача, который бы работал непосредственно с больными коронавирусом, нет ни одного учёного вирусолога, а одни гомеопаты, философы, блогеры, специалисты по питанию, кинорежиссёры, просто самозванцы. Мёдом для них эта тема намазана, или просто хайп ловят среди любителей программ про экстрасенсов, всемирный обман, лохнесское чудовище и тд?
Комар постоянно ловит хайп на этой теме, будучи педиатром А другие чем хуже ?
Но Комаровский 10 лет был заведующим инфекционным отделением в детской больнице.
И когда это было ? Когда гепатит А с чесоткой с трудом вылечивали
Вы тоже когда-то были в загранках На этом факте, вы и он ловите тут хайп
А чем другие хуже ? На сибе пасатрите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Зеленский пообещал выплатить ФОПам по 8 тысяч гривен из-за карантина выходного дня... Физические лица – предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн. "Если из – за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию в уплату ЕСВ за своих наемных работников", - сказал президент. Также предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц – предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСН. Также Зеленский сказал, что будет восстановлено действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной. "Это материальная помощь ФОПам, которые имеют детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице", – сказал Владимир Зеленский. "Важно, что программа "5-7-9" продолжится и расширит свои возможности в этом и следующем году", – добавил глава государства. https://novosti-n.org/news/Zelenskyj-po ... nya-205048