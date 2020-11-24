RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2314231523162317

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:16

  freeze написав:Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas в будущем будет требовать от пассажиров свидетельства о вакцинации против COVID-19:
https://bit.ly/3fvyMO4

Ну и зря. Потеряет пассажиропоток. Кто захочет заморачиваться :roll:
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 118
З нами з: 05.07.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:21

  Lady_N написав:
  freeze написав:Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas в будущем будет требовать от пассажиров свидетельства о вакцинации против COVID-19:
https://bit.ly/3fvyMO4

Ну и зря. Потеряет пассажиропоток. Кто захочет заморачиваться :roll:


Тот кто захочет попасть в Австралию или обратно )))
Поезда не ходят, на пароходе очень долго.
Qantas это почти монополист у них, с кучей удобных рейсов, а австралийцы очень законопослушные.
freeze
4
 
Повідомлень: 19243
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4596 раз.
Подякували: 7335 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:26

  freeze написав:Тот кто захочет попасть в Австралию или обратно )))
Поезда не ходят, на пароходе очень долго.
Qantas это почти монополист у них, с кучей удобных рейсов, а австралийцы очень законопослушные.


Значит у них будет меньше туристов и всякие необязательные поездки отпадут или маршруты поменяются...
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 118
З нами з: 05.07.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:32

  freeze написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:Забавно, что среди так называемых ковид-диссидентов, публикующих сейчас разоблачение всемирного заговора нет ни одного врача, который бы работал непосредственно с больными коронавирусом, нет ни одного учёного вирусолога, а одни гомеопаты, философы, блогеры, специалисты по питанию, кинорежиссёры, просто самозванцы. Мёдом для них эта тема намазана, или просто хайп ловят среди любителей программ про экстрасенсов, всемирный обман, лохнесское чудовище и тд?

Комар постоянно ловит хайп на этой теме, будучи педиатром
А другие чем хуже ? :)


Но Комаровский 10 лет был заведующим инфекционным отделением в детской больнице.

И когда это было ?
Когда гепатит А с чесоткой с трудом вылечивали

Вы тоже когда-то были в загранках
На этом факте, вы и он ловите тут хайп

А чем другие хуже ? :)
На сибе пасатрите :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5545
З нами з: 31.08.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати, кто искал пульс-оксиметр с сертификацеий
счас по 777грн в розетке есть.
https://bt.rozetka.com.ua/berry_bm1000b ... 212359765/
Впрочем и в Биомед подвезли тоже 790 грн.
https://biomed.ua/ru/produktsiya/kardio ... ij-resurs3

ЗЫ. Модераторы не удаляйте, не рекламы ради, в помощь тем кому необходим. :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 4056
З нами з: 09.02.09
Подякував: 596 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:50

  _Mykola_ написав:Кстати, кто искал пульс-оксиметр с сертификацеий
счас по 777грн в розетке есть.
https://bt.rozetka.com.ua/berry_bm1000b ... 212359765/
Впрочем и в Биомед подвезли тоже 790 грн.
https://biomed.ua/ru/produktsiya/kardio ... ij-resurs3

ЗЫ. Модераторы не удаляйте, не рекламы ради, в помощь тем кому необходим. :roll:

Точність вимірювання SpO2 80-100%, ± 2%, 70-79%, ± 3%, ≤70%, без визначення

Собственно ничем не отличается от обычного пульсоксиметра с Али за 250 грн
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28145
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 6764 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:53

  Faceless написав:
Точність вимірювання SpO2 80-100%, ± 2%, 70-79%, ± 3%, ≤70%, без визначення

Собственно ничем не отличается от обычного пульсоксиметра с Али за 250 грн

Так, но ждать месяц с Али не всем подходит, + параметры могут быть хуже, и это никак не проверишь. В этом есть сертификаты, это плюс
_Mykola_
 
Повідомлень: 4056
З нами з: 09.02.09
Подякував: 596 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:20

До питання тестів ПЛР в Україні

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1461
З нами з: 07.10.09
Подякував: 306 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:36

Бла-бла... не мешки ворочать...

Зеленский пообещал выплатить ФОПам по 8 тысяч гривен из-за карантина выходного дня...
Физические лица – предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.
"Если из – за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию в уплату ЕСВ за своих наемных работников", - сказал президент.
Также предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц – предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСН.
Также Зеленский сказал, что будет восстановлено действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной.
"Это материальная помощь ФОПам, которые имеют детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице", – сказал Владимир Зеленский.
"Важно, что программа "5-7-9" продолжится и расширит свои возможности в этом и следующем году", – добавил глава государства.
https://novosti-n.org/news/Zelenskyj-po ... nya-205048
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 07.08.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:50

  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:
Точність вимірювання SpO2 80-100%, ± 2%, 70-79%, ± 3%, ≤70%, без визначення

Собственно ничем не отличается от обычного пульсоксиметра с Али за 250 грн

Так, но ждать месяц с Али не всем подходит, + параметры могут быть хуже, и это никак не проверишь. В этом есть сертификаты, это плюс

да кому эти сертификаты нужны, мне было надо купил в апреле 2 штуки, один - откровенная подделка, второй поприличнее, так вот оба показывали одинаково...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6415
З нами з: 20.11.08
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1598 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2314231523162317
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleexxxx, Moneta, Zebra і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7291 1681521
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 11:50
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.