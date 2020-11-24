Додано: Вів 24 лис, 2020 20:36

Зеленский пообещал выплатить ФОПам по 8 тысяч гривен из-за карантина выходного дня...Физические лица – предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн."Если из – за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию в уплату ЕСВ за своих наемных работников", - сказал президент.Также предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц – предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСН.Также Зеленский сказал, что будет восстановлено действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной."Это материальная помощь ФОПам, которые имеют детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице", – сказал Владимир Зеленский."Важно, что программа "5-7-9" продолжится и расширит свои возможности в этом и следующем году", – добавил глава государства.