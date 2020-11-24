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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2315231623172318

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:15

увеличивается динамика заболевания коронавирусом средней и тяжелой форме среди детей – это пугает, ведь на данный момент считалось, что дети и молодежь переносят данную «заразу» в более легкой форме.
Также растёт и общая динамика заболевания детей коронавирусом.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:20

Сегодня ночью будет 60-и миллионный житель Земли с обнаруженным коронавирусом.
И это только 0,77 % жителей.
До выработки коллективного иммунитета было ещё очень далеко )))
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Вів 24 лис, 2020 11:50
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