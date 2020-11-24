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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:15
увеличивается динамика заболевания коронавирусом средней и тяжелой форме среди детей – это пугает, ведь на данный момент считалось, что дети и молодежь переносят данную «заразу» в более легкой форме.
Также растёт и общая динамика заболевания детей коронавирусом.
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greenozon
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Додано: Вів 24 лис, 2020 22:20
Сегодня ночью будет 60-и миллионный житель Земли с обнаруженным коронавирусом.
И это только 0,77 % жителей.
До выработки коллективного иммунитета было ещё очень далеко )))
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freeze
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Вів 24 лис, 2020 11:50
ЛОБ
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