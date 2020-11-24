увеличивается динамика заболевания коронавирусом средней и тяжелой форме среди детей – это пугает, ведь на данный момент считалось, что дети и молодежь переносят данную «заразу» в более легкой форме. Также растёт и общая динамика заболевания детей коронавирусом.
Как то синхронно что по Украине, что по РФ прошла в начале ноября информация, что изменены стандарты госпитализации. Теперь показатель сатурации должен быть 92 и ниже. Тут шло обсуждение пульсоксиметров и мне попалось следующее руководство ВОЗ.
tumos написав: Почему при наличии коек и кислорода в двух странах порог был установлен 92% ?
Дефіцит пенсійного фонду можливо вирішили зменшити...
11 тыс умерших (не только пенсионеров) на фоне 12 млн пенсионеров - какая там экономия
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
greenozon написав:увеличивается динамика заболевания коронавирусом средней и тяжелой форме среди детей – это пугает, ведь на данный момент считалось, что дети и молодежь переносят данную «заразу» в более легкой форме. Также растёт и общая динамика заболевания детей коронавирусом.
сказал greenozon - высокопоставленный медик (на службе у государства )официальное лицо
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України